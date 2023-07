EcoFlow DELTA 2 Max im Test: Super leise, super stark und super vielseitig

Die EcoFlow DELTA 2 Max ist ein echter Tausendsassa unter den Powerstations. Zumindest verspricht sie, das zu sein. Mit 2 Kilowattstunden (2.048 Wh) Akkukapazität bietet sie eine ansprechende Grundkondition, mit 2.400 Watt dauerhafter Leistung zudem eine gute Abgabekapazität beziehungsweise Leistungsspitze – sogar für kurzzeitige Spitzenverbraucher wie Wasserkocher. Dank integriertem Wechselrichter kannst du die Powerstation benutzen wie eine Haushaltssteckdose und bekommst – solange der Akku gefüllt ist – stetigen Energiefluss heraus. Vorgestellt wurde die Powerstation Ende Mai.

Überblick: Das kann die DELTA 2 Max

Wir sprechen hier von einer Powerstation im kompakten Design – eine Tragespannweite von etwa einer Getränkekiste – die mit auf die Waage gestellten 23,4 Kilogramm nicht gerade leicht ist. Der Hersteller gibt exakt 23 Kilogramm an. Allerdings steckt auch einiges drin und so stellen wir fest, dass das Gewicht für die 2 Kilowattstunden doch ordentlich ist. Zum Vergleich: Powerstations der Konkurrenz wiegen mindestens 27 Kilogramm, eher sogar über 30 Kilogramm. Hier kann EcoFlow also deutlich punkten.

Tragegriff der EcoFlow DELTA 2 Max. Die Powerstation wiegt rund 23 Kilogramm – für die Akkugröße ist das jedoch nahezu leicht.

Die DELTA 2 Max ist vielseitig einsetzbar. Du kannst sie als Notstromspeicher nutzen, als tragbare Powerstation für überall und sie sowohl mit Netzstrom als auch mit Solarpanels aufladen. Notfalls liegt auch ein Kabel für den Zigarettenanzünder vom Auto mit bei.

Das Herzstück ist die LFP (Lithium-Eisenphosphat) Batterie mit ihrem Fassungsvermögen von 2.048 Wattstunden. Die Ausgangsleistung beträgt konstant bis zu 2.400 Watt. Im Boost-Modus sind kurzzeitig 3.100 Watt möglich.

Viele Anschlüsse: unter anderem 4 Steckdosen und 6 x USB

Willst du Energie abrufen, stehen dir dafür vier Steckdosen an der Seite der DELTA 2 Max zur Verfügung. Gemeinsam kommen diese auf jene 2.400 Watt Ausgangsleistung. Du kannst also via Mehrfachstecker theoretisch über 20 Laptop-Ladekabel (90 Watt) betreiben – oder kurzzeitig einen Wasserkocher (2.200 Watt). Auch auf Kleinigkeiten hat der Hersteller hier geachtet. Die vier Steckdosen sind im 45-Grad-Winkel angebracht, sodass selbst große SchuKo- und Hybrid-Stecker des Typs E+F nebeneinander hineinpassen.

Dazu gesellt sich auf dieser Seite der Powerstation noch ein Zigarettenanzünder-Ausgang. Außerdem ist an dieser Stelle die Eingangs-Konsole angesiedelt, die extra durch eine Klappe geschützt ist. Hier kannst du Solar-Panels und Netzstecker anschließen (kombinierte Eingangsleistung: 2.400 Watt, nur Solar: 1.000 Watt). Zudem findest du hier einen Ladeleistungs-Regler und den Überspannungsschutz.

EcoFlow DELTA 2 Max mit praktischem Steckdosen-Design

Auf der anderen Seite der Box gibt es insgesamt sechs USB-Anschlüsse. Davon entsprechen vier dem alten Standard Typ-A und zwei dem neueren Typ-C. Die Typ-C-Buchsen erreichen bis zu 100 Watt Ausgangsleistung. Auch hiermit kannst du also ohne Netzteil Laptops und Smartphones direkt und vor allem schnell aufladen. Außerdem befinden sich an dieser Seite der Ein/Aus-Schalter der Powerstation sowie das kleine Display mit den wichtigsten Ad-hoc-Infos zu Input, Output und Batteriestatus. Es handelt sich allerdings nicht um ein Touch-Display.

Display und USB-Ports der EcoFlow DELTA 2 Max Powerstation

An den Seiten der DELTA 2 Max befinden sich beiderseits Lüftungsschlitze sowie an einer Seite noch zwei Anschlüsse für etwaige Zusatzakkus, die du in Reihe schalten kannst und somit die Gesamtkapazität der Powerstation um 4 kWh auf 6.144 Wh erweiterst.

EcoFlow DELTA 2 Max im Test: Das hat uns richtig gut gefallen

Die Powerstation versorgt unser Arbeitsplatz-Setup stetig mit Strom. Die Versprechen aus dem Datenblatt hält die rund 2.000 Euro teure Box voll und ganz. Das sind unsere Highlights der EcoFlow DELTA 2 Max.

Design und Verarbeitung

Die über 20 Kilogramm schwere Powerstation ist für ihr Kampfgewicht einfach zu transportieren. Vor allem die ausgestellten und ohne Falz und Scharnier verbundenen Tragegriffe machen die DELTA 2 Max so richtig mobil – egal ob zwei- oder sogar nur einhändig. Die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben und herausragend gut.

Auch die Materialwahl – robuster Kunststoff im Wechsel mit gummierten und rutschfesten Elementen – ist sehr gut gelöst. Das Gehäuse ist zertifiziert feuerfest und sehr robust. Hinzu kommen designernische Details, wie die Anordnung der Steckdosen, die eine vielseitige Nutzung vereinfachen.

Die App

Die EcoFlow-App macht die Verwaltung und Steuerung der Powerstation zum Kinderspiel. Die Einrichtung via Bluetooth und WLAN (optional) ist simpel und per intuitivem Dashboard sowie der einfach verständlichen Visualisierungen werden auch absolute Laien schnell zu sicheren Steuerleuten.

Die EcoFlow-App zum Verwalten der Powerstations des Herstellers.

Die Lautstärke

Im Betrieb gibt die DELTA 2 Max nie mehr als 30 Dezibel von sich – und das auch nur beim Vollast-Aufladen. In aller Regel sind es sogar deutlich weniger oder die Powerstation ist gar nicht zu hören. Das macht sie sogar nachts im Zelt oder Schlafzimmer zum echten Tipp.

Die Ladeleistung

EcoFlow wirbt damit, dass die DELTA 2 Max in nur 53 Minuten 80 Prozent ihrer Ladekapazität nachlädt. In unserem Test haben wir die Powerstation einmal leerlaufen lassen und dann angeschlossen. Nach 53 Minuten waren es zwar „nur“ 77 Prozent. Dennoch kommt das dem Versprechen sehr nahe und nach einigen Ladezyklen dürfte sich die Technik sogar noch etwas verbessern. Hier macht die DELTA 2 Max eine gute Figur. Ab 90 Prozent lässt dann die Ladeleistung etwas nach und schont die Batterie zusätzlich. Insgesamt bekommst du die Box aber in unter anderthalb Stunden wieder randvoll. Nimmst du Solarstrom hinzu und lädst parallel über zwei Kanäle (PV und Netz), wird die Ladeleistung noch einmal verbessert und es geht noch schneller.

… und hier gibt’s noch Nachholbedarf

Der EcoFlow DELTA 2 Max fehlt es an wenig. Aufgefallen ist uns jedoch, dass es keine Möglichkeit zum kabellosen Laden von Handys gibt. Ein Feature, das einige Konkurrenten in ihren Powerstations gerne an der Oberseite einbauen. Auch eine integrierte Beleuchtung ist bei einigen Konkurrenzprodukten Standard, EcoFlow verzichtet auf Taschenlampen-artige Beleuchtung für die Umgebung.

Je nach Bedarf können zudem die ausgestellten Tragegriffe Fluch oder Segen sein. Sie machen den Transport per Hand ergonomisch, nehmen jedoch im Raum mehr Platz weg, als es ausklappbare Griffe täten.

Noch zu klein sind Powerstations dieser Klasse, um auch E-Autos Überbrückungshilfe für ein paar Kilometer in der Not zu geben. Hier reichen die bis zu 3.100 Watt nicht aus, damit die Ladeelektronik von entsprechenden Lade-Adaptern mit SchuKo-Stecker die Energie aus der Box in die Batterie des Autos treibt. Das ist kein exklusives Problem von EcoFlow. Allerdings bringt es der Zeitgeist mit sich, dass auch High-End-Powerstations wie die DELTA 2 Max diesen Randnutzen – vielleicht über einen Spezial-Modus – irgendwann mit berücksichtigen.

Mehr als 2.000 Watt Spitzenleistung sind kein Problem für die DELTA 2 Max.

Preis und Fazit zur EcoFlow DELTA 2 Max Powerstation

Ausreichend Anschlüsse, eine überaus gute Leistungsabgabe und auch führend bei der Aufnahme. Die Powerstation DELTA 2 Max von EcoFlow hält, was sie verspricht und liefert verlässlich starken Strom bis zum letzten Prozent. Dabei ist sie ergonomisch zu tragen, im Vergleich angenehm leicht und per App sowie am Gerät selbst gut und intuitiv steuerbar.

Das alles hat seinen Preis. Solo verkauft EcoFlow die DELTA 2 Max für 2.099 Euro (UVP) im eigenen Shop oder via Amazon. Nimmst du Solarpanels, Zusatzbatterien oder weiteres Zubehör wie den Mikrowechselrichter für den Einsatz als Netzspeicher dazu, wird’s noch teurer. Dennoch: Insgesamt bewegt sich EcoFlow hier im üblichen Marktsegment und mit der DELTA 2 Max bekommst du eine der besten und modernsten Powerstations 2023.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt