DELTA 2 Max: Innovative Energiestation fürs Balkonkraftwerk, Camping und Co.

Seit Ende Mai gibt es mit der Energiestation DELTA 2 Max einen neuen vermeintlichen Platzhirsch unter den tragbaren Kraftwerken. Das Gerät überzeugt mit einer erweiterbaren Kapazität, vielen Anschlüssen sowie einer hohen Eingangs- und Ausgangsleistung. Vor allem die innovativen Batterien mit 3.000 Ladezyklen setzen sich dabei von der Konkurrenz ab. Zusätzlich passt die Powerstation optimal zum intelligenten Balkonkraftwerk EcoFlow PowerStream und versorgt dich auch beim Campen stets mit ausreichend Strom.

DELTA 2 Max: In unter einer Stunde aufgeladen

Das DELTA 2 Max Kraftwerk verfügt in seiner Basisausführung für 2.099 Euro über eine Kapazität von 2.048 Wh, lässt sich jedoch auch deinem individuellen Energiebedarf anpassen. So kannst du das Gerät mit maximal zwei zusätzlichen Batterien erweitern, wodurch du auf eine Gesamtkapazität von starken 6.144 Wh kommst. Die innovativen LFP-Batterien sind dabei auch direkt eines der Highlights der DELTA 2 Max. Diese bieten nämlich ganze 3.000 Ladezyklen und somit eine Stromversorgung von bis zu 10 Jahren – das ist die längste Lebensdauer auf dem Markt!

Rasch aufgeladen wird die tragbare Energiestation dank der X-Stream-Technologie. Die AC-Eingangsleistung beträgt etwa 2.300 W und füllt die Powerstation bereits in 81 Minuten von 0 auf 100 Prozent. Über die maximale Solarleistung von 1.000 W dauert dieser Ladevorgang hingegen lediglich 2,3 Stunden. Hast du vor dem nächsten Camping-Trip vergessen, die Powerstation aufzuladen? Kein Problem! Kombinierst du die AC- und Solar-Ladung, benötigt das DELTA 2 Max Kraftwerk nur 43 Minuten, um sich 80 Prozent aufzuladen. Mit Wechselstrom schafft das Gerät dies immerhin in 53 Minuten. Die Möglichkeit, die Powerbank auch kurzfristig aufzuladen, erlaubt dir deutlich mehr Spontanität und Flexibilität.

Viele Anschlüsse für so gut wie jedes Gerät

Damit du auch wirklich alle deine Geräte mit Strom versorgen kannst, verfügt das DELTA 2 Max Kraftwerk über gleich 13 Anschlüsse – die gleichzeitig in Betrieb genommen werden können. Zu den Anschlüssen zählen dabei unter anderem der 2400-W-AC-Ausgang, der mit 99 Prozent deiner Haushaltsgeräte – wie etwa Mikrowellen und Klimaanlagen – kompatibel sein soll. Darüber hinaus sind mehrere USB-Stecker sowie ein Anschluss für dein Auto vorhanden. Selbst beim gleichzeitigen Aufladen kann die Energiestation dabei deine Geräte mit Saft versorgen.

Für besonders energieintensive Apparate gibt es zusätzlich noch den X-Boost-Modus. Durch diese patentierte Technologie können Geräte mit einem Bedarf von bis zu 3.100 W sicher betrieben werden – perfekt, um dir beim Camping ordentlich Strom zu liefern. Die DELTA 2 Max Energiestation wiegt 23 kg und kann problemlos transportiert werden. Wer sich Sorgen vor zu viel Lautstärke macht, kann wortwörtlich beruhigt schlafen. Das Gerät kommt bei einer Eingangs- oder Ausgangsleistung von weniger als 500 W auf einen Schallpegel von maximal 30 db.

Optimale Powerstation für das EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk

Doch nicht nur unterwegs, auch Zuhause und im Garten liefert dir das DELTA 2 Max Kraftwerk ausreichend Energie. Die leistungsstarke Powerstation integriert sich optimal in das intelligente Balkonkraftwerk EcoFlow PowerStream. Die überschüssige Solarenergie des Balkonkraftwerks kann so direkt im mobilen Kraftwerk gespeichert werden. Dies vermeidet nicht nur die Stromverschwendung, sondern versorgt dich auch nachts mit Strom. DELTA 2 Max und EcoFlow PowerStream sind dadurch eine wirklich perfekte Energie-Kombination. Dabei ist das Kraftwerk übrigens sowohl Wi-Fi- als auch Bluetooth-fähig und kann über die Eco Flow App gesteuert werden. Hier kannst du ebenfalls ganz persönliche Einstellungen vornehmen, etwa um am Tag den Eingang über Solarenergie zu priorisieren.

DELTA 2 Max: Das kostet die tragbare Powerstation zum Marktstart

Wer jetzt Interesse an einem energieeffizienten Lifestyle mit dem DELTA 2 Max Kraftwerk hat, kann nicht nur im offiziellen EcoFlow-Shop, sondern auch auf Amazon zuschlagen. Das Preisschild für die Powerstation liegt bei 2.099 Euro. Wer seine Kapazität erweitern möchte, sichert sich einen Zusatzakku für 1.499 Euro. Das Spar-Bundle mit einem passenden, tragbaren 400-W-Solarmodul schlägt mit 2.899 Euro zu Buche. EcoFlow sichert seinen Kunden dabei eine 5-Jahres-Garantie.

→ DELTA 2 Max tragbare Powerstation für 2.099 Euro bei Amazon