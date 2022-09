„The Division: Heartland“: Kostenloses Survival Game begeistert Fans

„The Division: Heartland“ ist ein kostenloses Survival Game, das schon bald auf den Markt kommen soll. Beim Ubisoft Forward Event wurden nun neue Infos bekannt. Auch neue Gameplay-Clips wurden offenbart und begeistern schon jetzt Fans des Spiels.

Infos und Unklarheiten

„The Division: Heartland“ stellt einen Spin-Off zu „The Division“ und „The Division 2“ dar. Das Spiel spielt also zwar in derselben Welt und behandelt die gleichen Themen wie das Original, ist jedoch ein eigenständiger Titel. Der größte Unterschied ist wohl aber, dass es sich bei diesem Spiel um ein kostenloses Survival Game handelt. Lange Zeit war unklar, ob sich an den Plänen für das Spiel eventuell etwas geändert hat. Dies lag daran, dass Ubisoft nicht viele Infos zum neuen Game bekannt gab. Jetzt ist zwar klar, dass es gut um das Spiel steht und Fans schon bald mit einem Release rechnen können, doch es gibt immer noch viele Unklarheiten.

Eine Unklarheit ist beispielsweise die Monetarisierung des Spiels. Auch bezüglich des genauen Gameplays schwirren noch einige Fragen im Raum. Ein neues „Developer Intro“ hat Fans jedoch während des Ubisoft Forward Events einen besseren Einblick in das Spiel gegeben. Schafft es das Spiel bei seiner Veröffentlichung, diesem Einblick gerecht zu werden, dann können sich Fans von „The Division“ definitiv auf eine spannende Spielerfahrung freuen. Aktuell scheint es nämlich, als würde „The Division: Heartland“ es schaffen, die Spielwelt umfassend zu erweitern.

Das „Developer Intro“, wie Ubisoft es nennt, gibt einen schönen Einblick in das Setting von „The Division: Heartland“. Anders als die beiden originalen „The Division“ Titel, spielt sich das neue Game in einer eher ländlichen Umgebung ab. Es handelt sich dabei um eine klassische Kleinstadt aus den USA, wie man sie aus zahlreichen Filmen und Serien kennt. Die Kleinstadt trägt den Namen „Silver Creek“ und besteht aus einer Hauptstraße voller kleiner Läden, einem Distrikt voller Büros und vielen amerikanischen Wohnhäusern. Was jedoch direkt auffällt ist, dass Silver Creek auch der Standort eines Atomkraftwerks zu sein scheint. Inwiefern dies im Spiel eine Rolle spielt, ist jedoch noch nicht ganz klar.

Das Gameplay des Spiels wird zwar als Survival Game beschrieben, scheint aber viele Features des Originals aufzugreifen. So gibt es in „The Division: Heartland“ beispielsweise auch Co-Op Kämpfe, Crafting und Missionen, die einer klaren Story folgen. Viele Spieler vermuten, dass das neue Spiel fast genau wie „The Division 2“ sein wird, jedoch mit viel Monetarisierung und einem Fokus auf dem Live Service-Aspekt des Spiels. Das Spiel könnte außerdem noch Ende des Jahres auf den Markt kommen, was viele Spieler verwirrt, denn bisher hat Ubisoft kaum Informationen zum neuen Spiel offenbart. Dies könnte sich jedoch bald ändern, wenn das geplante Release Datum näher rückt. Eins ist jedoch scheinbar schon jetzt klar: Das Spiel könnte für Fans von „The Division“ wirklich spannend sein. Es bietet viel neuen Content und eine interessante, neue Herangehensweise, die viele Spieler begeistern könnte.