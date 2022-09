Drei epische neue Spiele gibt es bald exklusiv bei Netflix

Netflix versucht weiterhin, Fuß in der Gaming-Szene zu fassen. Bislang war dies noch recht erfolglos, doch im Zuge einer Partnerschaft mit dem Gaming-Giganten Ubisoft, könnte sich dies schon bald ändern. Die beiden Studios haben nämlich große Pläne für eine gemeinsame Zukunft.

Ubisoft x Netflix Partnerschaft

Die Partnerschaft zwischen Ubisoft und Netflix ist noch recht neu. Erst beim diesjährigen Ubisoft Forward Event vor ein paar Tagen wurde sie bekannt gegeben. Mit der Ankündigung der neuen Partnerschaft kam auch die Ankündigung von gar drei brandneuen Spielen. Diese neuen Spiele sollen schon bald exklusiv über Netflix Games verfügbar sein. Bei Gamern ist die Partnerschaft der beiden Studios bislang noch auf gemischte Reaktionen getroffen. Viele Spieler sind sich noch unsicher, was eine solche Partnerschaft für ihre Lieblingsspiele bedeuten könnte. Netflix und Ubisoft können Spieler jedoch in vielerlei Hinsicht bereits jetzt beruhigen.

Für Abonnenten des Netflix Streaming-Services werden die neuen Spiele kostenlos verfügbar sein. Wer also eh schon für ein Abonnement bezahlt, der muss nicht nochmal extra zahlen, um die neuen Spiele spielen zu können. Wer jedoch kein Abo besitzt, der muss in den Geldbeutel greifen. Trotz dass die Spiele für Abonnenten jedoch kostenlos sind, sollen sie keine umstrittenen Microtransactions enthalten. Es soll sich stattdessen um vollständige Spiele handeln, wie Gamer sie bereits von Ubisoft gewohnt sind. Auch mit Werbung werden sich Spieler nicht herumschlagen müssen.

Was sind die neuen Spiele?

Bei den neuen Spielen handelt es sich um drei brandneue Titel aus beliebten Franchises. Die Franchises sind „Valiant Hearts“, „Mighty Quest“ und das extrem beliebte „Assassin’s Creed“. Es handelt sich bei allen Spielen um Fortsetzungen der bereits etablierten Titel. Als Erstes wird „Valiant Hearts 2“ auf Netflix verfügbar sein. Spieler können schon im Januar 2023 mit dem neuen Game rechnen. Auch „Mighty Quest for Epic Loot“ soll noch im Jahr 2023 fertig sein. Anders sieht es hingegen bei „Assassin’s Creed“ aus. Weder ein genauer Titel, noch ein geplantes Release Datum ist zum neuen Spiel bekannt.

„Assassin’s Creed“ ist eines der größten Franchises von Ubisoft.

Da es sich bei „Assassin’s Creed“ um eines der größten Franchises aus dem Hause Ubisoft handelt, werden Infos zum Spiel mit großer Vorsicht behandelt. Über „Valiant Hearts 2“ wissen wir bereits, dass es sich um eine direkte Fortsetzung von „Valiant Hearts: The Great War“ handeln wird. Viele Spieler halten das Spiel für eins der besten Spiele über den Ersten Weltkrieg. Da es sich auch beim zweiten Teil um dasselbe Entwicklerteam handelt, können Fans sicher mit einer würdigen Fortsetzung rechnen. Wie auch bei „Assassin’s Creed“ gibt es noch nicht viele Infos über „Mighty Quest for Epic Loot“. Eines ist jedoch klar: Mit diesen drei epischen Titeln könnte es Netflix endlich schaffen, zumindest eine faire Chance auf dem Gaming-Markt zu haben. Ob Gamer jedoch in Zukunft auch Netflix als würdigen Player ansehen werden, muss sich noch zeigen.