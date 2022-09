„Elden Ring“: Wird jetzt alles zum Manga?

„Elden Ring“ ist vor etwa sieben Monaten veröffentlicht worden und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Die Verkaufszahlen des Spiels gingen durch die Decke und fast jeder Gamer ist bereits mit dem Spiel in Kontakt gekommen. Nun soll „Elden Ring“ die Brücke zwischen zwei Medien überqueren und zu einem Manga werden.

Was ist ein Manga?

Bei den sogenannten Manga handelt es sich um traditionelle japanische Comics, die mittlerweile auf der ganzen Welt verbreitet sind. Sie decken alle möglichen Genres ab und dienen oft als Vorlage für Anime-Serien. Beispiele dafür sind „Death Note“ und auch „Beastars“ auf Netflix, die auf einem Manga basieren. Immer wieder entstehen jedoch auch Manga nach dem Vorbild anderer Medien. Dies betrifft insbesondere Fan-Projekte, die nicht offiziell sind. Nun soll jedoch auch das Videospiel „Elden Ring“ eine Manga-Adaption bekommen. Und diesmal handelt es sich sogar um ein offizielles Projekt.

Der neue Manga trägt den Namen „The Road to Erdtree“ und ist fest mit der Welt von „Elden Ring“ verankert. Manga decken alle möglichen Genres ab, von Horror bis hin zu Romance ist hier alles dabei. Viele Spieler hätten bei einer „Elden Ring“-Adaption vermutlich mit einem düsteren Action-Manga gerechnet, doch die Realität könnte kaum verrückter sein.

„Elden Ring“ beeindruckt mit einer wunderschönen Spielwelt.

„Elden Ring“, aber anders

Der offizielle „Elden Ring“ Manga ist definitiv nicht das, was Fans erwartet hätten. Statt düsterer Action erwartet Spieler tatsächlich Comedy. Bei „The Road to Erdtree“ handelt es sich also um eine völlig verrückte, lustige Version des ansonsten so düsteren Spiels. Kaum ein Ort in „Elden Ring“ ist nicht dazu designt, den Spieler zu töten. Ein Comedy-Manga ist also für viele völlig unerwartet. Dennoch kann das Konzept Fans schon jetzt begeistern. Wie so oft ist diese verrückte Idee zumindest bislang ein voller Erfolg.

Die ersten zwei Kapitel des Manga gibt es bereits jetzt kostenlos auf ComicWalker. Sie tragen die Namen „You thought this’s be serious, didn’t you?“ und „Probably Maiden“. Im zweiten Kapitel macht Melina einen Witz darüber, dass der Protagonist außer seiner Unterwäsche nichts trägt. Diese Art von Humor und Insider-Witze über FromSoftware Games können Leser auch im Rest des Mangas erwarten. Wenn diese Art von Humor für dich ansprechend klingt, dann solltest du definitiv einen Blick in die ersten zwei Kapitel des Mangas werfen. Als Fan von „Elden Ring“ und Manga wirst du hier definitiv nicht enttäuscht.