„Tower of Fantasy“: Bekommt „Genshin Impact“ ernsthafte Konkurrenz?

Anime MMORPGs erfreuen sich seit jeher großer Beliebtheit. Früher waren es Spiele wie „Flyff“, heute gibt es massenhaft neue Games und „Tower of Fantasy“ ist eins davon. Wir haben auf der Gamescom 2022 mit einem der Entwickler des Spiels gesprochen und herausgefunden, was wirklich hinter dem Game steckt. Außerdem haben wir es für euch getestet und können euch nun genau sagen, worum es sich bei dem neuen Spiel handelt.

Ein „Genshin Impact“ Abklatsch?

Es ist verständlich, dass viele Spieler beim ersten Anblick von „Tower of Fantasy“ direkt an „Genshin Impact“ denken. Dies ist unter anderem der Tatsache geschuldet, dass alle Anime-Games sich in großen Teilen ähnlich sehen. Viele Design-Elemente lassen sich in fast jedem Spiel der Art finden, was viele Spieler dazu veranlasst, falsche Rückschlüsse zu ziehen. Schon lange vor „Genshin Impact“ gab es riesige, sehr beliebte Anime-Games, die dem Spiel in vielerlei Hinsicht ähneln. Dies macht „Genshin Impact“ jedoch nicht zu einem Abklatsch dieser Games und auch „Tower of Fantasy“ ist keine Kopie von „Genshin Impact“. Tatsächlich unterscheiden sich die Games in mehr Aspekten, als man auf den ersten Blick meinen mag.

Bei „Genshin Impact“ handelt es sich um ein sogenanntes Gacha-Game, in dem der Fokus auf dem Singleplayer-Modus liegt. Zwar kann mit bis zu vier Freunden gespielt werden, doch dies ist eine optionale Funktion, die nicht alle Spieler nutzen. „Tower of Fantasy“ hingegen ist ein MMO, was für Massively Multiplayer Online-Game steht. Hier liegt der Fokus also auf dem Online-Aspekt des Spiels. Du kannst Gilden beitreten und erkundest die Welt des Spiels nie wirklich allein. Zwar kannst du auch Solo spielen, doch andere Gamer werden immer Teil der Spielwelt sein. Laut dem Entwickler benötigst du außerdem die Hilfe anderer Spieler für Missionen, die später im Spiel auf dich zukommen. Des Weiteren gibt es in „Tower of Fantasy“ kein Gacha-Element. Du kannst deinen Charakter anpassen und wirst mit diesem einen Charakter die Story des Spiels bestreiten. Auch hinsichtlich der Story unterscheiden sich die beiden Spiele stark. Insgesamt sind die Anschuldigungen, dass es sich bei „Tower of Fantasy“ um einen „Genshin Impact“ Abklatsch handelt, also unbegründet.

Was ist „Tower of Fantasy“?

„Tower of Fantasy“ ist ein Anime-MMORPG. Kurz gesagt handelt es sich also um ein Online-Rollenspiel im beliebten Anime-Style. Das Spiel beinhaltet auch wirklich alle Elemente, die du in einem solchen Spiel erwarten würdest. Süße, wenig bekleidete weibliche Charaktere, ein putziger Kompagnon und niedliche, helle Stimmen werden dir im Spiel direkt begegnen. Du kannst deinen Charakter ganz an deine Wünsche anpassen, was das Spiel zu einem individuelleren Erlebnis macht. Die Story des Spiels ist durchaus interessant, aber nicht unheimlich revolutionär oder neu. Unter den Charakteren, mit denen du in Kontakt kommst, finden sich die typischen Persönlichkeiten aus Anime-Games und Serien. Dazu gehört zum Beispiel die niedliche, aber tollpatschige Helferin, der muskulöse Mechaniker mit leichtem Alkoholproblem und viele mehr.

„Tower of Fantasy“ ist ein süßes Spiel im Anime-Style.

Die Steuerung des Spiels ist sehr simpel und einfach zu verstehen. Besonders am PC werden hier auch neue Spieler keinerlei Probleme haben. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass „Tower of Fantasy“ kein reines PC- oder Konsolen Spiel ist. Stattdessen handelt es sich auch um ein mobiles Game. Die Steuerung muss also auch am Handy einwandfrei funktionieren und darf nicht zu kompliziert sein. Wer gerne Games wie „Elden Ring“ zockt, wird dies wohl bedauern. Bist du jedoch auf der Suche nach einem entspannten Zeitvertreib, dann bist du hier genau richtig. Kämpfe fühlen sich trotz der simplen Steuerung schnell und effektiv an und trotz der limitierten Optionen lassen sich viele coole Manöver ausführen. Man kann beispielsweise doppelt springen, was im Kampf zum schnellen Ausweichen in die Höhe genutzt werden kann. Dies ist besonders bei Boden-Attacken des Gegners von Vorteil. Das Spiel verfügt über ein Level-System und Ausstattung kann nach und nach verbessert werden.

Zukunft des Spiels und Fazit

Bereits jetzt, kurz nach der Veröffentlichung von „Tower of Fantasy“ gibt es große Pläne für die Zukunft. Es soll schon bald die erste Erweiterung des Spiels namens „Vera“ rauskommen. Bei „Vera“ handelt es sich um eine Wüstenwelt, in der es eine schwebende Cyberpunk-Stadt gibt. Jedoch ist das Areal in „Vera“ für Spieler gedacht, die bereits die Hauptstory des Spiels durchgespielt haben. Natürlich kannst du dein Glück auch früher versuchen, doch kann es sein, dass du von Gegnern überrannt wirst.

„Tower of Fantasy“ ist komplett kostenlos und definitiv einen Blick wert. Wer kein Problem mit dem Anime-Genre hat, der kann definitiv Spaß am Spiel haben. Es ist sowohl für MMO-Fans, als auch für Gelegenheitsspieler geeignet.