„The Wandering Village“: In diesem Spiel baust du eine Stadt auf einem Dino

„The Wandering Village“ stammt von einem kleinen Entwicklerstudio aus der Schweiz. Es handelt sich hier jedoch nicht um irgendein Aufbauspiel, sondern um ein ganz besonderes. Um deine Stadt zu bauen, gehst du nämlich eine ganz enge Bindung mit einem Lebewesen ein. Die Story hinter dieser Bindung und ihre Auswirkungen sind unglaublich.

„The Wandering Village“

In „The Wandering Village“ ist die Erde nicht mehr bewohnbar. Eine giftige Pflanzenart hat die Erde nach und nach überwachsen, weswegen menschliches Leben nicht mehr länger möglich ist. Zuflucht haben die Menschen auf dem Rücken riesiger Kreaturen gefunden, die eine Plattform aus Gestein und Erde auf ihrem Rücken tragen. Doch schon bald nach dem Beginn der Symbiose, geht auch der Kreatur die Nahrung aus. Sie ist nun darauf angewiesen, dass die Menschen auf ihrem Rücken auch für sie Futter anbauen. Nur so können Mensch und Tier gemeinsam überleben.

Jedoch funktioniert diese Zusammenarbeit nicht immer problemlos. Menschen können auch eine sehr parasitäre Spezies sein und der Kreatur großen Schaden zufügen. Sie können beispielsweise die Stacheln auf dem Rücken der Kreatur zerstören, oder ihr Herz für Energie anzapfen. Natürlich ist das nicht sonderlich angenehm für die Kreatur, weswegen sie sich gegen die Schmerzen wehrt und die Häuser der Menschen zerstört. Nur wenn Mensch und Kreatur aufeinander aufpassen, können beide erfolgreich in einer feindlichen Welt überleben. Erkunde auf deiner Reise in „The Wandering Village“ verschiedene Biome, die allesamt neue Herausforderungen mit sich bringen. In manchen Biomen kann die Kreatur sich besser zurechtfinden als in anderen. Haben deine Bewohner eine gute Beziehung zur Kreatur, so kannst du ihre Bewegungen auch beeinflussen. Könnt ihr euch jedoch nicht ausstehen, dann hast du keine Kontrolle mehr über den Weg, auf dem du durch die Welt schreitest.

Schaffst du es, gemeinsam mit der Kreatur zu überleben?

Eine Spiel voller Leidenschaft

In „The Wandering Village“ ist viel Leidenschaft geflossen. Inspiriert wurde das Konzept des Spiels von klassischen Studio Ghibli Filmen und nahm so nach und nach Form an. Mittlerweile ist das Spiel sogar schon als Early-Access spielbar und die Entwickler beziehen aus der Community stets Feedback. Bereits im September dieses Jahres soll das Spiel dann endgültig auf den Markt kommen. Viele Fans warten bereits gespannt auf das Spiel, denn es vereint die Mechaniken eines Aufbau-Spiels mit dem sehr interessanten Element der Symbiose zwischen Mensch und Kreatur. Auch die Story hinter dem Spiel macht es besonders, denn sie verleiht deiner Stadt einen ganz besonderen Charakter und macht sie nochmals bedeutender.

Verloren geht lediglich der Realismus, mit dem viele Aufbau-Spiele angeben. Dies ist jedoch nicht sonderlich wichtig, da es sich bei „The Wandering Village“ eindeutig um ein kreatives Spiel ohne Echtheitsanspruch handelt. Wer sofort informiert werden will, wenn das Spiel endlich startet, der kann es bereits jetzt bei Steam auf seine Wunschliste setzen. So verpasst du keine neuen Infos und bleibst immer auf dem Laufenden. Auf der Gamescom 2022 wurde das Spiel vorgestellt und Spieler konnten bereits einen ersten Einblick in das Spiel bekommen, das schon bald startet.