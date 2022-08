Dieses wunderschöne Spiel macht bald großen Titeln Konkurrenz

Auch in diesem Jahr wurden auf der Gamescom 2022 wieder zahlreiche Spiele vorgestellt. Eins davon hat uns besonders beeindruckt. Dabei handelt es sich um „The Last Alchemist“, ein wunderschönes Spiel, das vorhat, den ganz großen Titeln ein wenig Konkurrenz zu machen. Wir haben alle Details in Erfahrung gebracht und können dir jetzt berichten, was genau dahintersteckt.

„The Last Alchemist“

Bei „The Last Alchemist“ handelt es sich um ein Spiel, das voller Leidenschaft und Liebe zum Detail steckt. Im Spiel schlüpfst du in die Rolle des letzten Alchemisten, dessen Ziel es ist, die Kunst der Alchemie wieder zu dem zu machen, was sie einmal war. Um dieses Ziel zu erreichen, musst du eine riesige Welt erkunden, tödliche Pflanzen bezwingen und dein Labor immer weiter ausbauen. Außerdem liegt es an dir, eine geheime Gruppe an Alchemisten zu versammeln. Nur gemeinsam mit anderen kannst du es schaffen, sämtliche Alchemie zu beherrschen. Doch sei gewarnt: Alchemie kann auch gefährlich sein. Mischst du die falschen Zutaten, dann kann dein Labor in Flammen aufgehen, oder gar explodieren.

In der Welt von „The Last Alchemist“ leben nicht nur Menschen. Auch ein niedliches Pilzvolk nennt diese Welt ihr Zuhause. Leider kommt es jedoch immer wieder zu Problemen zwischen Mensch und Pilz, denn die Pilze ziehen ihre Nährstoffe aus toten Körpern. Durch diese Symbiose gelingt es ihnen auch, einen Verstand zu entwickeln. Dieser erlaubt es ihnen zum Beispiel, mit Menschen zu kommunizieren. Für dich, als Alchemisten, spielen die kleinen Pilze eine ganz besondere Rolle, denn sie können dir in verschiedenen Reaktionen und beim Bau deines Labors behilflich sein. Zuerst musst du jedoch ihr Vertrauen gewinnen und sie angemessen entlohnen können. Die kleinen Pilze arbeiten nämlich nicht ohne jegliche Bezahlung.

Kannst du das Vertrauen der Pilze gewinnen?

Besonderheiten des Spiels

„The Last Alchemist“ erinnert uns auf den ersten Blick an Spiele wie „Stardew Valley“ oder „Harvest Moon“. Der liebevolle Zeichenstil lässt das Spiel friedlich wirken und generell erscheint das Game schon jetzt wie ein zukünftiges Comfort-Game vieler Spieler. Es beinhaltet genügend strategische Elemente, um anspruchsvoll zu sein, ist aber auch für Spieler geeignet, die lieber entspannt spielen. Generell ist es ganz dir überlassen, wie intensiv du das Game spielen möchtest. Auch ein Ende ist dir nicht gesetzt, denn die Entwickler planen bereits jetzt Erweiterungen der Spielwelt und neue Alchemie-Experimente, die in Zukunft ins Spiel integriert werden. Es wird also eine ganze Weile dauern, bis Spielern in „The Last Alchemist“ langweilig wird.

Die Veröffentlichung des Spiels ist für Anfang 2023 geplant. Spieler müssen sich also noch ein wenig gedulden, bevor sie in die bunte Welt des Spiels eintauchen können. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass das Spiel seine Zielgruppe finden und begeistern wird. Gerade durch den Erfolg von „Stardew Valley“ ist deutlich geworden, dass auch kleine, friedliche Spiele viele Gamer fesseln können. Wer es jedoch wirklich kaum erwarten kann, der kann schon bald die Early Access-Version des Spiels spielen. Um auf dem Laufenden zu bleiben, kannst du das Spiel auf Steam auf deine Wunschliste setzen.