Sega Genesis Mini 2 kommt nach Europa: Das sind die Spiele

Die Sega Genesis Mini 2 ist eine kompakte Spielekonsole, die alte Klassiker wieder zum Leben erweckt. Viele erinnern sich aus ihrer Kindheit oder Jugend noch an die klassischen Sega-Spiele, die man damals auf verschiedenen Konsolen spielen konnte. Zu den bekanntesten gehören wohl „Sonic the Hedgehog“ und „Ecco“. Nun gibt es schon bald die Möglichkeit, zumindest mental, zurück in die Vergangenheit zu reisen und einen Teil der alten Kindheitserinnerungen erneut zu erleben.

Diese Spiele gibt es auf der Genesis Mini 2

Die Sega Genesis Mini 2 mag klein und kompakt sein, hat es aber wirklich in sich. Auf der Konsole lassen sich insgesamt über 50 klassische Spiele spielen. Außerdem können sich Fans auf ein brandneues Spiel freuen, das noch nie zuvor veröffentlicht wurde. Hier findest du eine Liste mit allen Games, die die Sega Genesis Mini 2 zu bieten hat:

„Ecco the Dolphin“

„Ecco: The Tides of Time“

„Final Fight CD“

„Mansion of Hidden Souls“

„NIGHT STRIKER“

„Night Trap“

„Robo Aleste“

„Sewer Shark“

„Shining Force CD“

„SILPHEED“

„Sonic The Hedgehog CD“

„THE NINJAWARRIORS“

„After Burner II“

„Alien Soldier“

„Atomic Runner“

„Bonanza Bros.“

„ClayFighter“

„Crusader of Centy“

„Desert Strike: Return to the Gulf“

„Earthworm Jim 2“

„Elemental Master“

„Fatal Fury 2“

„Gain Ground“

„Golden Axe II“

„Granada“

„Hellfire“

„Herzog Zwei“

„Lightening Force: Quest for the Darkstar“

„Midnight Resistance“

„OutRun“

„OutRunners“

„Phantasy Star II“

„Populous“

„RAINBOW ISLANDS EXTRA“

„Ranger-X“

„Ristar“

„ROLLING THUNDER 2“

„Shadow Dancer: The Secret of Shinobi“

„Shining Force II“

„Shining in the Darkness“

„Sonic 3D Blast“

„SPLATTERHOUSE 2“

„Streets of Rage 3“

„Super Hang-On“

„SUPER STREET FIGHTER II“

„The Ooze“

„The Revenge of Shinobi“

„Toejam & Earl in Panic Funkotron“

„Truxton“

„VectorMan 2“

„Viewpoint“

„Virtua Racing“

„Warsong“

„Fantasy Zone“

„Star Mobile“

„Spatter“

„Super Locomotive“

„Devi & Pii“

„VS Puyo Puyo SUN“

„Space Harrier II“

Details und mehr Info

Die Sega Genesis Mini 2 verspricht, nicht nur mehr Spiele als der Vorgänger zu haben. Überdies gibt es auch CD-Spiele auf der neuen Konsole, die mit voll-animierten Videos und flüssigen Animationen punkten können. Außerdem soll die Konsole mehr Leistung haben, was zu einem angenehmeren Spielerlebnis führt. Ebenso gibt es einen neuen Controller zur Konsole, der nun mit ganzen 6 Knöpfen auf dem Control-Pad kommt. Mehr Knöpfe bedeutet für Spieler mehr Möglichkeiten bei der Steuerung der Spiele. Auch neue Funktionen können mit mehr Knöpfen genutzt werden.

Für Spieler, die bereits die Genesis Mini besitzen, ist jedoch gut zu wissen, dass auch die Controller des Vorgängers mit der neuen Konsole kompatibel sind. Wer also auf die vollen sechs Knöpfe verzichten kann, hat die Möglichkeit auch den alten Controller weiterzunutzen. Auf diese Weise können Spieler beim Kauf der Konsole immerhin ein paar Euro sparen.

Sega-Konsole ab Oktober

Die Konsole ist ab dem 27. Oktober 2022 verfügbar und wird dann auf Amazon gekauft werden können. Es handelt sich bei der Sega Genesis Mini 2 um ein Amazon Exclusive. Das bedeutet, dass die Konsole zumindest vorerst nur über Amazon erworben werden kann. Im US-amerikanischen Store von Amazon ist die Konsole aktuell für etwa 100 Dollar gelistet. Der Preis der europäischen Version wird wahrscheinlich nicht weit davon abweichen. Wer also an der neuen Konsole interessiert ist, der kann damit rechnen, etwa 100 Euro auszugeben.

Klassisches „Sonic“ auf der neuen Sega Genesis Mini 2.

Die Konsole richtet sich primär an Fans der klassischen Sega-Spiele und Retro-Enthusiasten. Mit einem Preis von 100 Euro ist sie um einiges günstiger als andere Konsolen, bietet allerdings auch recht begrenzte Möglichkeiten. Auch für Gelegenheitsspieler, die Interesse an Klassikern haben, ist die Konsole optimal geeignet. Sie benötigt kein High-End-Equipment und kann durch ihr kompaktes Format auch in der kleinsten Wohnung leicht verstaut werden.