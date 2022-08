„The First Descendant“: Trailer offenbart epischen kostenlosen Shooter

„The First Descendant“ ist ein Shooter, der aktuell mithilfe der neuen Unreal Engine 5 entwickelt wird. Das Spiel stammt vom südkoreanischen Publisher Nexon und jetzt gibt es einen ersten Einblick.

Ein visuelles Meisterwerk

Ganz wie man es von Spielen der Unreal Engine 5 erwartet, ist auch „The First Descendant“ ein visuelles Meisterwerk. Der Trailer zeigt eine Welt, die voller Details und Realismus ist. Lichteffekte lassen die Spielwelt aufleben und füllen sie mit einer Lebendigkeit, die den Konsolen der nächsten Generationen würdig ist. Auch die Charaktere, die uns im Trailer begegnen, sehen detailliert und dynamisch aus. Natürlich ist der Trailer weniger als eine Minute lang und lässt noch viele Fragen offen, doch der erste Einblick scheint Fans zu begeistern. Zwar sind die meisten Kommentare unter dem Trailer auf Koreanisch, doch englische Kommentare zeigen, dass die generelle Einstellung zum Spiel eher positiv und erwartungsvoll ist.

Manche Spieler kündigen bereits an, dass sie das Spiel unbedingt mit ihren Freunden spielen müssen. Besonders die Besitzer von Next-Gen-Konsolen scheinen sich darauf zu freuen, das Potenzial ihrer Konsole an einem grafisch anspruchsvollen Spiel auszureizen. „The First Descendant“ ist eines der ersten Spiele, dass mit der brandneuen Unreal Engine 5 entwickelt wird. Dies wird sich jedoch in naher Zukunft ändern, denn die Engine ist schnell zu einem Favoriten unter Spieleentwicklern geworden.

Die im Trailer erzeugte Atmosphäre passt sehr gut zu einem epischen Shooter und die präsentierten Rüstungen und Waffen sehen interessant aus. Sie erinnern viele an die Exo-Rüstungen aus „Anthem“. Spieler finden bereits jetzt Similaritäten zu anderen, sehr beliebten Shootern im Trailer, doch scheint dies nicht nur für Kritik zu sorgen. Vor allem „Destiny“ und „Outriders“ scheinen Fans im Trailer zu begegnen. Jedoch freuen sich Fans auf ein Spiel, dass neuen Wind ins Genre bringt, aber dennoch an bereits etablierten Mechaniken und Elementen festhält. Gleichwohl ist nicht jeder maßlos überzeugt von „The First Descendant“. Manch einer befürchtet, dass das Spiel nicht halten kann, was es verspricht. Dies liegt vermutlich daran, dass Nexon in der Vergangenheit bereits mehrmals enttäuscht hat. Ein Beispiel dafür ist „LawBreakers“, ein Spiel, dessen Fehlschlag das Studio noch bis heute verfolgt.

„The First Descendant“ Infos und Release

Es ist bereits bekannt, dass es sich bei „The First Descendant“ um ein Free-to-Play-Spiel handeln soll. Nexon ist mit diesem Modell bereits vertraut, es hat schon die beiden Free-to-Play MMOs „Vindictus“ und „MapleStory“ rausgebracht. Jedoch hat Nexon bisher nicht nur Erfolge verzeichnet. Das Studio wird auch immer wieder mit dem fehlgeschlagenen „LawBreakers“ in Verbindung gebracht. Dennoch scheinen Fans dazu bereits zu sein, dem Studio eine weitere Chance zu geben. Bei einem Free-to-Play-Game ist dies auch recht einfach. Spieler müssen kein Geld investieren, also trifft sie ein Fehlschlag nicht so hart. Es ist dennoch frustrierend, sich auf ein Spiel zu freuen, was am Ende ein Reinfall ist. Kann das Spiel jedoch die Erwartungen von Fans erfüllen, dann könnte es ein potenzielles Comeback für Nexon sein. Das Studio arbeitet hart daran, seine Reputation zu reparieren.

„The First Descendant“ kann mit toller Grafik überzeugen.

Spieler, die an „The First Descendant“ interessiert sind, können sich bereits jetzt für die Steam Beta anmelden. Die Beta findet vom 20. Oktober bis zum 26. Oktober statt. Eine Beta ist eine Möglichkeit für Spieler, das Spiel bereits auszuprobieren und den Entwicklern wichtiges Feedback zu geben. So kann das Spiel noch kurz vor dem offiziellen Release verbessert werden. Der Teaser Trailer kündigt zudem schon jetzt an, dass sich Fans bald auf einen richtigen Trailer freuen können. Ob der Trailer und die Beta bestehende Zweifel beseitigen können, wird sich zeigen. Viele Fans warten jedoch auf einen richtigen Gameplay-Trailer, bevor sie eine endgültige Entscheidung zum Spiel treffen. Der Teaser wirkt nämlich vielversprechend, doch ist er nur weniger als eine Minute lang und präsentiert vor allem das visuelle Design. Ein schönes Spiel ohne gutes Gameplay ist jedoch zum Scheitern verurteilt, egal wie genial die Grafik auch sein mag.

„The First Descendant“ soll für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S rauskommen. Wie gut das Spiel jedoch auf alten Konsolen läuft und aussieht, ist fragwürdig. Wer einen detaillierten Einblick ins Spiel werfen möchte, der sollte sich also für die Beta anmelden. Die Anmeldung läuft über Steam, was bedeutet, dass sie nur für PC-Spieler verfügbar ist.