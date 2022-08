„MultiVersus“ bricht Rekorde, bevor das Spiel überhaupt live geht

„Super Smash Bros.“ war schon immer unglaublich beliebt. Die Idee eines ähnlichen Spiels namens „MultiVersus“, das nun jedoch von Warner Bros. entwickelt wurde, war also ein direkter Hit. Vor allem, da das Spiel eine ganze Menge beliebter Charaktere mit sich bringt.

„MultiVersus“ bricht Rekorde

Season 1 von „MultiVersus“ hat noch nicht einmal begonnen, da schießen die Spielerzahlen bereits durch die Decke. Aktuell befindet sich das Spiel noch in einer offenen Beta, die großen Anklang gefunden hat. Mit Charakteren aus „Game of Thrones“, „Bugs Bunny“, „Batman“ und vielen mehr, spricht das Spiel viele Gamer an. Es ist also nicht verwunderlich, dass das Spiel bereits jetzt ein Hit ist. Laut der Website tracker.gg, hat „MultiVersus“ bereits jetzt über 10 Millionen Spieler, die einen Account erstellt haben. Sind diese Daten akkurat, dann ist die offene Beta des Spiels eine der erfolgreichsten überhaupt. Für die Entwickler des Spiels ist dies ein großer Erfolg. Anhand des Feedbacks der großen Playerbase wurden bereits Dinge am Spiel verbessert, die Spieler kritisiert hatten. Insgesamt verlief die offene Beta des Spiels bisher jedoch ohne große Probleme.

Das Spiel ist besonders beliebt, da es nicht nur sehr kompetitiv ist, sondern auch viele interessante Charaktere mit sich bringt. Außerdem ist das Gameplay von „MultiVersus“ solide und der Online-Modus funktioniert insgesamt sehr gut. Nun muss sich jedoch zeigen, ob das Spiel es schafft, auch nach dem offiziellen Launch noch neue Spieler für sich zu gewinnen. Für den erfolgreichen Fortbestand des Spiels ist es nämlich wichtig, dass auch nach Ende der Beta noch neue Spieler einsteigen. Es scheint jedoch, als könnte „MultiVersus“ dies durchaus schaffen. Es ist bereits bekannt, auf welchen Content sich Spieler mit dem Beginn der Season 1 freuen können. Darunter befinden sich einige, heiß erwartete Features.

„MultiVersus“ überzeugt mit tollem Gameplay und guten Charakteren.

Was steckt hinter Season 1?

Ein genaues Release-Datum für Season 1 des beliebten Spiels steht noch nicht fest. Ursprünglich sollte Season 1 von „MultiVersus“ am 9. August erscheinen, wurde jedoch verschoben. Allerdings scheint die Verspätung nicht allzu schlimm zu sein, denn Fans vermuten, dass bereits am 16. August der Startschuss fallen könnte. Dies ist jedoch bislang noch reine Spekulation. Offiziell wurde noch kein neues Datum bestätigt. Spieler freuen sich bereits auf den offiziellen Release der Season 1, denn sie verspricht eine ganze Menge neuen Content. Von neuen Charakteren bis hin zu neuen Spielmodi ist hier alles dabei. Der neue Content könnte dem Spiel einmal mehr einen Aufschwung verleihen und neue Spieler anlocken.

Unter anderem soll Season 1 einen Battle Pass mit sich bringen. Laut Leakern soll dieser etwa 10 Euro kosten und hat 50 Stufen. Spieler können also damit rechnen, dass dieser Pass viel neuen Content ins Spiel bringt. Zu den neuen Spielmodi gehören ein klassischer Aracade Modus und der, von vielen gewünschte, Ranglistenmodus. Es sind noch nicht alle neuen Charaktere bekannt, doch wir wissen bereits, dass unter anderem Rick and Morty schon bald im Spiel zu finden sind. Ob sie jedoch direkt zu Anfang verfügbar sind, ist noch nicht klar. Sie werden jedoch auf jeden Fall nicht die einzigen neuen Charaktere sein. „MultiVersus“ verspricht nämlich, noch zahlreiche neue Charaktere nach und nach ins Spiel zu holen. Wer also seinen Lieblings-Charakter noch nicht im Spiel findet, der sollte die Hoffnung noch nicht aufgeben. Warner Bros. hat große Pläne für das Spiel und hofft, dass es in Zukunft zu einem wahren Konkurrenten des beliebten „Super Smash Bros.“ werden kann.