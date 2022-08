„PUBG“ x „Assassin’s Creed“: Cooler Crossover-Content enthüllt

„PUBG: Battlegrounds“ und „Assassin’s Creed“ treffen in einem coolen Crossover-Event in „PUBG“ aufeinander. Das Event bringt massenhaft neuen Content ins Spiel und lässt die Herzen von Fans höher schlagen. „PUBG“ war maßgeblich für die Entwicklung und Popularität des Battle Royale Genres verantwortlich. Noch das Spiel bringt kontinuierlich neuen Content raus, um interessant zu bleiben.

Neuer Crossover-Content

Der neue Crossover-Content zwischen „PUBG“ und „Assassin’s Creed“ kommt mit dem neuen Update 19.1 ins Spiel. Das Event bleibt nur für eine limitierte Zeit, was bedeutet, dass Spieler nur für einen gewissen Zeitraum die Chance haben, sich alle exklusiven Items zu sichern. Zu diesen Items gehören unter anderem neue Emotes, Fallschirme, Kostüme und vieles mehr. Auch der ikonische „Leap of Faith“, der durch die „Assassin’s Creed“-Reihe an Popularität gewann, lässt sich nach dem Update in „PUBG“ finden.

Den neuen „Assassin’s Creed“-Content können Spieler auf der Haven map finden. Hier wurde ein Gebäude in die Abstergo Corporation verwandelt. In diesem Gebäude kannst du eine versteckte Animus Maschine finden und vom Dach den „Leap of Faith“ ausüben. Kosmetische Upgrades und sonstige Items kannst du dir ganz normal erspielen. Außerdem erwähnenswert ist, dass die Haven map zum ersten Mal seit Season 16 wieder zurück ins Spiel kommt. Fans der Karte können sich also darauf freuen, endlich wieder hier zu spielen. Das Crossover-Event läuft vom 9. August bis zum 6. September auf dem PC und vom 17. August bis zum 14. September auf den Konsolen.

Weitere Änderungen in „PUBG“

Natürlich gibt es neben dem Crossover-Content zwischen „PUBG“ und „Assassin’s Creed“ auch noch andere neue Items, die ihren Weg ins Spiel finden. Dazu gehören etwa eine neue Waffe und ein neues taktisches Fahrzeug, die in der Version 19.1 hinzukommen. Bei der neuen Waffe handelt es sich um eine MP9, die du auf der Deston Map finden kannst. Sie bietet eine gute Alternative zur P90, da ihre Munition häufiger vorkommt. Jedoch hat sie auch einige Nachteile gegenüber der P90, wie beispielsweise einen reduzierten Schaden und eine langsamere Schussgeschwindigkeit. Wer dies jedoch in Kauf nehmen kann, für den ist die neue Waffe definitiv eine gute Alternative.

Dieses neue Schild bietet dir Schutz auf offenen Flächen.

Beim neuen Fahrzeug handelt es sich um ein Security-Auto, das mit bis zu 130 km/h unterwegs ist. Es ist ebenfalls mit kontrollierbaren Lichtern und Sirenen ausgestattet, was es nochmals interessanter macht. Außerdem kannst du, wenn du Glück hast, gute Ausstattung im Kofferraum des Wagens finden. Auch ein neues Schild kann jetzt auf jeder Karte gefunden werden. Das mobile Schild kommt mit 1.500 HP und erlaubt es dir, dich auch auf offenen Flächen vor Angriffen zu schützen. Du kannst „PUBG“ auf dem PC, der PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und auf dem Handy spielen. Das neue Update ist auf allen Geräten spielbar.