„Genshin Impact“: Alle Infos zu Version 3.0 und Sumeru

„Genshin Impact“ ist ein Videospiel, das in vielen Bereichen Rekorde bricht. Unter anderem ist es eines der teuersten Spiele, dass je entwickelt wurde. Nun bekommen Fans schon bald den nächsten Meilenstein in der Entwicklung des Spiels zu sehen. Ein neues Update verspricht nämlich, Spieler zu begeistern.

Sumeru: Eine neue Region voller Abwechslung

„Genshin Impact“ entwickelt sich stetig weiter. Mit jedem neuen Update kommen neue Features, neue Aufgaben und neue Charaktere ins Spiel. Kleinere Updates gibt es häufig, doch auf größere Updates müssen Spieler oft länger warten. Nun ist es jedoch fast wieder soweit. Version 3.0 des beliebten Spiels steht kurz vor der Veröffentlichung und Fans können es kaum erwarten. Das neue Update soll nämlich nicht nur neue Charaktere ins Spiel bringen, sondern auch eine riesige Map-Erweiterung. Für viele Spieler sind Map-Erweiterungen die absoluten Highlights des Spiels. Sie treiben die Story vorran, erschließen neue, interessante Orte und erlauben es Spielern, eine ganz neue Seite des Spiels kennenzulernen.

Die neue Region trägt den Namen Sumeru und besteht aus zwei sehr verschiedenen Biomen. Eines davon ist ein dicht bewachsener Regenwald, der nur so vor Geheimnissen wimmelt. Inmitten der dichten Flora verstecken sich wahrlich einzigartige Erscheinungen und coole, neue Locations. Dazu gehören die berüchtigte Akademie, eine wunderschöne Hafenstadt namens Ormos und Sumeru City. Im starken Kontrast zum Regenwald steht das Wüstenareal. Hier finden sich zahlreiche Ruinen und auch Sandstürme fegen immer wieder über den trockenen Boden hinweg. Die Sandstürme halten jedoch nicht jeden davon ab, sich in der Wüste anzusiedeln. Du kannst dich also bereits auf eine ganze Reihe Charaktere freuen, die so unterschiedlich sind wie die Biome selbst. Jedoch ist die neue Region noch längst nicht alles, auf das sich Spieler schon bald freuen können.

Dendro und neue Charaktere

Sumeru bringt nicht nur eine neue Landschaft mit sich. Ebenso führt die neue Region ein neues Element, Dendro, ein. Es handelt sich bei der Dendro-Kraft um das siebte und letzte Element, das „Genshin Impact“ hinzugefügt wird. Dank des neuen Elementes gibt es auch in Zukunft völlig neue Interaktionen zwischen den Elementen. Hier findest du eine Liste mit allen neuen Interaktionen:

Verbrennung: Dendro- und Pyro-Element

Blühen: Dendro- und Hydro-Element

Katalyse: Dendro- und Elektro-Element

Aufkeimen: Dendro- und Hydro- und Pyro-Element

Hyperblühen: Dendro- und Hydro- und Elektro-Element

Reizung: Dendro- und Elektro- und Elektro-Element

Verbreitung: Dendro- und Elektro- und Dendro-Element

Diese drei neuen Charaktere erwarten sich in Version 3.0.

Natürlich müssen dem Spiel mit dem neuen Element auch neue Charaktere hinzugefügt werden, die das Element beherrschen. In Version 3.0 handelt es sich dabei um Tighnari, eine Waldläuferin als Sumeru, die mit einem Bogen kämpft und das Dendro-Element beherrscht. Mit ihr kommt auch Collei, ihr Waldläuferlehrling ins Spiel. Auch sie benutzt einen Bogen und beherrscht Dendro. Ein dritter Charakter namens Dori ist auch bereits bestätigt. Bei ihr handelt es sich jedoch um eine Händlerin, die eine Elektro Zweihänderin ist.

Version 3.0 von „Genshin Impact“ soll am 24. August live gehen. Bis dahin können sich Fans sicher noch auf einige, offizielle Ankündigungen freuen. Immer wieder verrät HoYoverse Details zum kommenden Update, die die Herzen von Fans höher schlagen lassen.