„Genshin Impact“: Das teuerste Spiel überhaupt?

Hinter großen Videospielen stecken oft riesige Teams. Von einer Idee bis hin zum fertigen Videospiel dauert es oft Jahre, denn hinter den bunten Welten, die wir auf unserem Bildschirm sehen, steckt unglaublich viel Arbeit. Diese Arbeit hat einen hohen Preis und nun ist bekannt, wie teuer das beliebte „Genshin Impact“ bisher war.

„Genshin Impact“ – Ein riesiges Projekt

Bei „Genshin Impact“ handelt es sich nicht um ein typisches Gacha-Game. Neben der weit verbreiteten Mechanik bietet das Spiel nämlich zusätzlich eine spannende Story und riesige Welt. Anders als bei typischen Gacha-Games geht es hier nicht nur um das Sammeln beliebter Charaktere. Dies macht das Spiel einzigartig, aber bedeutet auch, dass deutlich mehr Aufwand in die Entwicklung fließt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Spiel noch lange nicht fertig. „Genshin Impact“ plant, noch viele weitere Regionen hinzuzufügen und bringt immer wieder neue Charaktere und Funktionen ins Spiel. Auch die Story des Spiels ist noch weit von ihrem Ende entfernt. Sie wird in kleinen Abschnitten weiter geführt und Spieler müssen oft auf Fortsetzungen warten. Es ist also kein Wunder, dass die Entwicklung des riesigen Games nie wirklich endet.

Es ist noch nicht bekannt, wann „Genshin Impact“ enden wird, oder endlich vollständig ist. Aktuell gehen Fans jedoch davon aus, dass bis zu diesem Zeitpunkt noch viele Jahre verstreichen. Doch bereits jetzt hat die Entwicklung des Spiels immense Summen gekostet und mit jedem erfolgreichen Jahr steigt das Investment ins Spiel. Aktuell scheint es außerdem nicht, als würde der Erfolg des Spiels in naher Zukunft enden. „Genshin Impact“ ist noch immer eins der beliebtesten Spiele überhaupt und freut sich über eine riesige Fanbase.

Die Regionen in Genshin Impact sind einzigartig und mit viel Liebe zum Detail designed.

Das teuerste Spiel überhaupt?

Bereits vor der Veröffentlichung von „Genshin Impact“ flossen rund 100 Millionen Dollar in das Spiel. Nach einem erfolgreichen Launch beschloss HoYoverse, das Studio hinter dem Spiel, mehr zu investieren. So erhöhte sich das Budget des Spiels auf 200 Millionen Dollar pro Jahr. Das Spiel nährt sich nun seinem zweiten Geburtstag, womit die bisherigen Kosten der Entwicklung bei rund 500 Millionen Dollar liegen. Es ist damit eins der teuersten Videospiele, das je kreiert wurde. Doch das Spiel ist nicht nur unglaublich teuer. Es ist zudem auch noch extrem profitabel.

Bislang hat das Spiel rund 3 Milliarden Dollar Umsatz generiert. Im Vergleich dazu wirken die 500 Millionen Dollar in Entwicklungskosten plötzlich wie eine vergleichsweise kleine Summe. Hinzu kommt, dass es sich bei „Genshin Impact“ eigentlich um ein kostenloses Spiel handelt. Wer will, der kann das Spiel noch heute runterladen und kostenfrei spielen.

Der Umsatz wird stattdessen durch die Gacha-Mechanik und sogenannte Microtransactions erzeugt. Es handelt sich dabei um Zusatzleistungen, die Spieler freiwillig bezahlen. Manche Spieler sind so begeistert von dem Spiel, dass sie jeden Monat mehrere Tausend Dollar in das Spiel investieren. Für manche wird es sogar zu einer Sucht, die schwere finanzielle Folgen mit sich bringt. Das liegt daran, dass die Gacha-Mechanik des Spiels ähnlich wie Glücksspiel funktioniert. So werden Spieler dazu verleitet, große Summen ins Spiel zu investieren, um virtuelle Preise zu gewinnen.