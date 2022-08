„Call of Duty: Warzone 2“: Endlich ist ein Reveal-Datum bekannt

„Call of Duty: Warzone“ kam erstmals am 10. März 2020 auf den Markt. Es handelt sich bei diesem Shooter um ein kostenloses Battle Royale Game für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Nun soll der erfolgreiche „Call of Duty“ Titel eine Fortsetzung bekommen.

„Call of Duty: Warzone 2“

Bei seinem Launch war „Call of Duty: Warzone“ ein Hit. Das Spiel startete fast zeitgleich mit den Lockdowns der Corona-Pandemie, was vielen Spielern ausreichend Zeit gab, die sie ins Spiel investieren konnten. Mittlerweile ist der Hype um das Game deutlich abgeschwächt, doch es ist noch immer eins der meistgespieltesten Battle Royale Games auf dem Markt. Erst kürzlich startete im Spiel das beliebte Zombies-Event, das viele Spieler erneut begeistert hat. Immer wieder gibt es im Spiel spannende Events, erst vor einigen Monaten waren beispielsweise auch King Kong und Godzilla mit von der Partie. Mit „Call of Duty: Warzone 2“ sollen nun auch alte Fans wieder zurück ins Spiel gebracht werden. Für die Entwickler ist das neue Game eine Chance, einige Fehler des Vorgängers zu begleichen.

Zombies kehren zurück in „Call of Duty: Warzone“.

Doch „Warzone 2“ ist nicht das einzige Projekt, an dem man aktuell arbeitet. Außerdem soll eine Handy-Version des beliebten Shooters schon bald auf den Markt kommen. Neue Infos zu beiden Projekten soll es am 15. September während dem „Call of Duty: Next“ Livestream Event geben. Auf der Agenda stehen hier die Zukunft von „Warzone“, die Handy-Version des Spiels und natürlich auch das brandneue „Modern Warfare 2“. Auch beliebte „Call of Duty“-Streamer sollen mit von der Partie sein. Für Fans der „Call of Duty“-Spiele ist dieser Livestream also nicht nur interessant, sondern fast schon ein Muss. Immerhin gibt es hier Infos zu den aktuellsten, heiß erwarteten Projekten der Reihe.

Was wissen wir bereits?

Genaue Details zu „Call of Duty: Warzone 2“ sind noch nicht bekannt. Es ist jedoch klar, dass das Spiel noch in diesem Jahr rauskommen soll. Das Marketing des neuen Spiels sollte also schon bald durchstarten, um noch genügend Hype vor dem Release zu erzeugen. Viele Fans gehen gerade deswegen davon aus, dass beim „Call of Duty: Next“ Event große Neuigkeiten zum Spiel offenbart werden. Der offizielle „Call of Duty“ Twitter-Account redet bei diesem Livestream von einem „Ära definierenden“ Stream. Dies weckt in Fans viele Hoffnungen, immerhin stehen auf der Agenda wirklich große Projekte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

So können sich Fans zum Beispiel auch auf ein Multiplayer-Reveal des neuen „Call of Duty: Modern Warfare 2“ freuen. Die Betas des Spiels starten auch noch im September, denn das Spiel soll schon im Oktober offiziell rauskommen. Wann genau „Call of Duty: Warzone 2“ dann folgt ist noch nicht genau bekannt. Klar ist jedoch, dass „Call of Duty: Warzone“ noch immer regelmäßig mit neuem Content und coolen Events versorgt wird. Während des Livestreams könnte es also auch sein, dass Spieler einen Einblick in weiteren Content und kommende Events des originalen Spiels bekommen. Dies ist jedoch eher unwahrscheinlich und der Fokus wird wohl eher auf dem neuen „Warzone 2“ liegen. Der Livestream findet am 15. September statt, also verpasse nicht deine Chance auf exklusive Neuigkeiten und einen Einblick in die neuen Games.