„Goat Simulator 3“: Das Chaos beginnt noch dieses Jahr

„Goat Simulator 3“ bringt das Chaos zurück, so viel ist klar. Das Chaos beginnt schon bei der Namensgebung, denn es gab nie einen „Goat Simulator 2“. Nun können sich Fans jedoch auf die heiß erwartete Fortsetzung freuen, die noch in diesem Jahr startet.

„Goat Simulator 3“: Reines Chaos

Die Ankündigung des Spiels war für viele Spieler unerwartet. Sie rechneten nicht mit einer Fortsetzung des Chaos-Simulators und schon gar nicht mit einem dritten Teil aus dem Nichts. Eins ist jedoch genau wie erwartet: „Goat Simulator 3“ ist ein reines Durcheinander. Alles, was bereits jetzt über das Spiel bekannt ist, ist so unterhaltsam, wie auch völlig chaotisch. Im neuen Trailer, in dem auch das Release Datum angegeben ist, geht es defintiv nicht mit rechten Dingen zu. Unmengen an Ziegen fallen hier vom Himmel und landen auf den Bewohnern der Insel, auf der die Action-Simulation spielt.

Außerdem im Trailer enthalten sind eine ganze Menge Euter, die in Nahaufnahmen gezeigt werden. Schon bei ihrem Aufprall sorgen die Ziegen für jede Menge Chaos. Dies ist jedoch nur ein kleiner Einblick in das tatsächliche Potential der Zerstörung. Aus Fotos im Epic Games Store geht bereits hervor, dass auch andere Tiere, wie Giraffen und Nashörner, am Chaos beteiligt sind. Hier fliegen nämlich auch Schweine in großen Explosionen durch die Luft.

Über eine eventuelle Story des Spiels oder detailliertes Gameplay ist nichts bekannt. Fans sollten sich also darauf einstellen, dass „Goat Simulator 3“ vermutlich genau wie der erste Teil ist, nur besser. Für viele ist dies genau das, was sie sich gewünscht haben. Das Spiel war damals ein großer Erfolg und unnötige Änderungen könnten den neuen Teil ruinieren. Spieler erhoffen sich also, dass das neue Spiel sämtliche Aspekte des ersten Teils aufgreift und lediglich technisch besser ausgearbeitet ist. Mit technischem Fortschritt bietet sich nämlich eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, um auf der Insel für Chaos zu sorgen. Letzten Endes ist nämlich Chaos das Ziel des Spiels. Neu ist dabei, dass du jetzt auch mit bis zu drei Freunden spielen kannst. Schafft ihr es gemeinsam, die Insel vollständig auf den Kopf zu stellen?

Wann kommt das Spiel auf den Markt?

„Goat Simulator 3“ soll bereits am 17. November rauskommen. Es wurde erstmals auf dem Summer Game Fest 2022 angekündigt und schon damals war die Entwicklung weiter fortgeschritten, als Fans erwartet hätten. Viele freuen sich nun, dass das Spiel wirklich schon in ein paar Monaten fertig ist. Wer es bis dahin kaum abwarten kann, der kann das Spiel auch jetzt schon vorbestellen. Die Standardversion des Spiels kostet aktuell rund 30 Euro, während die Premium-Version inklusive Bonus rund 40 Euro kostet.

Wer nicht an einem Ziegeneuter interessiert ist, der kann die digitale Version vorbestellen und bekommt laut den Entwicklern eine Menge „random Ziegenmüll“ als Dank. Die digitale Vorbestellerversion trägt den Namen „Digital Downgrade Edition“. Tatsächlich handelt es sich beim digitalen Vorbestellerbonus um Content, den Spieler bereits aus dem ersten Teil des Spiels kennen. Darunter befinden sich etwa eine „Payday“-Maske, Panzerrüstung und ein Raumanzug. Aber auch Vorlagen für Statuen, die mit einem 3D Drucker hergestellt werden können, sind als Bonus enthalten. „Goat Simulator 3“ kommt im November für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S raus. Auf dem PC launcht das Spiel im Epic Games Store, wo du es jetzt auch vorbestellen kannst. Für Konsolen findest du es im jeweiligen Store deiner Plattform.