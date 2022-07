Coromon: Muss sich Pokémon vor dem Switch-Spiel fürchten?

Coromon, so lautet der Name des Pokémon-Klons, den es jetzt auf der Nintendo Switch zu kaufen gibt. Das Spiel ist bereits seit März verfügbar, doch erst jetzt schafft es den Release auf der Switch, der Heimatkonsole der Pokémon-Games.

Was ist Coromon?

Coromon ist, genau wie auch Pokémon, ein RPG in dem es darum geht, verschiedene Monster zu fangen. Wer jedoch nur die neuesten Pokémon-Games kennt, der mag etwas verwundert sein. Coromon greift nämlich nicht den Stil der neuesten Games auf, sondern den der alten Gameboy-Versionen. Die Grafik ist also retro pixelig und auch die Menüs und das User-Interface bleiben dem alten Stil treu. Dennoch ähneln sich die beiden Games in vielen Aspekten. Im Fokus stehen bei Coromon die gleichnahmigen Coromons, die es zu zähmen gilt. Danach kannst du sie in Kämpfen gegen andere einsetzen.

Das Kampfsystem von Coromon ist Pokémon sehr ähnlich. Es handelt sich um rundenbasierte Kämpfe, in denen Schaden und Ausdauer von großer Bedeutung sind. Durch Kämpfe erhalten deine Wesen Erfahrung, was sie stärker macht. Auch in Coromon gibt es eine Story, in der du die Übeltäter aus der Region namens Veluas vertreiben musst. Die Übeltäter stammen dabei nicht von der Erde, sondern sind eine außerirdische Bedrohung. Mithilfe deiner Coromons liegt es an dir, sie wieder zu vertreiben und die bedrohte Region zu retten. Insgesamt ist das Spiel den älteren Pokémon-Games also sehr ähnlich.

Ein Konkurrent für Pokémon?

Trotz dass sich die beiden Spiele sehr ähnlich sind, gibt es wohl kaum Konkurrenz zwischen den aktuellen Pokémon-Games und Coromon. Wer die modernen Pokémon-Spiele nämlich aufgrund ihrer Grafik und den neuesten Spielmechaniken spielt, der wird mit Coromon kaum glücklich werden. Wer jedoch schon lange die alten Pokémon-Games vermisst und nach einem ähnlichen Spiel sucht, das dennoch neue Aspekte einbringt, dann ist das Spiel genau richtig. Denn trotz der immensen Ähnlichkeiten gibt es dennoch einige Unterschiede zwischen den beiden Spielen. Darunter unter anderem die Storys der beiden Spiele, die sich grundlegend unterscheiden.

Die Kampfsysteme der beiden Spiele sind sich sehr ähnlich.

Du kannst beispielsweise auch die Schwierigkeit von Coromon individuell anpassen. So hast du die Kontrolle darüber, wie anspruchsvoll das Spiel sein soll. Bist du auf der Suche nach einem Spiel, das deine Fähigkeiten herausfordert und dich ins Schwitzen bringt, dann wähle eine hohe Schwierigkeit. Solltest du jedoch nur auf der Suche nach einer entspannten Ablenkung sein, dann kannst du auch dies mit Coromon erreichen. Außerdem kannst du deinen Trainer ganz an deine Wünsche anpassen. Von Haaren bis hin zu Outfits, dir bieten sich Hunderte von Möglichkeiten.

Insgesamt kann man also sagen, dass die beiden Spiele sich eher ergänzen, als einander Konkurrenz zu machen. Sie sind sich zwar sehr ähnlich, doch sind die Unterschiede so stark, dass sie auch innerhalb ihrer Nische unterschiedliche Spieler ansprechen. Auch mit der Veröffentlichung von Coromon auf der Switch muss sich Pokémon also keine großen Sorgen machen.

Wo kann das Spiel gespielt werden?

Anders als die Pokémon-Spiele gibt es Coromon nicht nur für die Switch. Das Spiel kann unter anderem auch auf dem PC und iOS und Android Smartphones gespielt werden. Es passt jedoch besonders gut auf die Switch. Die Konsole passt einfach perfekt auf das System der Handheld-Konsole, die schnell auch auf den großen Bildschirm projiziert werden kann.

Coromon kostet bei Steam aktuell etwa 17 Euro. Für knapp 20 Euro gibt es das Deluxe Bundle, das auch den Soundtrack des Spiels enthält. Im Nintendo eShop der Switch verhält sich der Preis ähnlich. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber den aktuellen Pokémon-Spielen, denn die gibt es aktuell für satte 60 Euro zu kaufen.