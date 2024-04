Pokémon Go: Das ganze Spiel sieht jetzt völlig anders aus

Leidenschaftlichen Pokémon Go Spielern ist vermutlich bereits aufgefallen, dass ihr geliebtes Spiel plötzlich ganz anders aussieht. Das neue Aussehen ist ein Teil der aktuellen #RediscoverGo Kampagne, die das Spiel grundlegend verändern soll. Die optischen Veränderungen sind der zweite Schritt, nachdem im ersten Schritt bereits der Spieler-Avatar angepasst wurde. Doch die neuen Grafiken sind nicht nur ein optisches Upgrade des Spiels.

Entdecke deine Welt

Das neue Pokémon Go Update betrifft vor allem die Gestaltung der Spielwelt. Sowohl die Karte als auch sämtliche Fangbildschirme erstrahlen in einem völlig neuen Licht. Erstmals passt sich der Fangbildschirm nämlich an deine tatsächliche Umgebung in der echten Welt an. Stehst du beispielsweise in der Stadt, dann siehst du ab sofort Häuser im Hintergrund. In einem Park hingegen siehst du eine idyllische Szene mit Bäumen und Büschen.

Am beeindruckendsten sind jedoch die Hintergründe, die du in der Nähe von Gewässern sehen kannst. Stehst du beispielsweise an einem Fluss, dann wird dieser auch auf dem Fangbildschirm angezeigt. Auch am Meer siehst du ab sofort einen schönen Sandstrand anstelle des immer gleichen grünen Hintergrunds.

Bemerkenswert ist zudem, dass nicht jeder Stadthintergrund gleich ist. Die Gebäude verändern sich und wenn du verschiedene Pokémon in der gleichen Gegend fängst, dann schaust du aus unterschiedlichen Perspektiven auf die umstehenden Häuser. Die neue Optik verleiht dem Spiel einen völlig neuen Charme und lässt es weit moderner aussehen. Gerade für Spieler, die viel reisen, wird es interessant sein, alle Biome zu entdecken.

Pokémon Go: Gameplay Änderungen

Wie bereits angedeutet, beschränken sich die Änderungen nicht nur auf die Optik. Auch das Gameplay wird massiv beeinflusst. So findest du bestimmte Pokémon beispielsweise nur noch in ausgewählten Biomen. Wer das neue Pokémon Schligda fangen möchte, der kann es nur am Strand antreffen. Auch andere Pokémon sind seit Neuestem nur noch in ihren zugehörigen Biomen zu finden. Wie sehr das Feature zukünftige Events beeinflussen wird, lässt sich aktuell noch nicht sagen.