Roccat am Ende: Die deutsche Gaming-Marke verschwindet

Roccat ist ein deutscher Gaming-Hardware Hersteller, der insbesondere für Tastaturen, Mäuse und Kopfhörer bekannt ist. Im Vergleich zu anderen großen Herstellern, wie beispielsweise Razer und Corsair, sind die Produkte von Roccat recht preiswert. Auch in ihrer Qualität stehen sie der Konkurrenz meist in nichts nach. Wer jedoch jetzt auf die Website der Marke klickt, wird direkt auf die Homepage von Turtle Beach geleitet. Das US-amerikanische Unternehmen hat die Marke bereits 2019 gekauft.

Roccat: Nach 17 Jahren ist Schluss

Die Entscheidung, Roccat nun endgültig einzustellen, kam völlig unerwartet. Die Marke erfreute sich eines guten Rufs und ein Ende schien nicht in Sicht zu sein. So wurden bis vor Kurzem noch neue Produkte unter dem Markennamen veröffentlicht. Jetzt ist Roccat jedoch von einem Tag auf den anderen von der Bildfläche verschwunden. Was passiert jetzt mit den beliebten Produkten?

Besitzer von Roccat-Produkten können erstmal aufatmen. Turtle Beach möchte den Support für bereits gekaufte Produkte lückenlos fortführen. Außerdem sollen einige beliebte Produkte auch in Zukunft weiter verkauft werden. Das geschieht dann allerdings nicht mehr unter dem Namen Roccat. Stattdessen sind die beliebten Mäuse bald unter dem Namen der Produktlinie, Kone, zu finden und auch die Vulcan-Tastaturen bestehen so weiter. Übergeordnet werden die Produktlinien jedoch in Zukunft über Turtle Beach vermarktet.

Software-Änderungen

Wer noch Roccat-Produkte besitzt, der kennt vermutlich die „Swarm“-Software. Damit können Geräte konfiguriert und Tastenbelegungen gewählt werden. Die Software gilt jedoch insgesamt als umständlich zu bedienen und altmodisch. Das soll sich laut Turtle Beach bald ändern, denn eine neue Version der Software namens „Swarm II“ ist bereits in Arbeit. Die neue Software soll mit neuen Geräten und einigen Roccat-Geräten funktionieren. Genaue Angaben dazu, welche Produkte unterstützt werden, gibt es bisher nicht. Es soll jedoch weiterhin möglich sein, die alte Swarm-Software herunterzuladen. Nutzer sollten jedoch nicht mit Updates und Fehlerbehebungen rechnen.