Fallout: Zweite Staffel offiziell bestätigt

Amazon hat offiziell bestätigt, dass es eine zweite Staffel der Hit-Serie „Fallout“ geben soll. Das Interesse am Fallout-Franchise war nie größer, als es aktuell der Fall ist. Verantwortlich dafür ist die Serie, die am 11. April veröffentlicht wurde. Fallout ist nicht die erste Videospiel-Verfilmung, doch es ist mit Abstand die erfolgreichste. Die Serie erfüllt die Erwartungen treuer Fallout-Spieler und brachte dem Franchise zahlreiche neue Fans, was zu einem immensen Aufschwung führte.

Fallout Staffel 2

Laut Amazon Prime ist Fallout aktuell eine der drei am meist geschauten Serien des Streaming-Anbieters. Seit „Die Ringe der Macht“ wurde keine Serie so oft gestreamt. Dennoch war zunächst unklar, ob eine zweite Staffel in Planung ist. Das Ende der ersten Staffel deutete zwar darauf hin, doch offiziell bestätigt war die Fortsetzung nicht. Das hat sich jedoch jetzt geändert. In einem Newsletter gibt Prime Video bekannt, dass eine zweite Staffel in Arbeit ist.

Die Executive Producer, Jonathan Nolan und Lisa Joy, drückten ihre Freude und Dankbarkeit in einem Statement aus. Sie danken insbesondere Bethesda, den beiden Showrunnern, der gesamten Crew und Amazon dafür, dass sie die Serie möglich machten. Des Weiteren freuen sich die beiden Produzenten bereits auf eine weitere Staffel. Auch Todd Howard lobte die Serie in hohen Tönen und betonte, dass er sich bereits auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Involvierten freut.

Doch worum geht es genau in der zweiten Staffel von Fallout? Offiziell sind dazu noch keine Informationen bekannt. Das Ende der ersten Staffel lässt jedoch vermuten, dass New Vegas eine wichtige Rolle spielen wird. Für viele Fans wirft das die Frage danach auf, wie sich die Events des Spiels und der Serie zueinander verhalten. Todd Howard äußerte sich dazu, indem er betonte, wie wichtig es sei, dass sich die Serie an die bereits etablierte Timeline hält. Bis genaue Details zur Handlung bekannt werden, könnte es jedoch noch einige Zeit dauern.

