Fulminant: Dieses Hypercar von Skoda wird es niemals geben

Auch vor Sportwagen macht die E-Mobilität nicht Halt. Kürzlich präsentierte etwa Maserati ein Cabriolet im Sportwagen-Look mit 100-prozentigem E-Antrieb. Und jetzt sorgt auch die tschechische Automarke Skoda für Aufsehen. Sie hat nämlich den Vision Gran Turismo vorgestellt. Dabei handelt es sich aber nicht um ein Elektroauto für den öffentlichen Straßenverkehr. Vielmehr gestattet die zum Volkswagen-Konzern gehörende Marke einen Blick auf ein elektrifiziertes Hypercar, das speziell für das Playstation-Spiel Gran Turismo 7 entwickelt wurde.

Skoda ist zum ersten Mal bei „Gran Turismo“ dabei

Beim Skoda Vision Gran Turismo handelt es sich demnach um einen vollelektrischen Einsitzer, der an den legendären Skoda 1100 OHC Spider aus dem Jahr 1957 erinnern soll. Ergänzend hat Skoda aber auch Einflüsse der neuen Designsprache „Modern Solid“ einfließen lassen, die auch beim neuen Discount-SUV Skoda Epiq zum Tragen kommen wird. Dazu zählen unter anderem Scheinwerfer in T-Form und die Mattlackierung in Explorer Green.

Škoda Vision Gran Turismo

Leistung ist in dem rund 4,4 Meter langen und 1,9 Meter breiten sowie nur 1,3 Tonnen leichten Starkstrom-Renner übrigens auch garantiert: Vier E-Motoren stellen nämlich während des Spielens auf der Playstation über einen Allradantrieb satte 800 kW Leistung bereit. Umgerechnet entspricht das 1.088 PS bei einem Drehmoment von 1.020 Nm. Für Gaming-Fans stellt Skoda über die gleichermaßen flache wie lange Karosserie eine aktive Aerodynamik gepaart mit herausragender Performance auf unterschiedlichen Streckenlayouts und -bedingungen in Aussicht.

Marke mit Motorsporttradition

Dass Skoda sich erstmals mit einem eigenen Allrad-Rennwagen als Concept Car in Gran Turismo 7 zu Wort meldet, soll das Engagement der Marke für Innovation und Digitalisierung innerhalb der Automobilindustrie unterstreichen. Gleichzeitig möchte der Hersteller aber auch die eigene Motorsporttradition unterstreichen. Der Fahrer wird in einem minimalistisch gehaltenen, digitalen Cockpit Platz nehmen – wie in einem offenen Formel-Rennwagen.