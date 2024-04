Pokémon Go: Diese regionalen Pokémon gibt es nur für kurze Zeit

In Pokémon Go beginnt in Kürze die sogenannte Rivalenwoche. Bei diesem Event dreht sich alles um Kämpfe, doch auch außerhalb der Arenen kannst du dir spannende Boni sichern. Mit dabei sind diesmal unter anderem sehr seltene Spawns, die du dir normalerweise nicht sichern kannst. Doch die seltenen Pokémon sind nicht über die gesamte Dauer des Events zu fangen. Wann du spielen solltest, um sie anzutreffen, erfährst du hier.

Pokémon Go Rivalenwoche

Die Rivalenwoche in Pokémon Go findet vom 4. Mai bis zum 9. Mai statt. Während des Events erhältst du 10-fache Erfahrungspunkte für das Drehen der Fotoscheiben von Arenen. Auch doppelte Fangbonbons und eine erhöhte Shiny-Chance auf bestimmte Pokémon solltest du dir nicht entgehen lassen. So kannst du schillerndes Sengo, Vipitis, Juitesto, Karadonis, Furnifraß und Fermicula während des Events häufiger antreffen. Wie hoch die Shiny-Chance jedoch tatsächlich ist, lässt sich wie immer nicht genau sagen.

In der Wildnis erscheinen während des Events besondere Pokémon. Interessant sind vor allem die Monster, die du nur zu bestimmten Zeiten antreffen kannst, denn sie sind besonders selten. Hier findest du eine Liste mit allen besonderen Monstern und ihren Zeiten:

4. Mai, 10:00 Uhr bis 6. Mai, 10:00 Uhr: Sengo, Vipitis

6. Mai, 10:00 Uhr bis 8. Mai, 10:00 Uhr: Juitesto, Karadonis

8. Mai, 10:00 Uhr bis 9. Mai, 20:00 Uhr: Furnifraß, Fermicula

Die gleichen Zeiten und Pokémon gelten nicht nur für wilde Spawns. Auch in Raids der Stufe 3 sind die oben aufgelisteten Pokémon nur zu ihren bestimmten Zeiten anzutreffen.

GO-Kampfwochenende

Im Rahmen der Rivalenwoche findet ebenfalls ein GO-Kampfwochenende statt. Vom 4. Mai um 0:00 Uhr bis zum 5. Mai um 23:59 Uhr kannst du dein Können unter Beweis stellen. Die Boni in diesem Zeitraum sind viermal so viel Sternenstaub als Belohnung für Siege und mehr Kampfsets, die du pro Tag bestreiten kannst. Statt normalerweise 5 Sets kannst du in diesem Zeitraum satte 20 Kampfsets pro Tag bestreiten.

Es ist außerdem eine befristete Forschung für einen Euro verfügbar, die dir als Belohnung exklusive Sandalen im Stil von Hala gewährt. Des Weiteren gehören Sternenstaub, ein Sternenstück, drei Sonderbonbons und drei XL-Sonderbonbons zu den Belohnungen.