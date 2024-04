Es geht zurück nach Gotham City. Dort treibt weiterhin das Böse sein Unwesen, doch dieses Mal ist es nicht Batman, der zur Rettung bereitsteht. Im Gegenteil: Geballte Frauenpower schützt die Stadt nun vor dem nächsten Bösewicht – und die Superheldin ist keine Unbekannte.

Bird of Prey: Margot Robbie als Superheldin in Gotham City

Es geht um Harley Quinn (Margot Robbie), die gemeinsam mit dem Joker (Jared Leto in „Suicide Squad“) als Dreamteam galt. Doch der Bösewicht mit dem fratzenhaften Lachen macht mit Harley kurzerhand Schluss. Auf der Suche nach einem neuen Leben streift sie nächtelang durch Gotham und hangelt sich von einer Party zur nächsten. Ein schwieriges Unterfangen, hat sich Harley in der Vergangenheit doch viele Feinde gemacht. So sollte es eigentlich ein Geheimnis bleiben, dass Harley Quinn wieder Single ist – doch nach einer durchzechten Nacht und noch betrunken posaunt sie es in die Welt hinaus.

Dass Harley nun allein durch die Stadt zieht, hört ausgerechnet Gangsterboss Roman Sionis alias Black Mask (Ewan McGregor) gerne. Denn nach zahlreichen Demütigungen will er Harley endgültig aus der Welt schaffen. Ihm in die Quere kommt jedoch die Rumtreiberin Cassandra Cain (Ella Jay Basco), die Black Mask einen wichtigen Herrscher-Diamanten gestohlen hat. Harley Quinn soll diesen nun zurückbringen. Doch nicht nur sie ist hinter Cassandra her, auch Polizistin Renee Montoya (Rosie Perez), Nachtclubsängerin Dinah Lance und Killerin Helena Bertinelli (Mary Elizabeth Winstead) sind auf der Suche und wollen hauptsächlich eines: Rache.

Hier streamst du „Birds Of Prey: The Emancipation Of Harley Quinn“

Die Geschichte rund um den Solo-Streifzug von Harley Quinn siehst du in „Birds Of Prey: The Emancipation Of Harley Quinn“. 2020 erschien der Film von Regisseurin Cathy Yan, die etwa auch „Dead Pigs“ drehte. Die Superhelden-Story findet ihren Weg nun zu Amazon Prime Video, wo er im Abo enthalten und damit ohne weitere Kosten verfügbar ist.

Start des Actionfilms ist am 28. April 2024. Bei einem anderen Streaming-Anbieter ist „Birds Of Prey: The Emancipation Of Harley Quinn“ derzeit nicht verfügbar.