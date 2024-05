Neu bei Netflix: Skandal-Interview mit Folgen

Am 16. November 2019 gibt ein Mitglied des britischen Königshauses, Prinz Andrew, der Herzog von York, dem Nachrichtensender BBC ein Interview. Dieser Fernsehauftritt hat sich schnell zu einem weltweiten Skandal entwickelt. Seit dem 5. April dieses Jahres kannst du auf Netflix den Film „Scoop – Ein royales Interview“ streamen. Er befasst sich mit der Hintergrundgeschichte und wie das Interview überhaupt zustande gekommen ist. Hier kommt die ganze Wahrheit ans Licht.

„Scoop – Ein royales Interview“: Worum geht es?

„Eine Stunde Fernsehen kann alles verändern“, so beginnt der Drama-Film. Vor rund fünf Jahren wurde das Interview mit dem Royal ausgestrahlt. „BBC Newsnight“ ist ein Sendeformat der BBC, welches auch 2019 das katastrophale Gespräch mit Prinz Andrew ausgestrahlt hat. Der Prinz äußert sich hier zu den ganzen Vorwürfen bezüglich seiner Freundschaft zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Er soll nicht nur mit Epstein befreundet gewesen sein, sondern hat auch dessen „Sexpartys“ teilgenommen. Zudem beschuldigt Virginia Roberts Giuffre in ihrer Zivilklage den Royal, sie im Alter von 17 Jahren im Jahre 2001 auf dem Anwesen von Epstein sexuell missbraucht zu haben. Ursprünglich war es geplant, dass der Prinz jegliche Vorwürfe zurückweist, jedoch hat er alles nur noch schlimmer gemacht. 2022 hat Königin Elisabeth II. angekündigt, dass Prinz Andrew sein königlicher Titel und seine militärischen Zugehörigkeiten entzogen werden.

Zur Besetzung des Netflix-Films zählen bekannte Gesichter wie „Akte X-„Star Gillian Anderson, Rufus Sewell, Romola Garai und viele mehr. „Scoop – Ein royales Interview“ basiert auf dem Buch „Scoops: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interview“, welches Sam McAlister geschrieben hat, die unter anderem auch Produzentin des Interviews war.

Hier kannst du dir den Trailer zum Film „Scoop – Ein royales Interview„: