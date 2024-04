Netflix: Furiose Neuheiten im Mai

So hat Netflix schon seit einigen Wochen die Serien-Fans unter seinen Nutzern intensiv auf die Fortsetzung der Drama-Serie „Bridgerton“ vorbereitet. Und ab dem 16. Mai 2024 geht es nun mit den ersten Folgen der dritten Staffel weiter. Der zweite Teil von Staffel 3 der Romanze folgt dann ab dem 13. Juni und natürlich werden wir ein weiteres Mal erleben, wie sich der Adel zur Zeit der Regentschaft Georgs IV. (1811-1820) verlieben möchte.

Netflix startet mit Staffel 3 von „Bridgerton“ durch

In Staffel 3 steht Penelope Featherington im Mittelpunkt; primär ihre Beziehung zu Colin Bridgerton. Denn auch wenn Penelope auf den ersten Blick wie ein Mauerblümchen wirkt, sie führt ein Doppelleben, das für massive Aufregung sorgen könnte. Wird sie ihr Alter Ego Lady Whistledown weiter geheim halten können? Und wie geht sie mit dem Zerwürfnis mit Eloise Bridgerton um, die eine überraschende neue Freundschaft geschlossen hat? Antworten auf diese Fragen gibt es ab dem 16. Mai exklusiv auf Abruf bei Netflix. Einen ersten Einblick kannst du dir über den nachfolgenden Trailer verschaffen.

„Bodkin“ Staffel 1 – Podcaster lösen Verbrechen

Gleichermaßen humoristisch, wie spannend geht es ab dem 9. Mai 2024 in „Bodkin“ zur Sache. Diese neue Produktion stellt auf Basis einer düsteren Thriller-Komödie ein bunt gemischtes Team von Podcastern in den Mittelpunkt. Und die machen sich in einer irischen Stadt auf die Suche nach drei Fremden, die auf mysteriöse Weise verschwunden sind. Doch als sie beginnen, den Spuren nachzugehen, entdecken sie eine Geschichte, die so viel größer und seltsamer ist, als sie es sich je hätten vorstellen können.

Noch mehr Drama: „Ein ganzer Kerl“ – Staffel 1

Bereits ab dem 2. Mai startet bei Netflix die neue Drama-Serie „Ein ganzer Kerl“ (OT: „A Man in Full“). Die Hauptrolle übernimmt darin Jeff Daniels, den viele Film-Fans noch aus seiner Rolle in „Dumm und Dümmer“ kennen dürften. Oder aus seinem Part in „The Newsroom“, für den er 2013 mit einem Emmy ausgezeichnet wurde. Die erste Staffel von „Ein ganzer Kerl“ umfasst sechs Episoden und Daniels wird darin als Immobilienmogul Charlie Croker plötzlich vor dem Bankrott stehen. Die Folge: Er muss sein Imperium gegen all jene verteidigen, die aus seinem Sturz vom Thron Profit schlagen wollen. Aus dem Nichts kollidieren politische mit geschäftlichen Interessen.

„Geek Girl“ Staffel 1 – Von der grauen Maus zum Topmodel

Noch etwas Geduld musst du aufbringen, wenn es um die neue Comedy-Serie „Geek Girl“ geht. Die startet nämlich erst ab dem 30. Mai 2024 bei Netflix und folgt der schüchternen Harriet, die überraschend von einer Londoner Top-Modelagentur entdeckt wird. Ab diesem Zeitpunkt verändert sich das Leben der 16-Jährigen von Grund auf. Harriet geht auf eine abenteuerliche Reise in der Modewelt und lernt auch sich selbst ganz neu kennen. Die Serie ist eine Adaption der gleichnamigen Jugendbuchreihe der britischen Autorin Holly Smale, die nicht nur das schillernde Leben, sondern auch den Umgang mit Mobbing thematisiert.

„Eric“ Staffel 1 – Ab ins New York der 1980-er Jahre

Und dann wäre da noch die Serie „Eric“. Stell dir vor, dein neunjähriger Sohn verschwindet auf dem Weg zur Schule spurlos und du bist gefühlt komplett alleingelassen. Genau diese Geschichte erzählt ab dem 30. Mai 2024 diese neue Drama-Serie; und zwar mitten in den 1980er-Jahren in New York. Vater Vincent kämpft mit seinem schlechten Gewissen und macht sich Vorwürfe. In seiner Not klammert er sich an Zeichnungen seines Sohnes, die eine blaue Monsterpuppe namens Eric zeigen. Vincent ist überzeugt, dass er Sohn Edgar zurückbekommt, wenn er es schafft, die Puppe Eric auf die Fernsehbildschirme zu bringen. Mit seinem zunehmend zerstörerischen Verhalten verschreckt er seine Familie und die Polizei, die ihm eigentlich helfen will. Eric, das Produkt seiner Wahnvorstellungen, wird für ihn zum einzigen Verbündeten bei seiner Mission, seinen Sohn nach Hause zu holen.

Serie Staffel verfügbar ab Fiasco 1 30. April 2024 Black Clover 2 1. Mai 2024 Dr. Stone 1 1. Mai 2024 Heeramandi: The Diamond Bazaar 1 1. Mai 2024 Psych 1-8 1. Mai 2024 Shoresy 1 & 2 1. Mai 2024 Ein ganzer Kerl 1 2. Mai 2024 T P Bon 1 2. Mai 2024 John Mulaney Presents: Everybody's in L.A. 1 3. Mai 2024 Postcards 1 3. Mai 2024 Selling the OC 3 3. Mai 2024 The Unbroken Voice 2 3. Mai 2024 Bodkin 1 9. Mai 2024 Super Rich in Korea 1 7. Mai 2024 Danke – Nächster! 1 9. Mai 2024 Blood of Zeus 2 10. Mai 2024 The Ultimatum: South Africa 1 10. Mai 2024 Dr. Stone 2 15. Mai 2024 Bridgerton 3a 16. Mai 2024 Maestro 2 16. Mai 2024 The 8 Show 1 17. Mai 2024 Die härtesten Spezialeinheiten der Welt 1 22. Mai 2024 Garouden: Wie hungrige Wölfe 1 23. Mai 2024 Tires 1 23. Mai 2024 Mulligan 2 24. Mai 2024 The Titan Games 2 29. Mai 2024 Eric 1 30. Mai 2024 Geek Girl 1 30. Mai 2024 Ein Teil von dir 1 31. Mai 2024 How to Ruin Love: The Proposal 1 31. Mai 2024 Nicht eine mehr 1 31. Mai 2024 Buying London 1 Mai 2024 Das Leben, das du wolltest 1 Mai 2024 Bridgerton 3b 13. Juni 2024

Neue Filme bei Netflix im Mai 2024

Abseits des breit aufgestellten Serien-Kosmos von Netflix kannst du auf dem Video-on-Demand-Portal im Mai 2024 auch einige neue Filme sehen. Einer der Film-Höhepunkte ist in diesem Zusammenhang ab dem 24. Mai zu sehen: „Atlas“. Darin schließt sich die brillante, aber griesgrämige Datenanalystin Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), die künstlicher Intelligenz misstraut, der Jagd auf einen abtrünnigen Roboter an. Mit diesem Roboter hat sie eine geheimnisvolle Vergangenheit. Doch als die Mission aus dem Ruder läuft, muss sie sich auf ihn verlassen, um die Zukunft der Menschheit vor der KI zu retten.

Nicht verpassen solltest du zudem die neue Komödie „Unfrosted“, die ab dem 3. Mai 2024 anläuft. Eine der Hauptrollen übernimmt in dem Film niemand Geringeres als Jerry Seinfeld und geklärt wird darin eine zentrale Frage: Wer bringt zuerst ein Gebäck auf den Markt, das das Frühstück für immer verändert wird: Kellogg’s oder Post?

Titel Verfügbar ab Hochzeitsreise 29. April 2024 Hades - Eine (fast) wahre Geschichte 1. Mai 2024 Fiesta in der Räuberhöhle 1. Mai 2024 Unfrosted 3. Mai 2024 Die schöne Rebellin 2. Mai 2024 Mother of the Bride 9. Mai 2024 The Courier 11. Mai 2024 Die Schule der Magischen Tiere 14. Mai 2024 The Great Wall 16. Mai 2024 The Hitcher 16. Mai 2024 Golden Kamuy 19. Mai 2024 Der Gesang der Flusskrebse 20. Mai 2024 In guten Händen 2 23. Mai 2024 Atlas 24. Mai 2024 My Oni Girl 24. Mai 2024 Thanksgiving 25. Mai 2024 The Invitation 27. Mai 2024 Bionische Schwestern 29. Mai 2024 Farben des Bösen: Rot 29. Mai 2024 Tòkunbò 31. Mai 2024 Ein Teil von dir 31. Mai 2024 Beverly Hills Cop: Axel F Sommer 2024

Fußball-Fans dürfen sich zudem eine Dokumentation nicht entgehen lassen, die ab dem 8. Mai 2024 in „Das Euro-Finale: Angriff auf Wembley“ erzählt wird. Als England endlich wieder in einem Finale einer großen internationalen Meisterschaft steht, stürmen 6.000 Fans ohne Ticket das Wembley-Stadion und hinterlassen eine Spur der Zerstörung. London zwischen Euphorie und gefährlichem Ausnahmezustand.