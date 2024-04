Egal, ob Serie, Film oder Videospiel: Damit das Unterhaltungserlebnis dich angemessen entspannen lässt, sollten sowohl die Bild- als auch die Tonqualität überzeugen. Umso ärgerlicher ist es, wenn eine der beiden Ausgaben schlichtweg mit einer falschen Gewichtung ausgegeben wird. Bei Streaming-Anbieter Netflix kann dir das sogar versehentlich passieren. Denn der Streaming-Dienst setzt als Standardeinstellung in deinen Soundoptionen auf 5.1 Surround-Sound, völlig egal, ob du tatsächlich Geräte angeschlossen hast, die für diese Tonausgabe gedacht sind.

Surround-Sound-Optionen in Netflix anpassen

Passen die Soundeinstellungen nicht zu deiner Ausrüstung, kann das zu unerwünschten Nebeneffekten führen. Streaming-Dienst Netflix tendiert häufiger dazu, standardmäßig von einer 5.1-Einstellung auszugehen. Das heißt, dass die App glaubt, du hättest 5 Lautsprecher und einen Subwoofer angeschlossen. Ist das jedoch nicht der Fall, kann das die Soundausgabe verfälschen, sodass Hintergrundgeräusche und Soundeffekte lauter ausfallen als die Dialoge. Die meisten Menschen schalten im Reflex lediglich das Ausgabegerät lauter, um die Stimmen besser verstehen zu können. Das führt jedoch schnell dazu, dass die Soundeffekte und Hintergrundgeräusche unangenehm laut werden können. Besonders stark bemerkst du das in actiongeladenen Filmen und Serien, die schon einmal einige Explosionen beinhalten könnten.

Um zu überprüfen, ob Netflix diese Einstellung bei dir vorgenommen hat, navigierst du zu den Soundeinstellungen in deinem Profil. Je nach Sprache deines Profils werden die Einstellung etwas anders angezeigt. „Englisch 5.1.“ wäre zum Beispiel eine klassische Anzeige bei englischen Spracheinstellungen. „Deutsch 5.1“, das deutsche Äquivalent dazu. Um den unerwünschten Surround-Sound zu entfernen, musst du hingegen „Deutsch“ auswählen. Dadurch werden die Hintergrundgeräusche und Soundeffekte leiser ausgegeben und du kannst den Dialogen der Charaktere wieder lauschen, ohne dabei einen Hörsturz befürchten zu müssen.

Netflix Soundoption bei Smart TV

Da nicht alle Filme und Serien von vornherein über eine 5.1-Surround-Sound-Variante verfügen, kann das Problem nur bei einzelnen Sendungen auftreten. Dadurch ahnen viele Nutzer womöglich nicht, dass es sich dabei um ein Einstellungsproblem handelt, dass sich mit wenigen Anpassungen lösen lässt. Die Soundausgabe der jeweiligen Sendung kannst du am Smart TV am unteren Bildschirmrand rechts über den Button „Andere“ anpassen. Allerdings ist diese Funktion nicht an allen Geräten verfügbar, da Netflix nicht für alle Gerätetypen einen Surround-Sound unterstützt. Der 5.1-Surround-Sound wird aktuell nicht für das Streaming auf dem Computer über das Microsoft Silverlight-Plugin oder HTML5 unterstützt. Du kannst jedoch auf die Funktion zugreifen, wenn du die Netflix-App für Windows verwendest. Hier findest du die Option in Form eines Sprechblasensymbols am oberen rechten Bildschirmrand.