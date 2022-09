DTS Play-Fi Home Theater: kabelloser Surround-Sound für TVs

DTS Play-Fi Home Theater stellt die erste Technologie dar, die kabellosen Surround-Sound über das integrierte Wi-Fi des Fernsehers ermöglicht. Somit werden weder Kabel, Drähte noch Dongle benötigt, um den Raumklang direkt über den Fernseher zu erzeugen. Bei den vorgestellten neuen Produkten stellt DTS Play-Fi die zurzeit einzige kabellose Lösung dar, die 7.1.4 Surround-Sound für das ganze Haus bereitstellt.

DTS Play-Fi Home Theater – kabelloser Surround-Sound mit 7.1.4 Soundkanälen

DTS Play-Fi Home Theater stellt die neuste Version von DTS Play-Fi dar. Mithilfe dieser Technologie kannst du zu Hause Surround-Sound direkt mit dem integrierten Wi-Fi deines Fernsehers erzeugen. Dank der neuen Produkte steht dir nun eine umfangreiche Hi-Res-Audio-Unterstützung kabellos für dein Zuhause zur Verfügung. Um DTS Play-Fi in so viele Haushalte wie möglich zu bringen, arbeitet DTS mit Vestel und Philips zusammen. Im Zuge der IFA 2022 in Berlin stellte DTS den ersten DTS Play-Fi-fähigen Fernseher von Vestel vor. Vestel steht hinter bekannten Hersteller von TV-Geräten mehrerer lizenzierten Marken, zu denen Toshiba und JVC zählen. Dank der Erweiterung um Play-Fi erhalten die Vestel-Fernseher Zugang zu bekannten Musikdiensten wie Tidal und Amazon Music.

Weitere beliebte Funktionen der kabellosen Surround-Sound-Lösung stellen die Multi-Room-Audio-Funktionen für Musik und TV-Sound dar. Hier zeichnet sich Play-Fi vor allem durch die Möglichkeit aus, den TV-Sound ebenso auf iOS und Android-Mobilgeräte zu übertragen. Insgesamt unterstützt Play-Fi mehr als 400 Play-Fi-Produkte und kann mit Produkten von über 30 Marken kombiniert werden. DTS Play-Fi Home Theater soll als OTA-Update für ausgewählte TV-Modelle verfügbar werden. Neue Modelle sollen bald erhältlich sein. Bisher sind drei Fernsehmodelle bekannt, auf denen DTS verfügbar sein soll. Darunter finden sich auch preisgekrönte Philips Fernseher wie der OLED+937, OLED807 sowie PUS8807 „The One“.

DTS Play-Fi Home Theater bringt weitere Anpassungen mit sich

Mithilfe von der neusten Play-Fi-Version kannst du einige neue Anpassungen vornehmen. So lassen sich die verbauten Lautsprecher von kompatiblen TV-Geräten als Center-Kanal für eine verbesserte Dialogklarheit verwenden. Dazu kannst du Lautsprecher-Paare jeweils als linker und rechter Kanal für die vorderen Kanäle verwenden. Das kann wahlweise mit oder ohne dedizierten Center-Kanal erfolgen, sodass du eine breitere Klangbühne erschaffst. Zusätzlich ist nun die Nutzung eines Stereoverstärkers zur Ansteuerung der hinteren Surround-Lautsprecher möglich. Das bietet insbesondere für Installationen an Wänden eine höhere Flexibilität. Insgesamt ist es inzwischen möglich, mit DTS Play-Fi Home Theater Lautsprecher-Konfigurationen von 2.0 bis 7.2.4 zu nutzen. Dazu erfolgt die Wiedergabe mit bis zu 24 Bit/192 kHz, um eine verlustfreie Wiedergabe zu gewährleisten.