Seltenes Sammlerstück für Star Wars Fans: Besonderer Fernseher inklusive 350-Euro-Gutschein

Der LG OLED65C2SW stellt ein seltenes Sammlerstück für Star Wars Fans dar. Insgesamt sind nur 501 Exemplare der streng limitierten Ausführung erhältlich. Dadurch wird der Fernseher nicht nur zum Blickfang in deinem Wohnzimmer, sondern könnte auch zu einer sinnvollen Investition werden. Zusätzlich können Käufer einen 350 Euro Gutschein erhalten, wenn das Modell über Media Markt und Saturn bestellt wird.

LG OLED65C2SW – das zeichnet das seltene Sammlerstück für Star Wars Fans aus

Neben den Eigenschaften des Fernsehers selbst, bietet das Modell eine Reihe von Features und Designelementen, die das Fanherz höherschlagen lassen. So verfügen Fernbedienung und Rückseite des TVs über ein Branding mit dem Wappen des galaktischen Imperiums. Selbst die Verpackung des Fernsehers wurde dekorativ mit einer Abbildung von Darth Vader mit rotem Lichtschwert versehen. Startest du den Fernseher, erklingt das bekannte Atemgeräusch von Darth Vader beim Start des webOS Betriebssystems. Zudem wartet das Modell mit einem Cursor der Fernbedienung in Form eines Lichtschwertes auf. Zusätzlich erhältst du Zugriff auf zahlreiche Star Wars Storyboards und Bildgalerien, die du dir auf dem Fernseher ansehen kannst.

Neben entsprechender Fan-Extras wartet das Modell mit einer 4K-Auflösung auf einem 65-Zoll-OLED-Panel auf. Gängige HDR-Formate wie Dolby Vision IQ, HDR10 und HLG werden von diesem TV unterstützt. Durch den integrierten Umgebungslichtsensor kann das Modell dabei Kontrast und Farbe automatisch den Bedingungen in deinem Wohnzimmer anpassen. Dank webOS als Betriebssystem stehen dir gängige Streaming-Anbieter sowie Cloud Gaming Apps zur Verfügung. Wer Sprachsteuerung bevorzugt, kann auf Alexa, Apple AirPlay 2 sowie den Google Assistant zurückgreifen. Die native Bildwiederholfrequenz des TVs liegt bei 120 Hz, was sich auch für Videospiele anbietet. Auch Dolby Atmos-Unterstützung bietet dir das Modell, sodass du mit einer passenden Soundbar oder Soundsystem für kraftvollen Surround-Sound sorgen kannst.

Mit Echtheitszertifikat und 350-Euro-Gutschein

Da es sich um eine streng limitierte Auflage handelt, wird das Modell mit einem Echtheitszertifikat mit Seriennummer ausgeliefert. Nur Fernseher, die über ein solches verfügen, gehören tatsächlich zu den seltenen Sammlerstücken für Star Wars Fans. Bei all den netten Features gibt es dennoch einen Wermutstropfen. Denn für das 65-Zoll-Modell musst du 3.270 Euro aufbringen. Angeboten wird das Modell dabei sowohl in LGs eigenem Onlineshop als auch bei Saturn und Media Markt. Dabei lohnt sich der Kauf des Modells bei Saturn und Media Markt jedoch mehr. Bei beiden Onlineshops erhältst du einen Gutschein im Gegenwert von 350 Euro, wenn du den Kauf bis zum 31.08.2022 abschließt. Nach Ablauf der Widerrufsfrist wird dir der Coupon-Code an deine beim Kauf angegebene E-Mail-Adresse versandt.

Da insgesamt nur 501 Exemplare des Modells hergestellt wurden, lässt sich nicht vorhersagen, wie lange der Fernseher erhältlich sein wird. Im LG-Shop wird das Gerät bereits als beinahe ausverkauft, mit nur 7 verbleibenden Exemplaren betitelt. Saturn und Media Markt scheinen bisher über eine größere Menge des seltenen Sammlerstücks für Star Wars Fans zu verfügen. Solltest du an dem Fernseher interessiert sein, empfiehlt es sich dennoch nicht zu lang mit dem Kauf zu warten.