Die 7 besten Surround-Sound-Headsets 2022 im Überblick

Surround-Sound-Headsets sind für Gamer eine große Bereicherung. Sie ermöglichen, während einer Gaming-Session virtuellen Raumklang auszukosten, der primär im kompetitiven Gaming eine große Rolle spielt. Doch auch im Home Entertainment sind sie eine vielversprechende Möglichkeit. Etwa, wenn du Filme mit kraftvollen Effekten genießen möchtest, ohne andere Bewohner des Hauses zu wecken. Wir haben die besten Surround-Sound-Headsets 2022 für dich aufgelistet.

Kabelgebunden oder kabellos?

Surround-Sound Headsets kannst du sowohl in kabelgebundener als auch kabelloser Form kaufen. Beide Varianten haben ihre Vorzüge. So kannst du dich mit einem kabellosen Headset freier im Raum bewegen und mit mehr Abstand zu deiner Konsole oder deinem Computer sitzen. Allerdings sind kabellose Modelle stets an die Kapazitäten ihres integrierten Akkus gebunden. Verschätzt du dich mit der Zeitspanne oder planst eine lange Gaming-Session beziehungsweise einen Filmabend, lässt dich dieser womöglich im Stich. Wenn deine Wahl auf ein kabelloses Headset fällt, solltest du dich daher für ein Modell mit hoher Akku-Kapazität entscheiden.

Kabelgebundene Surround-Sound Headsets besitzen keine Akkulaufzeit, die dich beim Spielen einschränken könnte. Ebenso wenig musst du dir über mögliche Störquellen für Funksignale Gedanken machen. Dafür ist deine Bewegungsfreiheit durch die Kabellänge eingeschränkt. In den meisten Fällen wird dich das nicht stören. Planst du jedoch dein Headset nicht nur für Filme und Gaming zu nutzen, sondern telefonierst auch gern damit, ist eine Wireless-Variante nützlicher.

Wofür benötigt man ein Surround-Sound Headset?

Surround-Sound Headsets sind imstande, Raumklang virtuell zu simulieren. Dadurch entsteht für den Anwender der Eindruck, dass Geräusche nicht nur von links und rechts kommen, sondern aus mehreren Richtungen. Vor allem im kompetitiven Gameplay kann dies eine hilfreiche Bereicherung sein, denn ohne ein solches Headset würdest du nicht hören, wie sich dir Gegner von hinten nähern. In anderen Videospieltiteln kann die verbesserte Atmosphäre für eine intensivere Immersion sorgen. Filme profitieren von stärkeren Surround-Sound-Effekten, die ein Headset ohne virtuellen Raumklang nicht für dich erzeugen kann. Ob sich die Anschaffung eines Surround-Sound-Headsets für dich lohnt, hängt also davon ab, wie du es nutzen wirst. Wer regelmäßig lange Gaming-Session veranstaltet, wird ein hochwertiges Surround-Sound-Headset mehr zu schätzen wissen als Gelegenheitsspieler. Da sich mittlerweile jedoch auch Surround-Sound Headsets für unter 50 Euro finden lassen, kannst du die Möglichkeiten austesten, ohne gleich in ein Modell aus dem hohen Preissegment zu investieren.

Der beste Klang bei Surround-Sound Headsets wird ohnehin von jeder Person subjektiv anders bewertet. Auch wenn sich Qualitätsmerkmale bestimmen lassen, empfindet ein jeder gut und schlecht anders. Darum ist der Preis eines Surround-Sound-Headsets allein auch kein Garant für ein gutes Hörerlebnis. Günstige Surround-Sound Headsets können ausgezeichnete Ergebnisse liefern, während manches teure Exemplar enttäuschen kann.

Die 7 besten Surround-Sound Headsets

Sowohl kabellose als auch kabelgebundene Surround-Sound Headsets lassen sich aufspüren. Die besten Surround-Sound-Headsets in unserer Kurzübersicht zusammengefasst:

ASUS ROG Theta 7.1

Razer Kraken V3 HyperSense

HyperX Cloud Alpha S

Logitech G433

Razer Kraken X

ASTRO Gaming A50

Razer Thresher 7.1

ASUS ROG Theta 7.1

Für dieses kabelgebundene Surround-Sound-Headset musst du über 200 Euro investieren. Dafür wartet es neben 7.1 virtuellen Soundkanälen ebenso mit einer KI-Geräuschunterdrückung auf, die störende Geräusche herausfiltern soll. Sein USB-C-Anschluss ermöglicht dir, das Modell bequem mit dem PC, Macs, der PS4, der Nintendo Switch sowie weiteren Geräten zu verbinden. Die ROG-Hybrid-Ohrpolster wurden aus einem speziellen schnell kühlenden Material gefertigt, das ein Überhitzen bei langer Anwendung verhindern soll. Das Design des ASUS ROG Theta 7.1 legt dabei Wert auf Brillenfreundlichkeit. Insgesamt wurden vier Kopfhörertreiber in dem Headset verbaut, um einen möglichst verlustfreien Klang zu ermöglichen. Ein Nachteil des Surround-Sound-Headsets besteht jedoch in seinem Eigengewicht von 590 Gramm.

ASUS ROG Theta 7.1

Razer Kraken V3 HyperSense

Dieses kabelgebundene Surround-Sound-Headset kannst du bereits für etwa 120 Euro kaufen. Neben 7.1 virtuellen Soundkanälen sorgt eine Vibration des Headsets hier für ein zusätzliches haptisches Feedback im Spielgeschehen. Die Ohrpolster des Modells bestehen aus einem Hybrid-Stoff aus Memory-Schaum und Kunstleder, um eine gute Schallisolierung in Kombination mit Tragekomfort zu bieten. Gut ergänzt wird dieser hierbei durch das geringe Gewicht des Headsets von 250 Gramm. So spürt man es auch bei längerer Benutzung nicht unangenehm. Sein Mikrofon filtert Hintergrundgeräusche heraus, damit deine Stimme noch klarer übertragen wird. Verständigungsproblemen wird dadurch effektiv entgegengewirkt.

Razer Kraken V3

HyperX Cloud Alpha S

Für dieses kabelgebundene Surround-Sound-Headset musst du rund 110 Euro investieren. Neben 7.1 virtuellen Surround-Sound-Kanälen besitzt dieses Modell einen separaten Schieberegler zum Einstellen der Bässe. Sein Grundgerüst besteht aus einem Aluminiumrahmen, während der Hersteller für die Ohrpolster auf eine Kombination aus Memory-Schaum und Kunstleder setzt. Es verfügt über einen integrierten Chat-Mixer, der für die notwendige Balance im Wechsel zwischen Unterhaltungen und Videospielen sorgen soll. Mit einem Gewicht von rund 375 Gramm ist es nicht das leichteste Surround-Sound-Headset, lässt sich aber noch immer über Stunden angenehm tragen.

HyperX Cloud Alpha S

Logitech G433

Dieses kabelgebundene Surround-Sound-Headset kostet dich rund 90 Euro. Wahlweise kannst du es sowohl über einen USB-Anschluss als auch über einen 3,5 mm Klinkenanschluss verbinden. Es verfügt über ein abnehmbares Mikrofon mit Rauschunterdrückung, damit du dich klar verständigen kannst. Seine Ohrpolster bestehen aus einem atmungsaktiven Material, das vorrangig für lange Gaming-Sessions angenehm anliegen soll. Überhitzte Ohren beim Spielen möchte der Hersteller dadurch verhindern. Mit einem Gewicht von rund 280 Gramm lässt es sich auch für viele Stunden angenehm tragen. Für seinen 7.1 virtuellen Surround-Sound setzt es auf DTS 7.1 sowie Pro G 7.1 Audiopositionierung. Laut Hersteller eignet es sich für den Einsatz mit der Nintendo Switch, der PS4 sowie der Xbox One.

Logitech G433

Razer Kraken X – Preistipp für den schmalen Geldbeutel

Das Razer Kraken X Surround-Sound-Headset kannst du bereits für unter 50 Euro kaufen. Damit bietet es sich an, wenn du ein Headset mit virtuellem Surround-Sound testen möchtest, ohne zu viel in ein einzelnes Modell zu investieren. Laut Hersteller ist es sowohl mit Computern, Macs, der Xbox One, der Nintendo Switch sowie der PS4 kompatibel. Ein großer Pluspunkt des Modells liegt zudem in seinem geringen Gewicht von ungefähr 250 Gramm. Auch bei langen Gaming-Sessions kann das Headset damit noch angenehm am Kopf anliegen. Seine Ohrpolster bestehen aus Memory-Schaum und auch das Kopfband wurde mit einer Polsterung versehen, um den Tragekomfort zusätzlich zu erhöhen. Auch dieses kabelgebundene Surround-Sound-Headset setzt auf 7.1 virtuelle Soundkanäle. Das dazugehörige Mikrofon ist flexibel und biegsam, sodass man es variabel positionieren kann.

Razer Kraken X

ASTRO Gaming A50 – Wireless Surround-Sound-Headset mit hoher Leistung

Bist du bereit über 250 Euro in ein kabelloses Surround-Sound-Headset zu investieren, solltest du dir dieses Modell genau ansehen. Es verfügt über eine Reichweite von bis zu 9 Metern, die dir einen großzügigen Bewegungsradius verleiht. Zusätzlich liefert es dir mit einer Akkukapazität von bis zu 15 Stunden ausreichend Zeit für Gaming-Sessions oder lange Filmmarathons. Durch die ASTRO Command Center Software kannst du Soundeffekte und Sprachübertragungen sehr individuell an deine Vorlieben anpassen. Dank USB-Soundkarte bietet dir dieses Headset auf den PC-Soundkarten-Funktionen ohne, dass du ein optisches Kabel benötigst. Astro Audio V2 soll bei diesem Gaming-Head verständlichere Dialoge, bessere Soundeffekte und Musik mit kontrollierbaren Frequenz-Spektrum inklusiver tiefer Bässe liefern.

ASTRO Gaming A50

Razer Thresher 7.1 – Wireless-Alternative

Dieses kabellose Surround-Sound-Headset kannst du für knapp 120 Euro kaufen. Es bietet dir eine hohe Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Zudem kannst du es neben dem Computer ebenso mit beliebten Videospielkonsolen wie der PS4 sowie der PS5 verbinden. Insgesamt stellt das Modell dir 7.1 virtuelle Soundkanäle für dein Spielerlebnis zur Verfügung. Ergänzt wird dies durch ein Mikrofon, mit dem du dich mit Teamkameraden besprechen kannst. Wenn nötig, kannst du das Mikrofon am Headset ausziehen. Die Ohrpolster des Modells sind mit einem leichten Kunstleder ummantelt, das vor äußerem Schall isoliert. Sein Gewicht von 410 Gramm kann sich bei längeren Gaming-Sessions bemerkbar machen.

Razer Thresher 7.1