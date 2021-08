DTS-Play-Fi-Heimkino-Technologie: Endlich ein kabelloses Surround-Sound-Erlebnis

Ein kabelloses Surround-Sound-Erlebnis kann nun ebenso ästhetisch wie funktionell sein. Die neue DTS-Play-Fi-Heimkino-Technologie macht es möglich und ist ab dem heutigen Tag verfügbar. Sie fügt TV-Geräten die erste Surround-Sound-Funktion dieser Art hinzu und das gänzlich ohne zusätzliche Kosten, die für Hersteller oder Verbraucher anfallen. Fernseher mit DTS-Play-Fi-Heimkino kommen bereits im dritten Quartal 2021 auf den Markt. Dabei sind sie mit bereits erhältlichen Play-Fi-Soundbars, -Lautsprechern sowie -Verstärkern des Ökosystems kompatibel.

Welche Veränderungen bringt die neue DTS-Play-Fi-Heimkino-Technologie?

DTS-Play-Fi-Heimkino ist die Antwort von DTS auf ein Problem, mit dem die Branche bereits seit Jahren kämpft. Nämlich der schlechten Klangqualität von immer schlankeren Fernsehergeräten und den ästhetischen Herausforderungen, die große Surround-Sound-Anlagen mit all ihren notwendigen Kabeln mit sich bringen. Play-Fi-Heimkino bietet gleich eine ganze Reihe von Konfigurationsmöglichkeiten, die die Audioausgabe von TVs kabellos verbessern. Damit soll ein lebensechter Surround-Sound künftig in jeden Raum gebracht werden können.

Anwender können sich dabei gleich auf mehrere Neuerungen freuen. So lassen sich integrierte Lautsprecher von Fernsehern mit DTS-Play-Fi-Heimkino künftig als Teil des Surround Systems verwenden. Dabei sind sie sowohl mit Play-Fi-fähigen Soundbars als auch den diskreten Play-Fi-fähigen Frontlautsprechern aufrüstbar. So lässt sich die Qualität der Audiowiedergabe verbessern, ohne, dass dabei eine Verkabelung zwischen Fernseher und externen Lautsprechern nötig wird.

Mehr Flexibilität in der Nutzung von DTS-Play-Fi-Heimkino

Play-Fi-fähige Lautsprecher können bequem als Surround-Lautsprecher hinzugefügt werden, damit der Sound Anwender aus mehreren Richtungen erreichen kann. Ebenso leicht, wie sie integriert, können einzelne Lautsprecher auch wieder getrennt werden. Anwender können ihre Heimkino-Sound-Anlage so jederzeit bequem aufstocken oder verkleinern. Play-Fi-Heimkino unterstützt dabei die Integration von bis zu zwei Play-Fi-fähigen Subwoofern, um Nutzern noch tiefere und intensivere Bässe zu bieten.

Die dazugehörige App ermöglicht Anwendern bequem die Gruppierung von Fernseher und Lautsprechern, sodass so viel Musik als auch TV-Ton in mehreren Räumen möglich ist. Du musst den TV verlassen, um in der Küche nach dem Abendessen zu sehen? Kein Problem. Die Installation eines zusätzlichen Lautsprechers genügt, um den TV-Ton auch direkt in die Küche übertragen zu lassen. Dank der einfachen Gruppierungsmöglichkeit können jederzeit Lautsprecher in einzelne Räume verteilt oder in einem Raum zu einer größeren Sound-Anlage zusammengefasst werden. Da die Kommunikation der Geräte drahtlos erfolgt, stören nirgendwo lange Kabel.

Dabei passt sich DTS Play-Fi automatisch an die Anzahl der Lautsprecher an, die man an einen Fernseher angeschlossen hat. Es ist also ohne Weiteres möglich die Fernseher im Laufe der Zeit mit weiteren Lautsprechern aufzurüsten, ohne, dass man komplizierte Neueinstellungen am Gerät vornehmen muss.

Kompatibilität zu DTS-Play-Fi-Ökosystem

Ein großer Vorteil der Kompatibilität von DTS-Play-Fi-Heimkino zum DTS-Play-Fi-Ökosystem liegt in der vielfältigen Auswahl an Produkten. DTS-Play-Fi-Ökosystem weist die größte Sammlung von Produkten auf, die zur drahtlosen Audiowiedergabe im gesamten Haus geeignet sind. Dazu zählen hunderte von interoperablen Lautsprechern und Fernsehern sowie Soundbars, Boxen und vieles mehr. All diese Geräte stehen Anwendern also zur Erweiterung des DTS-Play-Fi-Heimkino zur Verfügung. Wer bereits Geräte aus dieser Produktreihe besitzt, muss auch keinerlei Geld in neue Geräte investieren, um etwa Lautsprecherboxen mit DTS-Play-Heimkino nutzen zu können.

Keine Kompromisse bei der Ästhetik mehr

Die größte Stärke von DTS neuem System liegt darin, dass Verbraucher keinerlei Kompromisse bei der Gestaltung ihres Zuhauses eingehen müssen. Dank der einfachen Art Lautsprecher kabellos jederzeit in das System zu integrieren und bequem im Haus selbst umzuplatzieren, bietet die neue Surround-Sound-Technologie wesentlich mehr Flexibilität als manche Konkurrenz. Wer bereits Play-Fi-fähige Lautsprecher besitzt, muss keine neuen Geräte kaufen, um sie mit der neuen Technologie weiter nutzen zu können. Egal, wo man die Boxen anbringen will, man muss keinen langen Kabelsalat im Kauf nehmen, um sie mit dem Fernseher zu verbinden. Das lässt vor allem Anwendern viel mehr Möglichkeiten ihre Heimkino-Anlage zu gestalten – oder diese flexibel auf- und abzubauen, wenn man Lautsprecher in anderen Räumen verwenden will.