Samsung-Soundbar: Mehr Surround-Sound geht nicht

Die Vorstellung von 16 Soundkanälen wirkt für ein durchschnittliches Wohnzimmer zunächst gewiss übertrieben. Da drängt sich zu Recht die Frage auf, für wen Samsungs neues 11.1.4-Kanal-Surround-Soundsystem gedacht ist. Entgegen ersten Befürchtungen sind aber keine 16 separaten Geräte für das Soundsystem nötig. Denn Samsungs 11.1.4-Kanal-Surround-Soundbars setzen auf mehrere integrierte Lautsprecher und sogenannte Up-Firing-Kanäle.

Samsungs 11.1.4-Kanal-Surround-Soundsystem – das steckt darin

Die neue 11.1.4-Kanal Soundbar HW-Q950A ist als Premiumgerät gedacht. Das zeigt sich nicht nur am saftigen Preis von circa 1.459 Euro, für den manche Haushalte einen neuen OLED-TV erwerben könnten, sondern auch in der Ausstattung der Geräte. So verfügt der 11.1.4-Kanal-Sound über insgesamt 22 integrierte Lautsprecher und einen externen Subwoofer. Insgesamt sind nicht mehr als vier Geräte nötig, um die 16 Kanäle direkt in ein Wohnzimmer zu bringen. Sowohl True Dolby Atmos als auch DTS:X werden von den neuen Premiumgeräten unterstützt. Aber wie genau schaffen es diese vier Geräte 16 Kanäle zu erschaffen? Wie sich an der Bezeichnung „11.1.4“ bereits erkennen lässt, werden hier 11 Kanäle zu 1 Subwoofer und 4 Up-Firing-Kanäle geboten.

Damit das möglich wird, muss der Sound selbst aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Früher war eine Box dabei schlicht und ergreifend für eine einzelne Richtung zuständig und lieferte damit auch nur einen Kanal in einem größeren Sound-System. Im Zeitalter der heutigen Technologie sieht das jedoch längst anders aus. Bereits im Jahr 2016 sorgte Samsung mit der erschienenen HW-K950 Soundbar für einen dreidimensionalen Surround-Sound, der auf ein 5.1.4-Kanalsystem setzt. Das Grundprinzip des neuen 11.1.4-Kanal-Surround-Soundsystem ist ähnlich aufgebaut.

Subwoofer und Up-Firing-Kanäle bleiben erhalten

Das ein 8 Zoll großer Subwoofer zum Soundsystem gehört, verwundert gewiss nicht. Denn das Gerät soll weiterhin den Bass in der Soundanlage liefern. Auch Up-Firing-Kanäle werden weiterhin benötigt, sodass sowohl die Soundbar selbst zwei Up-Firing-Kanal-Sound an die Decke wirft und die Lautsprecher, die je hinter Anwendern positioniert werden, je einen Up-Firing-Kanal-Sound an die Decke wirft. Das sorgt dafür, dass die Schallwellen auf die Decke stoßen und von dort zurückgeworfen werden, sodass sie wieder an das Ohr des Anwenders gelangen. Dadurch wird ein Ton, der scheinbar von „oben“ kommt möglich, ohne dass man weitere Lautsprecher an der Decke selbst benötigt.

11 Kanäle mit drei Boxen – so wird’s möglich

11.1.4-Kanal-Surround-Soundsystem-Rear-Speaker

Eines ähnlichen Prinzips bedienen sich auch die anderen Kanäle, die von der Soundbar und den zwei zusätzlichen Lautsprechern ausgegeben werden. So geben die Soundbar und die Boxen ihren Sound nicht nur je frontal aus und simulieren so mehrere Kanäle. Sie bedienen sich auch der Wände im Raum, um Schallwellen ähnlich wie von der Decke zurückwerfen zu lassen. Dadurch wird dem Hörer suggeriert, dass der Ton ihn aus noch mehr Richtungen erreicht. In Samsungs 9.1.4-Kanal-Surround-Soundsystemen wurde diese Technik zuerst bei der Soundbar angewandt. Das neue Soundsystem nutzt sie hingegen auch bei den Rücklautsprechern. Da unser Ohr so Geräusche aus unterschiedlichen Richtungen von hinten, vorne, oben und den Seiten empfangen kann, wird der 3D-Effekt, den der Sound annehmen kann, umso ausgeprägter.

Das man dafür keine großen Ansammlungen an Boxen aufstellen muss, ist in der Theorie ein großes Plus, denn drei Lautsprecher und ein Subwoofer lassen sich viel besser in ein Wohnzimmer integrieren als 15 Lautsprecher und ein Subwoofer. Da die mitgelieferten Rear Speaker hier auch kabellos ausfallen, sind auch insgesamt weniger Kabel vorhanden als bei alten groß angelegten Surround-Systemen.

Ist ein 11.1.4-Kanal-Surround-Soundsystem notwendig?

Hier scheiden sich sicherlich die Geister. Zwar bringt der 3D-Raumklang einige überzeugende Effekte für das menschliche Ohr mit sich, die Inhalte umso raumfüllender gestalten können. Dennoch sind dafür nicht zwingend 16 Kanäle erforderlich. Die meisten Menschen werden die einzelnen Kanäle beim Heraushören gar nicht so genau voneinander trennen können. Ein guter Filmtitel benötigt auch nicht zwingend eine solche Masse an Kanälen, um auf seinen Zuhörer zu wirken.

Wer von den Vorteilen des 3D-Sounds profitieren will, kann das bereits mit 5.1.4-Surround-Soundsystem, das für wesentlich weniger Geld erwerbbar ist. Wem 5.1.4-Soundsysteme nicht genügen, der kann noch immer auf 7.1.4- oder 9.1.4-Surround-Soundsysteme ausweichen. Auch diese sind im Anschaffungspreis noch günstiger als Samsungs neustes Premium-Produkt und genügen für die durchschnittlichen Wohnzimmer ebenfalls. Wer jedoch unbedingt die volle Kanalvielfalt genießen will und das notwendige Kleingeld hat, kann selbst entscheiden, ob das Produkt die Mehrinvestition wert war.