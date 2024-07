Superhelden sind beliebter denn je. Marvel, DC und Co. trugen maßgeblich dazu bei, die moralisch korrekten und selbstlosen Charaktere salonfähig zu machen. Auch in der Serie „The Boys“ dreht sich alles um Superhelden. Doch ist der Spieß umgedreht und die Helden Bösewichter. Anderthalb Jahre nach der ersten Ankündigung geht die vierte Staffel von „The Boys“ jetzt ins Finale.

The Boys: Brutal, cool – und lustig

So in etwa lässt sich die Serie beschreiben und bietet damit eine wilde Mischung der Emotionen. Auch in der vierten Staffel scheint sich dieser Grundton nicht zu ändern. Man parodiert nicht nur die klassischen Superhelden, sondern wird auch zusehend politisch. Denn wie aktuell in den USA, findet auch in der neuen Staffel von „The Boys“ ein fiktiver Wahlkampf statt. Dabei steht Superschurke Homelander im Zentrum und versucht, seine Macht weiter auszubauen. Rundherum sieht es in der Welt chaotisch aus; es steht für die Boys viel auf dem Spiel. Sie müssen erneut eine Lösung finden, um die Welt zu retten – und das möglichst schnell.

Dabei werden neben den bekannten Figuren in der vierten Staffel der Serie auch neue Charaktere eingeführt. Unter anderem Sister Sage (Susan Heyward), Firecracker (Valerie Curry) und Splinter (Rob Benedict).

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Ohne auf Details einzugehen, endet die neueste Staffel von „The Boys“ mit einem Knall und weist mehr Bezug zur Realität auf, als einem lieb ist. Wurde jüngst der ehemalige US-Präsident Trump während des Wahlkampfs durch ein Attentat verletzt, ist auch in der finalen Episode der vierten Staffel politische Gewalt zu sehen. Anlässlich der jüngsten Ereignisse änderte Amazon nicht nur den Titel der Episode, sondern veröffentlichte auch einen Warnhinweis.

Hier streamst du die Anti-Helden

Bei „The Boys“ handelt es sich um eine Eigenproduktion von Amazon Prime Video. Dementsprechend kannst du die Serie exklusiv dort streamen. Die vierte Staffel ist bereits seit Mitte Juni verfügbar, findet am 18. Juli jedoch ihren Höhepunkt. Denn dann wird die letzte Episode der Staffel ausgestrahlt. Fans, die die neuen Episoden noch nicht kennen, müssen somit nicht auf die wöchentlich veröffentlichen Folgen warten.

Amazon hat dabei die Chance nicht versäumt, das Universum von „The Boys“ zu erweitern. So findet man in „Gen V“ und „Diabolical“ bereits zwei Spin-Offs beim Streaming-Dienst.