Es wird episch: Neue Blockbuster-Serie startet bei Amazon

In den zurückliegenden Wochen war es um neue Serien bei Prime Video von Amazon etwas ruhiger geworden. Aber das ändert sich jetzt. Denn ab Freitag, 19. Juli 2024, kannst du bei Prime Video exklusiv die neue Blockbuster-Serie „Those About To Die“ (FSK 16) streamen. Und die wird unter der Regie von Top-Regisseur Roland Emmerich ziemlich episch. Denn wir reisen zurück in die Welt des antiken Roms.

Staffel 1 von „Those About To Die“: Darum geht’s!

Inspiriert vom gleichnamigen Sachbuch von Daniel Mannix zeigt „Those About To Die“ die blutrünstige Welt der antiken Römer im Jahr 79 nach Christi Geburt, wo Sklavenarbeit, kostenlose Verpflegung, spektakuläre Wagenrennen und brutale Gladiatorenkämpfe zur Kontrolle der Bevölkerung dienen. Im Mittelpunkt steht der alternde römische Kaiser Vespasian (Anthony Hopkins), der den Thron einst nach einem zehnjährigen Bürgerkrieg besteigen konnte. Doch jetzt rütteln die Patrizier an selbigem. Sie planen, einen Nachfolger aus ihren eigenen Reihen auf den Thron zu befördern. Klar, dass das kaum ohne Blutvergießen möglich ist.

Neben Anthony Hopkins sind unter anderem auch Iwan Rheon (Game of Thrones) als Tenax, Tom Hughes (The English Victoria) als Titus Flavianus und Sara Martins (Death in Paradise) als Cala in „Those About To Die“ zu sehen. Die zehn Episoden der neuen Serie wurden von High End Productions, einem Joint Venture von Herbert G. Kloiber und Constantin Film, und Peacock in Auftrag gegeben. Neben Roland Emmerich nimmt auch Marco Kreuzpainther (The Lararus Project) auf dem Regiestuhl Platz. Für das Drehbuch ist Robert Rodat („Der Soldat James Ryan“) verantwortlich.

„Those About To Die“: Die erste Staffel startet bei Prime Video von Amazon.

Hohe Produktionskosten versprechen Action satt

Dass man sich auf ein lupenreines Actionspektakel freuen darf, unterstreicht noch eine weitere Zahl: Die Produktion von „Those About To Die“ soll mit 140 Millionen US-Dollar veranschlagt sein, also rechnerisch 14 Millionen Euro pro Folge. Damit ist die Historiendrama-Serie eine der teuersten Serien der Gegenwart. Sie kommt aber noch lange nicht an jene Kosten heran, die jüngst zum Beispiel für die Produktion von „Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ oder „Stranger Things“ anfielen.

Bei Youtube kannst du einen ersten Trailer von „Those About To Die“ sehen. Und solltest du Fan von heroischer Sandalen-Aktion aus der Vergangenheit sein, solltest du dir auch schon mal den 14. November 2024 rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet mit „Gladiator 2“ ein echter Film-Kracher gleichen Genres in den Kinos.

