Überraschung: Amazon schickt neue Batman-Serie an den Start

Um es gleich vorwegzunehmen: „Batman: Caped Crusader“ ist keine Fortsetzung der Hitserie aus dem Jahre 1966, in der Adam West und Burt Ward als Batman und Robin für Aufsehen sorgten. Und doch weist sie gewisse Ähnlichkeiten auf. Denn Amazon schickt bei Prime Video ab August eine neue Animationsserie an den Start, die viele bekannte Gesichter aus dem „Batman“-Kosmos in Szene setzt.

Viele bekannte Charaktere in neuer Batman-Serie von Amazon

Neben Bruce Wayne alias „Batman“ sind auch Selina Kyle alias „Catwoman“ und Dr. Harleen Quinzel alias „Harley Quinn“ mit von der Partie. Außerdem der ehemalige Streifenpolizist Kommissar Jim Gordon, der kurz vor der Pensionierung steht, aber noch lange nicht aufgegeben hat, Korruption und Verbrechen in Gotham zu bekämpfen. Und auch auf „Clayface“, auch bekannt unter dem Namen Basil Karlo, ist in „Batman: Caped Crusander“ mit dabei. Damit dürfen sich Batman-Fans auch in der neuen Serie auf einen der schlimmsten Feinde des Superhelden freuen.

Im Kern lässt uns die neue Batman-Serie eintauchen in die Ursprünge des Superhelden. Geformt von Tragödien wird der wohlhabende Bruce Wayne zu etwas, das sowohl mehr als auch weniger als Mensch ist: Batman. Sein Ein-Mann-Kreuzzug für Gerechtigkeit zieht unerwartete Verbündete im Gotham City Police Department (GCPD) und im Rathaus an. Doch seine heldenhaften Taten haben tödliche, ungeahnte Auswirkungen in der Stadt, in der gesetzestreue Bürger in ständiger Angst leben müssen.

Unter anderem J.J. Abrams als leitender Produzent

Die Neuinterpretation der Serie wird auch deswegen mit Hochspannung erwartet, weil bekannte Executive Producer mitwirken. Neben J.J. Abrams („Lost“) und Matt Reeves („The Batman“) auch Bruce Timm. Der war in der Vergangenheit nicht nur als Storyboarder von „He-Man and the Masters of the Universe“ aktiv, sondern wirkte unter anderem auch bei verschiedenen Comic-Serien als Designer und Produzent mit.

„Batman: Caped Crusader“ wird bei Amazon Prime Video ab dem 1. August 2024 exklusiv zur Verfügung stehen. Zunächst sind zehn Episoden für die erste Staffel bestätigt. Für die Entwicklung sind Warner Bros. Animation, Bad Robot Productions und 6th & Idaho verantwortlich.

