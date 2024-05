Fans der Fantasy-Reihe „Herr der Ringe“ dürfen jubeln. Ab Ende August bringt Amazon bei Prime Video die schon sehnlichst erwartete zweite Staffel von „Herr der Ringe – Die Ringe der Macht“ an den Start. Damit wird es wieder möglich sein, in die Welt von Mittelerde einzutauchen, um unter anderem zu erleben, wie sich Sauron zum gefürchtetsten aller Wesen in der Welt der Hobbits wandelt.

Amazon setzt „Herr der Ringe“ bei „Prime Video“ fort

Denn die neuen Episoden drehen sich insbesondere um J.R.R. Tolkiens legendären Bösewicht – und die damit einhergehende Verdunkelung des sogenannten Zweiten Zeitalters von Mittelerde. Nachdem die erste Staffel nach Angaben von Amazon von mehr als 100 Millionen Menschen weltweit gesehen wurde, wird für die zweite Staffel ein ähnlicher Erfolg erwartet. Keine andere Serie wurde während des Startfensters häufiger bei Prime Video gestreamt als die erste Staffel von „Herr der Ringe – Die Ringe der Macht“, heißt es.

„Herr der Ringe – Die Ringe der Macht“ Key Visual Staffel 2.

Klar ist bereits, dass Sauron in den neuen Episoden wieder von Charlie Vickers gespielt wird. Er erscheint aber auch in einer neuen Gestalt, wie es in einer Ankündigung von Amazon heißt. In einer Gestalt, die ihm dabei hilft, die Bewohner von Mittelerde zu täuschen. Denn sein rachsüchtiges Streben nach absoluter Macht sorgt für eine aufsteigende böse Präsenz des vielleicht größten literarischen Bösewichts aller Zeiten. Bekannte Gesichter wie Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo), Prinz Durin IV. (Owain Arthur) oder auch Celebrimbor (Charles Edwars) werden genau das aber verhindern wollen.

Erster Trailer der neuen Staffel ist bereits verfügbar

Die neuen Episoden von „Herr der Ringe – Die Ringe der Macht“ kannst du ab dem 29. August in der zweiten Staffel der Serie bei Prime Video sehen. Einen ersten Eindruck kannst du dir im bildgewaltigen Teaser-Trailer und im weiteren Video verschaffen, das hinter die Kulissen der Produktion der zweiten Staffel blickt. Es steht bisher allerdings nur auf Englisch zur Verfügung.

