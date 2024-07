Schmierig: Top-Serie "Landman" kommt nach Deutschland Hayo Lücke 2 Minuten

Öl, Macht und Geld stehen im Mittelpunkt der neuen Drama-Serie "Landman", die noch in diesem Jahr in Deutschland an den Start geht. Mit von der Partie ist auch ein namhafter Cast, der einige Filmgrößen in einer Produktion vereint.