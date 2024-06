Auch bei Sky: Top-Serie der 90er-Jahre kehrt zurück

Es ist schon fast 40 Jahre her, dass eine Serie für Aufsehen sorgte, die viele Herzen von Serienfans noch heute höher schlagen lässt: „Teenage Mutant Hero Turtles“. Die Zeichentrickserie lief hierzulande unter anderem bei RTL und handelt von vier mutierten Schildkröten, die in der Kanalisation von New York leben. Sie werden von dem zu einer Ratte mutierten Hamato Yoshi, der sich nur Splinter nennt, in einer fernöstlichen Kampfkunst unterrichtet, um gegen das Böse zu kämpfen. Jetzt kündigt der Streamingdienst Paramount+ an, die Turtles in einer neuen Zeichentrickserie wiederauferstehen zu lassen.

Erste Staffel von „Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles“ steht in den Startlöchern

„Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles“ lautet der Titel, zu dem es auch schon einen ersten Trailer gibt. Auffällig dabei ist der 2D-Animationsstil, der auch schon aus „TMNT: Mutant Mayhem“ bekannt ist. An der Geschichte als solcher ändert sich aber wenig. Die Brüder Leo, Raph, Donnie und Mikey stellen sich fiesen Schurken – und dem allgemeinen Teenager-Wahnsinn. Die vier pizza-liebenden Turtles treffen rund um die Abwasserkanäle von New York auf neue Gefährten und neue Gefahren. Und die müssen im Schatten des Big Apple natürlich besiegt werden.

So trifft das Publikum in der brandneuen Paramount+ Original-Serie rund um die neuen Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles unter anderem auf Rod. Einen faulen, reichen Jungen, der die Mutanten so sehr liebt, dass er alles tun würde, um einer von ihnen zu sein. Bishop wiederum ist eine brillante Erfinderin. Sie glaubt, dass Mutanten die größte Gefahr für die Menschheit sind und alle von ihnen, einschließlich der Turtles, eliminiert werden müssen.

Vier mutierte Schildkröten kehren ins deutsche Fernsehen zurück: die Teenage Mutant Ninja Turtles.

Startschuss ab dem 6. September 2024 – auch für Sky-Kunden

Produziert wird „Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles“ von Nickelodeon Animation und Seth Rogens Point Grey Pictures. Die beiden Partner brachten bereits im vergangenen Sommer den Paramount-Pictures-Film „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“ auf die Leinwand. Die erste Staffel der neuen 2D-Zeichentrickserie ist ab dem 6. September exklusiv auf Paramount+ verfügbar. Und zwar in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Übrigens, auch für Kunden von Sky und Wow, die das Cinema-Paket gebucht haben.