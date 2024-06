Sky: Sommerliche Neuheiten ab Juli

Das Angebot an waschechten Serien-Neustarts ist bei Sky leider auch im Juli 2024 wieder recht überschaubar. Denn nachdem der Pay-TV-Sender angekündigt hat, unter anderem im deutschsprachigen Raum keine neuen Serien mehr zu produzieren, verlässt man sich auf neue Inhalte aus Großbritannien oder Produktionen, die auf Pay-TV-Sendern laufen, welche zum Sender-Angebot von Sky gehören. So steht zum Beispiel ab dem 23. Juli 2024 die bereits 23. Staffel der Crime-Serie „Law & Order“ zur Verfügung – linear abrufbar bei 13th Street. Natürlich steht die Serie aber auch auf Abruf zur Verfügung.

„Resident Alien“ – Staffel 3 neu bei Sky verfügbar

Eine Mischung aus Science-Fiction, Drama und Comedy kannst du erleben, wenn du dir ab dem 17. Juli 2024 die dritte Staffel von „Resident Alien“ gönnst. Acht neue Episoden werden dann über Syfy zur Verfügung stehen. Und dieses Mal muss Alien Harry „nur“ verhindern, dass die skrupellosen Grauen Aliens die Menschheit vernichten. Aber dazu muss er sich mit seinem hartnäckigsten Gegner verbünden. Die entscheidende Frage: Können sie gemeinsam die Welt retten?

Staffel 4 von „The Eqalizer“ vor dem Start

Bereits in die vierte Staffel wird ab dem 18. Juli 2024 die Actionserie „The Equalizer“ geschickt. Linear sind die zehn neuen Folgen bei Sky One zu sehen. Und wieder wird sich darin Queen Latifah, auch bekannt als Hip-Hop-Sängerin aus den USA, für die Entrechteten einsetzen. Denn Robyn McCalls Team schwebt in höchster Gefahr – und ausgerechnet ihre Ex-CIA-Kollegin ist dafür verantwortlich.

„Mafia Spies“ neu bei Paramount+

Auf eine neue Doku-Serie können sich all jene Sky- und Wow-Kunden freuen, die das Cinema-Paket abonniert haben. Denn sie können über Paramount+ auf „Mafia Spies“ zugreifen – und zwar ab dem 18. Juli 2024. Die Serie enthüllt echte Spione, Gangster, Lockvögel, Geliebte und deren Rollen in einer geheimen Verschwörung zwischen der CIA und der Mafia von Chicago, um Fidel Castro in einer kritischen Phase des Kalten Krieges zu ermorden. Damals machte US-Präsident Kennedy deutlich, dass ein Zusammenleben mit Castro und Raketen nur 90 Meilen von amerikanischem Boden entfernt unmöglich sei. Dabei kommt auch Material zum Einsatz, das erst kürzlich für die Öffentlichkeit freigegeben wurde.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen The Sympathizer 1 26. Juni 2024 Sky Atlantic Kill Bitcoin! Die Kryptoqueen und ihr OneCoin-Betrug 1 27. Juni 2024 Sky Sky Original Reeperbahn Spezialeinheit FD65 1 3. Juli 2024 Sky Crime Kryptowährungen: Der ultimative Ratgeber 1 5. Juli 2024 Sky Documentaries Melissa Etheridge: I'm not broken 1 10. Juli 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Casey Anthony: Where the Truth Lies 1 16. Juli 2024 Sky Crime Jaguar Tagebücher 1 16. Juli 2024 Sky Nature Mafia Spies 1 17. Juli 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Resident Alien 3 17. Juli 2024 SYFY Beschuldigt - Die Pädophilie-Lüge vo Hampstead 1 18. Juli 2024 Sky Crime The Equalizer 4 18. Juli 2024 Sky One Lennox Lewis: The Untold Story 1 19. Juli 2024 Sky Documentaries Die geheime Welt der Klänge mit David Attenborough 1 21. Juli 2024 Sky Nature Deadly Mission Shark - Rettet die Haie 1 22. Juli 2024 Sky Nature Law & Order 23 23. Juli 2024 13th Street Law & Order: Organized Crime 4 23. Juli 2024 13th Street Animal Park: Zoo-Geschichten aus Longleat 17 24. Juli 2024 Sky Nature Bad Host: Hunting the Couchsurfing Predator 1 25. Juli 2024 Sky Crime Sky Original Fallen 1 12. August 2024 Sky Atlantic Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles 1 6. September 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Tulsa King 2 15. September 2024 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Gangs of London 3 2024 Sky Sky Original Public Affairs 1 2024 Sky Sky Original The Penguin 1 2024 Sky Atomic 1 2025 Sky Sky Original The Last Of Us 2 2025 Sky Amadeus 1 noch unklar Sky Sky Original The White Lotus 3 noch unklar Sky

Neue Filme bei Sky und Wow im Juli 2024

Ebenfalls für alle Kunden mit Cinema-Abo stehen im Juli natürlich auch neue Film-Blockbuster zur Verfügung. Etwa „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes“ oder der neue Sky-Original-Film „Bonus Track“. Eine Übersicht zu den Neuheiten gibt dir die folgende Liste:

Bonus Track (3. Juli 2024) – Sky Original Film

Raus aus dem Teich (4. Juli 2024)

Dear David (8. Juli 2024)

Skatergirls – Get Up (11. Juli 2024)

Retribution (12. Juli 2024)

Masquerade – Ein teuflischer Coup (13. Juli 2024)

Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes (19. Juli 2024)

The Painter (20. Juli 2024)

Rogue Agent (25. Juli 2024)

Silent Night – Stumme Rache (26. Juli 2024)

Mean Girls – Der Girls Club (26. Juli 2024; auch bei Paramount+)

Schon jetzt darfst du dich übrigens auf weitere Neuerungen freuen. Denn noch im laufenden Kalenderjahr wird eine neue Batman-Serie bei Sky und Wow starten: „The Penguin“. Bereits im September ist die erste Staffel der neuen 2D-Zeichentrickserie „Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles“ zu sehen; über Paramount+.