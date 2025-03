Netflix Update: Alle Kunden dürfen sich auf irre Neuheiten freuen

April, April! Nein, es ist kein Scherz, dass Netflix mit einigen hochklassigen Serien und Filmen in den neuen Monat startet. Du darfst dich auf so einige interessante Neustarts und Fortsetzungen freuen. Neben der Anime-Serie „Devil May Cry“ und der Doku-Serie „Carlos Alcaraz: Auf meine Art“ darfst du dich auf noch viele weitere neue Inhalte freuen.

Netflix startet vierte Staffel von „How to sell Drugs Online (Fast)“

Da wäre unter anderem die bereits vierte Staffel der deutschen Hitserie „How to sell Drugs Online (Fast)“. Moritz kommt darin aus dem Gefängnis und stellt fest, dass Lenny und Dan das Leben führen, von dem er immer geträumt hat. Um sich seinen Platz zurückzuerobern, schmiedet er einen waghalsigen Plan. Die neuen und gleichermaßen letzten Episoden der Serie, die gleichermaßen das Drama- und das Comedy-Genre bedient, gibt es bei Netflix ab dem 8. April 2025 zu sehen (zum Trailer).

„Pulse“: Neue Drama-Serie geht an den Start

Bereits ab dem 3. April 2025 lässt Netflix eine neue Drama-Serie auf seine Kunden los: „Pulse„. Dabei handelt es sich um eine neue Krankenhaus-Serie, in der Dr. Danny Simms und ihre jungen Kolleginnen und Kollegen in einer Notaufnahme in Miami komplexe Fälle bewältigen müssen – medizinisch und natürlich auch privat (zum Trailer).

Die siebte Staffel von „Black Mirror“ kommt

Du wünschst dir mehr Thriller? Dann darfst du dich auf die bereits siebte Staffel von „Black Mirror“ freuen. Ab dem 10. April 2025 kehrt Charlie Brookers düstere und satirische Anthologieserie mit sechs brandneuen Episoden zurück. Darunter eine Fortsetzung des Sci-Fi-Abenteuers „USS Callister“ (zum Trailer).

„Eternauta“: Noch mehr Drama

Einen weiteren Drama-Neustart darfst du mit „Eternauta“ erwarten. Ab dem 30. April 2025 zeigt Netflix darin, welche Auswirkungen ein tödlicher Schneefall haben kann, der Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Mitten im brasilianischen Buenos Aires müssen Juan Salvo und andere Überlebende den Kampf gegen eine außerirdische Bedrohung aufnehmen.

Serie Staffel verfügbar ab In seinen Händen 1 26. März 2025 Million Dollar Secret 1 26. März 2025 Survival of the Thickest 2 27. März 2025 Handbuch einer Anstandsdame 1 28. März 2025 Rhythm + Flow: Italien 2 31. März 2025 Die Tagebücher der Apothekerin 1 1. April 2025 Liebe im Spektrum: Staffel 3 3 2. April 2025 Devil May Cry 1 3. April 2025 Jurassic World: Die Chaostheorie 3 [Kids & Family] 3. April 2025 PULSE 1 3. April 2025 Karma 1 4. April 2025 Blippis Berufe-Show 1 [Kids & Family] 7. April 2025 How To Sell Drugs Online (Fast) 4 8. April 2025 Kian’s Bizarre B&B 1 8. April 2025 My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman 5b 8. April 2025 The Clubhouse: Ein Jahr mit den Red Sox 1 8. April 2025 Unicorn Academy 3 [Kids & Family] 9. April 2025 Black Mirror: Staffel 7 7 10. April 2025 North of North 1 10. April 2025 Moonrise 1 [Anime] 10. April 2025 Der Gärtner 1 11. April 2025 Resident Playbook 1 12. April 2025 Die Glaskuppel 1 15. April 2025 Projekt UFO 1 16. April 2025 Istanbul-Enzyklopädie 1 17. April 2025 Ransom Canyon 1 17. April 2025 Heavenly Ever After 1 19. April 2025 Battle Camp 1 23. April 2025 Carlos Alcaraz: Auf meine Art 1 23. April 2025 You – Du wirst mich lieben 5 24. April 2025 Asterix und Obelix: Der Kampf der Häuptlinge 1 [Kids & Family] 30. April 2025 Eternauta 1 30. April 2025 Weak Hero Class 2 April 2025 Wednesday 2 2025 Avatar - Der Herr der Elemente 2 noch offen Crooks 2 noch offen Bridgerton 4 noch offen Die Kaiserin 3 noch offen One Piece 2 noch offen Sandman 2 noch offen Stranger Things 5 noch offen Squid Game 3 noch offen

Auch für Kinder und alle, die schon immer Fans von Asterix und Obelix waren, gibt es übrigens hochinteressante Neuigkeiten. Denn ab dem 30. April 2025 startet bei Netflix die Miniserie „Asterix & Obelix: Der Kampf der Häuptlinge“. Auf ihrem Siegeszug durch Europa stoßen die Römer nur in einem kleinen gallischen Dorf an ihre Grenzen. Dank eines Zaubertranks beißen sich die Eroberer an den Dorfbewohner*innen die Zähne aus. Als der Zaubertrankmeister sein Gedächtnis verliert und nicht für Nachschub sorgen kann, müssen Asterix und Obelix kreativ werden, um ihr Dorf zu retten (zum Trailer).

Neue Filme bei Netflix im April 2025

Alternativ kannst du dich bei Netflix im April 2025 aber natürlich auch wieder auf einige neue Film-Neustarts freuen. So startet am 30. April etwa der Thriller „Exterritorial“ neu durch. Als ihr Sohn in einem US-Konsulat spurlos verschwindet, setzt die ehemalige Soldatin Sara alles daran, um ihn zu finden – und stößt dabei auf eine gefährliche Verschwörung.

Deutlich amüsanter geht es bereits ab dem 2. April in „Banger“ zu. Als die Polizei einem DJ anbietet, eine kriminelle Bande zu zerschlagen, die mit seinem Rivalen in Verbindung steht, wittert er darin seine Chance, mit einem Hit wieder ganz nach oben zu kommen. Und in „iHostage“ werden ab dem 18. April 2025 wahre Begebenheiten in einem Blockbuster zu sehen sein: Ein bewaffneter Täter nimmt in einem Apple Store in Amsterdam Geiseln und stellt die Polizei damit vor eine heikle Aufgabe.

Titel Verfügbar ab Dead Talents Society 27. März 2025 Gold und Gier: Die Jagd nach Forrest Fenns Schatz 27. März 2025 Dokumentation Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm 27. März 2025 Morgen kommt ein neuer Himmel 28. März 2025 Blue Story – Gangs of London 31. März 2025 Gone Girls: Der Serienmörder von Long Island 31. März 2025 Dokumentation Promised Hearts 31. März 2025 Die Unschärferelation der Liebe 1. April 2025 Banger 2. April 2025 Santas Garnachas: Streetfood in Mexiko 2. April 2025 Dokumentation Kindergarten Cop 4. April 2025 Alle für Ella 8. April 2025 Bad Influence: Die Schattenseite von Kidfluencing 9. April 2025 Dokumentation Lo mejor del mundo 9. April 2025 Frozen Hot Boys 10. April 2025 Meet the Khumalos 11.April 2025 Für Die Zweite Liebe Ist Es Nie Zu Spät 12. April 2025 Leben oder so ähnlich 13. April 2025 The Tourist 15. April 2025 Der Millennium-Raub 16. April 2025 Dokumentation Der Bombenanschlag von Oklahoma City 18. April 2025 Dokumentation iHostage 18. April 2025 Pangolin: Kulus Weg 21. April 2025 Dokumentation Bullet Train Explosion 23. April 2025 Flug 3054: Eine vorhergesagte Tragödie 23. April 2025 Dokumentation Woody Woodpecker 23. April 2025 Havoc 25. April 2025 Chef's Table: Legends 28. April 2025 Dokumentation Exterritorial 30. April 2025 Wendepunkt: Der Vietnamkrieg 30. April 2025 Dokumentation Jewel Thief - The Heist Begins April 2025

Noch mehr Action? Dann solltest du dir den 25. April 2025 rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet bei Netflix der Action-Film „Havoc“. Ein desillusionierter Ermittler muss darin tief in die Unterwelt vordringen, um nach einem gescheiterten Drogenraub den Sohn eines Politikers zu retten (zum Trailer).