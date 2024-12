Netflix bringt Kult-Helden 2025 zurück auf den Fernseher

Zwei der bekanntesten Comic-Helden bekommen eine eigene Serie bei Netflix: Asterix und Obelix stellen sich im kommenden Jahr dem „Kampf der Häuptlinge“, teilte der Streamingdienst jetzt mit. Rund 66 Jahre nachdem der französische Comic das erste Mal in gedruckter Form erschien, bringt Netflix eine der weltweit bekanntesten Geschichten 2025 als Animationsserie heraus. Die Geschichte dabei ist bekannt.

Asterix und Obelix starten in neuer Serie bei Netflix durch

Auf ihrem Siegeszug durch Europa stoßen die erfolgsverwöhnten Römer unter Führung des Feldherrn Julius Caesar nur in einem kleinen gallischen Dorf an ihre Grenzen. Wegen eines Zaubertranks beißen sich die Eroberer an den Dorfbewohnern um Asterix und seinen besten Kumpel Obelix die Zähne aus. Als der Zaubertrankmeister sein Gedächtnis verliert und nicht für flüssigen Nachschub des nur vorübergehend wirksamen Wundermittels sorgen kann, müssen Asterix und Obelix kreativ werden, um ihr Dorf zu retten.

In „Asterix & Obelix: Der Kampf der Häuptlinge“ ist Action auf animierte Art und Weise garantiert.

„Asterix und Obelix: Der Kampf der Häuptlinge“ basiert auf dem Originalwerk von René Goscinny und Albert Uderzo. Für die Regie sind Alain Chabat und Fabrice Joubert verantwortlich, die Produktion haben Animationsstudios von TAT Productions in Toulouse übernommen. Wann genau die neue Serie um Asterix und Obelix bei Netflix an den Start gehen wird, ist noch unbekannt. Irgendwann in den kommenden zwölf Monaten soll der Startschuss aber erfolgen.

Erster Trailer jetzt verfügbar

Auch einen ersten Trailer zu der ersten Serien-Adaption um Asterix und Obelix hat Netflix bereits veröffentlicht. Und in den knapp zwei Minuten geht es so actionreich zur Sache, dass man sich schon jetzt auf das finale Ergebnis der neuen 3D-Animationsserie freuen darf. Erstmals wurde die Serie übrigens schon im Jahr 2023 angekündigt. Jetzt geht es ins große Produktionsfinale jener Geschichte, die erstmals 1964 publiziert wurde und auch Grundlage für den Zeichentrickfilm „Asterix – Operation Hinkelstein“ war.