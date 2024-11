Netflix gibt Update: Viele Neuheiten für alle Kunden

Im Dezember stehen rund um Weihnachten wieder atemberaubende Geschenke, gemütliche Familienfeiern und große Wiedersehen auf der Tagesordnung. Es geht also vielerorts wie jedes Jahr in erster Linie besinnlich und behaglich zu. Doch Netflix möchte mit neuen Serien und Filmen reichlich Abwechslung und Action in den Alltag bringen. Und dafür wurde ein bunter Mix an Neustarts in die Streaming-Pipeline gepackt.

Black Doves startet als neue Thriller-Serie

Fans von Keira Knightley dürfen sich zum Beispiel auf eine neue Thriller-Serie freuen, die auch die Genres Drama, Action und Mystery bedient. Netflix verspricht in „Black Doves“ ab dem 5. Dezember 2024 eine bissige und einfühlsame Geschichte über Freundschaft und Opfer inmitten des weihnachtlichen London. Im Mittelpunkt steht Helen, eine schlagfertige, bodenständige Ehefrau und Mutter – von Beruf Spionin. In den vergangenen zehn Jahren hat sie die Geheimnisse ihres Ehemanns – ein Politiker – an die dubiose Organisation, für die sie arbeitet, weitergegeben: die Black Doves. Als ihr heimlicher Liebhaber Jason ermordet wird, bittet ihre Chefin, die geheimnisvolle Reed, Helens alten Freund Sam um Hilfe. Gemeinsam versuchen Helen und Sam herauszufinden, wer Jason aus welchem Grund getötet hat. Dabei decken sie ein riesiges Netz der Verschwörung auf, das die zwielichtige Londoner Unterwelt mit einer drohenden geopolitischen Krise verbindet.

Zweite Staffel von „Squid Game“ geht an den Start

Den 26. Dezember 2024 dürfen sich unterdessen alle Fans von „Squid Game“ rot im Kalender anstreichen. Denn am zweiten Weihnachtstag startet bei Netflix endlich die zweite Staffel von „Squid Game“. Gi-hun, Nummer 456, nimmt drei Jahre nach seinem „Squid Game“-Sieg wieder an dem mysteriösen Spiel um Leben und Tod teil, in dem neue Teilnehmer um umgerechnet rund 30 Millionen Euro kämpfen. In einem actionreichen Teaser-Trailer kannst du dir bereits einen ersten Eindruck zu den neuen Folgen verschaffen.

Weitere Serien-Neustarts bei Netflix im Dezember 2024

Schon ab dem 4. Dezember 2024 startet bei Netflix eine neue Science-Fiction-Serie durch. „Tomorrow and I“ zeigt Thailand in einer dystopischen Zukunft, in der die Technologie an der Oberfläche alter Bräuche kratzt und Risse im kulturellen Gefüge aufdeckt. Ab dem 12. Dezember können wir eine norwegische Familie bei ihrem Urlaub auf La Palma begleiten, der kaum schöner sein könnte. Doch plötzlich wird das Glück von einer Katastrophe bedroht: einem Vulkanausbruch. Oder doch lieber eine Krimi-Serie? Dann auf keinen Fall „1992“ verpassen. Hier steht ab dem 13. Dezember ein wütender Serienmörder im Mittelpunkt, der mit mysteriösen Verbindungen zur Expo 1992 in Sevilla seine Opfer verbrennt.

Serie Staffel verfügbar ab Cobra Kai 6b 15. November 2024 Zombieverse: New Blood 1 19. November 2024 Buy Now: The Shopping Conspiracy Doku 20. November 2024 Rhythm + Flow 2 20. November 2024 Unsere Ozeane Doku 20. November 2024 Verehrung 1 20. November 2024 Tokyo Override 1 / Anime 21. November 2024 900 Tage ohne Anabel Doku 22. November 2024 Die Kaiserin 2 22. November 2024 Der Helicopter Coup 1 22. November 2024 Tex Mex Motors 2 22. November 2024 When the Phone Rings 1 22. November 2024 Cold Case: Wer ermordete JonBenét Ramsey? Doku 25. November 2024 Die tierischen Fälle von Kit & Sam 4 / Kids & Family 25. November 2024 Chef's Table 7 / Doku 27. November 2024 Asaf 1 28. November 2024 Ist das Kuchen? Feiertage 1 28. November 2024 The Madness 1 28. November 2024 Liebe lügt nicht: Südafrika 1 29. November 2024 Senna 1 29. November 2024 Das Boot 1-4 1. Dezember 2024 The Ultimatum: Marry or Move On 3 4. Dezember 2024 Tomorrow and I 1 4. Dezember 2024 Beasters 3 / Anime 5. Dezember 2024 Black Doves 1 5. Dezember 2024 Jentry Chau vs the Underworld 1 5. Dezember 2024 Echoes of the Past 1 6. Dezember 2024 Hundert Jahre Einsamkeit: Teil 1 1 11. Dezember 2024 Polo 1 10. Dezember 2024 Rugged Rugby: Conquer or Die 1 10. Dezember 2024 Queer Eye 9 11. Dezember 2024 La Palma 1 12. Dezember 2024 No Good Deed 1 12. Dezember 2024 1992 1 13. Dezember 2024 Das Football-Rätsel: Aaron Rodgers 1 17. Dezember 2024 El niñero 2 18. Dezember 2024 Der Prinz der Drachen 7 19. Dezember 2024 Virgin River 6 19. Dezember 2024 Squid Game 2 26. Dezember 2024 Maestro in Blue 3 28. Dezember 2024 Schitt's Creek 1-6 31. Dezember 2024 The Night Agent 2 23. Januar 2025 Der Leopard 1 2025 Wednesday 2 2025 Avatar - Der Herr der Elemente 2 noch offen Crooks 2 noch offen Bridgerton 4 noch offen One Piece 2 noch offen Sandman 2 noch offen Squid Game 3 noch offen Stranger Things 5 noch offen

Neue Filme im Dezember 2024 bei Netflix

Natürlich hält Netflix aber auch neue Filme für seine Abonnenten bereit. Etwa ab dem 4. Dezember 2024 einen Streifen für die ganze Familie: „Ein klitzekleines Weihnachtswunder“. In dem Animationsfilm steht ein unvergessliches Weihnachtsfest für die Menschen von Wellington-on-Sea bevor. Doch plötzlich wirkt ein schlimmer Schneesturm alle Weihnachtspläne über den Haufen.

Action steht wiederum ab dem 13. Dezember 2024 in „Carry-On“ im Zentrum des Drehbuchs. Ein junger Mitarbeiter der US-Transportsicherheitsbehörde TSA versucht darin, einen mysteriösen Reisenden zu überlisten, der ihn erpresst, ein gefährliches Päckchen für einen Flug an Heiligabend unbemerkt durch die Sicherheitskontrolle zu schleusen.

Titel Verfügbar ab GTMAX 20. November 2024 The Merry Gentlemen 20. November 2024 Baby Trouble 2 21. November 2024 Joy 22. November 2024 Spellbound 22. November 2024 The Piano Lesson 22. November 2024 Our Little Secret 27. November 2024 Die Schneeschwester 29. November 2024 Churchill im Krieg 4. Dezember 2024 Dokumentation Die einzige Frau im Orchester 4. Dezember 2024 Dokumentation Ein klitzekleines Weihnachtswunder 4. Dezember 2024 Kids & Family Ein Zug voller Hoffnung 4. Dezember 2024 Biggest Heist Ever – Der große Bitcoin-Raub 6. Dezember 2024 Dokumentation Feriencamp mit Mama 6. Dezember 2024 Maria 6. Dezember 2024 Transformers: Aufstieg der Bestien 9. Dezember 2024 Die Kings von Tupelo: Eine Krimisaga im Süden der USA 11. Dezember 2024 Dokumentation Makaylas Stimme: Ein Brief an die Welt 11. Dezember 2024 Dokumentation Carry-On 13. Dezember 2024 Disaster Holiday 13. Dezember 2024 La La Land 14. Dezember 2024 Julia Reichert: Der Traum vom Filmemachen 18. Dezember 2024 Dokumentation The Six Triple Eight 20. Dezember 2024 UniverXO Dabiz: Kochen auf andere Art 20. Dezember 2024 Dokumentation Ferry 2 20. Dezember 2024 Umjolo: Day Ones 20. Dezember 2024 Avicii – Mein letztes Konzert 31. Dezember 2024 Avicii – Ich heiße Tim 31. Detember 2024 Dokumentation Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln 3. Januar 2024 Back In Action 17. Januar 2025

Fans des im Jahr 2018 mit nur 28 Jahren verstorbenen schwedischen Star-DJs Avicii dürfen sich schließlich zum Jahresfinale ab dem 31. Dezember neben einer neuen Dokumentation auch über einen neuen Film freuen. In der Doku „Avicii – Ich heiße Tim“ erzählt der Musiker in seinen eigenen Worten, wie aus einem Ausnahmetalent einer der wichtigsten Künstler seiner Generation wurde. Und in „Avicii – Mein letztes Konzert“, steht Tims letztes Konzert im legendären Ushuaia auf Ibiza in voller Länge auf Abruf bereit.