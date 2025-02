How To Sell Drugs Online (Fast): Jetzt kommt Staffel 4 der deutschen Erfolgsserie

Dass deutsche Serien auch international Erfolge feiern, ist nicht immer der Fall. Die Netflix-Serie „How To Sell Drugs Online (Fast)“ stellt allerdings eine Ausnahme dar. Die Geschichte rund um Moritz, Lenny, Lisa und Co. hat sich in die Herzen der Zuschauer geschlichen. Nach Staffel 3, die 2021 bei Netflix erschien, hätten die Produzenten schlicht einen Schlussstrich ziehen können – tun sie aber nicht.

How To Sell Drugs Online (Fast): So geht es mit Moritz weiter

Vom Teenager in einem kleinen Zimmer im Elternhaus zum größten Drogendealer der Region. Moritz Zimmermann (Maximilan Mundt) hat es als Businessman gemeinsam mit seinem Freund Lenny (Danilo Kamperidis) weit gebracht – auch wenn die Methoden fraglich sind. Achtung, Spoiler: Das Ende der Geschichte scheint besiegelt, die gewitzten Schüler von der Polizei überführt und ins Gefängnis gesteckt – oder doch nicht?

Mittlerweile sind vier Jahre vergangen, und Moritz hat seine Zeit im Knast abgesessen. Doch die Außenwelt, die ihm Hoffnung hinter Gittern gab, gibt es so nicht mehr. Während sein Leben stillstand, hat sich das von Freunden und Familien weitergedreht. Und nicht nur das: Moritz’ früherer Feindesfreund Dan (Damian Hardung) hat sich mit einem Supplement-Unternehmen selbstständig gemacht und es damit unter die Top 30 Jungunternehmer Deutschlands gebracht.

Ein Fakt, den Moritz so nicht hinnehmen kann. Als er erfährt, dass Lenny zu alledem auch noch für Dan arbeitet, steht für ihn fest: Er muss das Unternehmen unter seine Kontrolle bringen.

Wann startet Staffel 4?

Die deutschsprachige Coming-of-Age-Serie startete 2019 bei Netflix und gehörte zu einer der ersten Serien, die Netflix komplett in Deutschland produzierte und entwickelte. 2022 kam zudem das Prequel der Serie, „Buba“, mit Bjarne Mädel in der Hauptrolle heraus. Nun soll die neue Staffel von „How To Sell Drugs Online (Fast)“ bereits am 8. April beim Streaming-Dienst starten. Wie Netflix aber jetzt schon bekannt gibt, wird die vierte Staffel zeitgleich auch die letzte der Serie sein.

Trotz vier Jahren Pause bleiben die Hauptdarsteller der Serie erhalten. Neu dazu kommen etwa Leonidas Emre Pakkan („Tatort: Cash“, „Schock“) und Hasan Ali Mete („Alarm für Kobra 11“, „Löwenzahn“).