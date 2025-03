Netflix bringt allerlei Neuheiten für alle Kunden

Auch im März geht es mit aufregenden Neuheiten bei Netflix weiter. Der US-Streamingdienst setzt in den kommenden Wochen auf zahlreiche neue Serien, hat aber auch einige neue Filme im Programm. Und natürlich darf – dem Erfolg geschuldet – eine gewisse Prise Reality-TV nicht fehlen. Zudem dürfen sich Kids auf einige neue Inhalte freuen, die in so manchem Haushalt für echte Begeisterung sorgen dürften. Aber der Reihe nach.

„Der Leopard“ Staffel 1 – Netflix schickt neue Drama-Serie an den Start

Ab dem 5. März 2025 ist es so weit: Die mit Spannung erwartete Drama-Serie „Der Leopard“ geht bei Netflix an den Start. Es handelt sich um eine Miniserie, die voraussichtlich keine Fortsetzung erleben wird. Sie basiert auf dem gleichnamigen Roman, für viele Kritiker der beste italienische Roman aller Zeiten, und entführt uns in die Vergangenheit: Während der Einigung Italiens in den 1860er Jahren ringt ein sizilianischer Prinz mit alten Privilegien seiner Familie und revolutionären Veränderungen. Zeitlose Themen wie Macht, Liebe und der Preis des Fortschritts werden in der Serie aus einem modernen Blickwinkel betrachtet.

„The Residence“ Staffel 1 – Es darf gerätselt werden – und gelacht!

Für den 20. März 2025 hat Netflix den Start der Comedy-Serie „The Residence“ angekündigt. 132 Zimmer. 157 Verdächtige. Eine Leiche. Eine überaus exzentrische Ermittlerin. Ein desaströses Staatsbankett. „The Residence“ ist eine äußerst humorvolle Krimiserie, die sich in den Sälen, Gängen und Hinterzimmern des Weißen Hauses abspielt, inmitten des eklektischen Personals des berühmtesten Regierungsgebäudes der Welt.

„Totenfrau“ Staffel 2 – Thriller-Serie geht in die zweite Runde

Wenn du es etwas mystischer bei deiner Serien-Unterhaltung wünschst: „Totenfrau“, eine packende Thrillerserie, wird ab dem 19. März 2025 mit einer zweiten Staffel fortgesetzt. Blum, Inhaberin eines Bestattungsunternehmens in einem renommierten Skiort und liebende Mutter zweier junger Kinder, wird durch den Unfalltod ihres Mannes in den Grundfesten ihres Lebens erschüttert. Bald begreift sie, dass er ermordet wurde, weil er dabei war, schreckliche Geheimnisse aufzudecken. Sie setzt zu einem Rachefeldzug an, wird aber dabei selbst von der Jägerin zur Gejagten. Die Entdeckung von Leichenteilen in einem Sarg führt zu ihrer Verhaftung, doch die eigentliche Bedrohung ist die Entführung ihrer Tochter Nela.

Serie Staffel verfügbar ab Full Swing 3 25. Februar 2025 Pokémon Horizons: Die Serie 1 27. Februar 2025 Running Point 1 27. Februar 2025 Toxic Town 1 27. Februar 2025 Resident Alien 2 1. März 2025 The Potato Lab 1 1. März 2025 Hot Wheels Let's Race 3 3. März 2025 With Love, Meghan 1 4. März 2025 Der Leopard 1 5. März 2025 Kein böser Traum 1 5. März 2025 Medusa 1 5. März 2025 Beauty in Black 1b 6. März 2025 Love is Blind: Sweden: Nach dem Altar 1 6. März 2025 When Life Gives You Tangerines 1 7. März 2025 1883 1 12. März 2025 Willkommen in der Familie 1 12. März 2025 Adolescence 1 13. März 2025 Love is Blind: Sweden 2 13. März 2025 CoComelon: Unser Viertel 4 [Kids & Family] 17. März 2025 Inside 2 17. März 2025 Totenfrau 2 19. März 2025 Der letzte Wolf von Lyssia 1 [Kids & Family] 20. März 2025 Setz’ aufs Leben 1 20. März 2025 The Residence 1 20. März 2025 Go! 1 21. März 2025 In seinen Händen 1 26. März 2025 Million Dollar Secret 1 26. März 2025 Survival of the Thickest 2 27. März 2025 Handbuch einer Anstandsdame 1 28. März 2025 Rhythm + Flow: Italien 2 31. März 2025 Khakee: The Bengal Chapter 1 März 2025 How To Sell Drugs Online (Fast) 4 8. April 2025 Asterix und Obelix: Der Kampf der Häuptlinge 1 30. April 2025 Wednesday 2 2025 Avatar - Der Herr der Elemente 2 noch offen Crooks 2 noch offen Bridgerton 4 noch offen Die Kaiserin 3 noch offen One Piece 2 noch offen Sandman 2 noch offen Stranger Things 5 noch offen Squid Game 3 noch offen

Neue Filme bei Netflix im März 2025

Abseits der Serien-Neustarts darfst du dich bei Netflix im März 2025 auch auf neue Filme freuen. Ab dem 7. März startet beispielsweise „Delicious“, in dem eine wohlhabende deutsche Familie im Urlaub in der Provence eine Frau als Dienstmädchen einstellt. Mit dem Einzug verändert sich schrittweise das Leben der Familie – mit dramatischen Folgen. Ein ganz anderes Genre bedient „The Electric State“. Dieses retro-futuristische Abenteuer erzählt ab dem 14. März die Geschichte einer verwaisten Teenagerin, die nach einem Roboteraufstand ihren Bruder sucht – mit Millie Bobby Brown und Chris Pratt in den Hauptrollen.

Titel Verfügbar ab Lake Placid 1. März 2025 Moving On 1. März 2025 The Best Christmas Pageant Ever 1. März 2025 Priscilla 2. März 2025 Larissa: Die andere Seite der brasilianischen Sängerin Anitta 6. März 2025 Dokumentation Chaos: Die Manson-Morde 7. März 2025 Dokumentation Delicious 7. März 2025 Formula 1: Drive to Survive: Staffel 7 7. März 2025 Dokumentation Nadaaniyan 7. März 2025 Plankton: Der Film 7. März 2025 Kids & Family Prakti.com 7. März 2025 American Manhunt: Die Jagd auf Osama Bin Laden 10. März 2025 Dokumentation The Electric State 14. März 2025 Nur 48 Stunden 16. März 2025 Wir 16. März 2025 Twister: Im Sturm gefangen 19. März 2025 Dokumentation Klein-Sibirien 21. März 2025 Revelations 21. März 2025 Moonfall 22. März 2025 Dead Talents Society 27. März 2025 Gold und Gier: Die Jagd nach Forrest Fenns Schatz 27. März 2025 Dokumentation Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm 27. März 2025 Morgen kommt ein neuer Himmel 28. März 2025 Blue Story – Gangs of London 31. März 2025 Gone Girls: Der Serienmörder von Long Island 31. März 2025 Dokumentation Promised Hearts 31. März 2025

Oder doch lieber ein wenig Reality-TV? Herzogin Meghan lädt in „With Love, Meghan“ ab dem 4. März 2025 Freunde und Prominente in ein wunderschönes Anwesen in Kalifornien ein und gibt Tipps zu Küche, Garten und zum Gastgeben. Das muss man sicher mögen, spricht so manchen Reality-Fan aber sicher an. Genauso interessant für Fans dieses Genres: Ab dem 13. März 2025 startet bei Netflix die zweite Staffel von „Love is Blind: Sweden“. Verlieben auf die etwas andere Art ist wieder angesagt.