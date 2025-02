705 Mio. Abrufe! Das sind die 3 besten Netflix-Serien aller Zeiten

Der US-amerikanische Streaming-Anbieter Netflix ist für dessen großes Angebot an Filmen, vor allem jedoch das an Serien, bekannt. Jedes Jahr erscheinen zahlreiche neue Fernsehserien auf der Plattform. Viele werden bereits nach einer oder spätestens nach zwei Staffeln eingestampft – was ebenfalls charakteristisch für Netflix ist. Doch manchen gelingt es, die Erwartungen zu erfüllen oder diese sogar zu übertreffen. Dabei verrät der Anbieter selbst, welche die drei erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten waren. Doch Achtung: In einer entsprechenden Liste unterteilt Netflix nicht direkt nach Serien, sondern nach Staffeln. Es kann also passieren, dass dieselbe Serie die Plätze 6 und 8 belegt. Das ist übrigens tatsächlich der Fall.

3. Platz – Netflix‘ Top 3

Stranger Things? Bridgerton? Dahmer? Auf Netflix können Serienliebhaber viele gute Inhalte abrufen. Doch das Siegertreppchen belegen andere Titel. Auf dem dritten Platz landet dabei die zweite Stafel der Erfolgsserie „Squid Game“. Die südkoreanische Produktion erschien Ende 2024 auf Netflix und löste geradezu eine Lawine an Ansichten aus. Obwohl die zweite Staffel noch nicht lange im Programm ist, verzeichnet sie bereits jetzt insgesamt rund 187,3 Mio. Ansichten. Während sich die Anzahl der Stunden, die Zuschauer vor den Bildschirmen verbracht haben, auf sage und schreibe 1,34 Mrd. beläuft.

Regie führte auch in der zweiten Staffel der Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk, während Schauspieler Lee Jung-jae erneut in die Rolle des Seong Gi-hun schlüpfte. Die grundsätzliche Handlung der Serie ist recht simpel, bietet jedoch viel Potenzial für Entfaltung und Charakterentwicklung. So dreht sich „Squid Game“ generell um einen geheimnisvollen Wettbewerb. Im Rahmen dessen wird Personen, die im Leben eher gescheitert sind, die Möglichkeit gewährt, ein hohes Preisgeld zu gewinnen. Alles, was sie dafür tun müssen, ist, einige Kinderspiele zu bestehen. So wirkt es zumindest im ersten Moment. Doch schon im ersten Spiel zeigt sich, dass die Verlierer nicht lange zu leben haben.

2. Platz – Netflix‘ Top 3

Auf der zweiten Stufe des Siegertreppchens positionierte sich die Fernsehserie „Wednesday“. Hier liegt die Zahl der Abrufe bei stolzen 252,1 Mio., während die Anzahl der Angeschauten Stunden 1,72 Mrd. beträgt. Beides wohl auch, weil die Serie bereits im Jahr 2022 erschien und folglich mehr Zeit hatte, sich zu entfalten.

Inhaltlich dreht sich „Wednesday“ um den gleichnamigen Charakter aus „The Addams Family“ – einem Cartoon aus den 1930er Jahren. Wobei die in den 1960er-Jahren erschienene Fernsehadaption mehr zur Bekanntheit des Comedy-Horror-Titels beigetragen haben dürfte. Die Rolle der Wednesday, die gegen ihren Willen in die Nevermore Academy – ein Internat für monströse Geschöpfe – geschickt wurde, wird in der neuen Adaption von der Schauspielerin Jenna Ortega verkörpert. Regie führen derweil abwechselnd Tim Burton, Gandja Monteiro und James Marshall .

1. Platz – Netflix‘ Top 3

Bleibt noch die unangefochten erfolgreichste Netflix-Staffel aller Zeiten. Dabei handelt es sich zwar wenig originell, jedoch erwartbar um die 1. Staffel des südkoreanischen Megahits „Squid Game“. So haben Zuschauer den Auftakt der Reihe bisher insgesamt 265.200.000 Mal abgerufen. Die Anzahl der angeschauten Stunden beläuft sich indes auf satte 2,2 Mrd.

Es kann sein, dass die unten abgebildete Bestenliste schon bald durcheinander gewirbelt wird. Denn die Handlung von „Squid Game“ erstreckt sich über die ersten beiden Staffeln hinaus. Die 3. Staffel der Erfolgsserie soll bereits am 27. Juni 2025 auf Netflix erscheinen.

Beste Netflix-Serien nach Ansichten: