Nur 4 Monate nach Kinostart: Diese Realverfilmung landet jetzt bei Disney+

Disney fährt die Strategie, alte Klassiker neu zu beleben – und das vorrangig mit Realverfilmungen. Das geschah in den vergangenen Jahren etwa mit „Das Dschungelbuch“ oder gar neulich mit „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. Während letzterer schon kurz nach dem offiziellen Kinostart öffentlich zerrissen wurde, konnte der nun bei Disney+ startende Film deutlich mehr Erfolge erzielen.

Klassiker: Neue Realverfilmung bei Disney+

Nur knapp vier Monate nach dem offiziellen Kinostart landet nun die Realverfilmung „Der König der Löwen“ beim Streaming-Dienst. Das Maushaus stellte dem Klassiker den Namen des Löwenkönigs voran, „Mufasa“. Ein paar bekannte Stimmen stecken dabei hinter den Figuren, etwa Mads Mikkelsen hinter Kiros, Beyoncé hinter Nala oder gar Seth Rogen hinter Pumbaa.

Die Realverfilmung des Klassikers konnte mehr als 700 Millionen US-Dollar weltweit einspielen, wenngleich er damit hinter „Vaiana 2“ blieb, der zur gleichen Zeit im Kino startete. Nach wie vor läuft „Mufasa: Der König der Löwen“ in einzelnen Kinos. In der IMDb-Datenbank kommt die Realverfilmung auf eine Sternewertung von 6,6; bei Rotten Tomatoes verzeichnet der „Mufasa“ ein Rating von 56 Prozent. Jetzt kannst du den Film exklusiv über Disney+ zu dir nach Hause in dein Wohnzimmer holen und dir deine eigene Meinung bilden.

„Mufasa: Der König der Löwen“: Darum geht es

„Mufasa: Der König der Löwen“ ist prinzipiell ein Prequel von „König der Löwen“ und fokussiert sich auf die nachfolgende Generation. Das Löwenkind Kiara, ihrerseits Tochter von Nala und Simba, kann es kaum erwarten, wenn der weise Affe Rafiki, Timon und Pumbaa von Mufasa erzählen. War der legendenumwobene Löwe nicht nur der König des weisen Landes, sondern auch ihr Großvater. Aufregend!

Er erzählt der kleinen Kiara, wie Mufasa einst von seinen Eltern getrennt wurde und als Waisenkind endete. Sein Lebensweg scheint vorgezeichnet, an das Dasein eines Königs ist nicht zu denken. Der junge Löwe ist zunächst auf sich allein gestellt, bis er eines Tages auf den temperamentvollen Taka – später Scar – trifft. Der Löwe nimmt ihn kurzerhand auf und eine abenteuerliche und gefährliche Reise beginnt.