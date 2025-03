Sky Update: Fulminante Neuheiten für alle Kunden

Der Frühling ist da! Nicht nur kalendarisch, sondern auch im Programm von Sky und dem zugehörigen Streamingdienst Wow. Ein bunter Mix aus neuen Serien, Filmen, Dokus und mehr wartet auf alle Abonnenten. Direkt am 1. April 2025 startet zum Beispiel eine Doku über US-Präsident Donald Trump, der sich in verschiedenen Prozessen vor Gericht verantworten musste. Und bei Sky Nature stehen auch im April wieder viele tierische Erlebnisse im Mittelpunkt. Natürlich dürfen aber auch echte Serien-Blockbuster nicht fehlen. Und da erwartet alle Zuschauer schon bald ein ganz besonderes Highlight.

Sky und Wow zeigen Staffel 2 von „The Last of Us“

Ab dem 14. April 2025 startet bei Sky und Wow nämlich mit sieben neuen Episoden die lange erwartete zweite Staffel der US-amerikanischen Hit-Serie „The Last of Us“. Vor fünf Jahren schmuggelte der hart gesottene Joel (Pedro Pascal) die 14-jährige Ellie (Bella Ramsey) aus einer totalitären Quarantänezone quer durch die USA in ein geheimes Labor. Denn Ellie könnte der Schlüssel für das Überleben der ganzen Menschheit sein: Sie wurde bei ihrer Geburt von einem Pilz infiziert, ohne sich in einen Zombie zu verwandeln. Die Forscher wollen den Pilz aus ihrem Gehirn entfernen, um daraus ein Heilmittel zu gewinnen – und dafür Ellies Leben opfern.

Doch das konnte Joel nicht zulassen. Ellie war ihm im Verlauf der Reise zu sehr ans Herz gewachsen. Er tötete alle Wachen und Ärzte, um die betäubte Ellie zu befreien – und belog sie, dass die Suche nach einem Heilmittel erfolglos abgebrochen worden wäre. Inzwischen haben Joel und Ellie in der Siedlung Jackson Unterschlupf gefunden. Doch als sie dort die Soldatin Abby (Kaitlyn Dever) treffen, werden sie von ihrer gemeinsamen Vergangenheit eingeholt. Sie geraten in einen Konflikt miteinander und mit einer Welt, die noch gefährlicher und unberechenbarer geworden ist als die, die sie hinter sich gelassen haben. (zum Trailer)

„Ghosts“ startet in die vierte Staffel

Zehn neue Episoden umfasst unterdessen Teil eins der vierten Staffel der frechen Grusel-Sitcom „Ghosts“. Die Lebenden und die übernatürlichen Bewohner von Woodstone Mansion sind darin mit einem Neuzugang konfrontiert. Der Geist der frommen Puritanerin Patience strapaziert schnell die Geduld der Landgut-Besitzer Sam und Jay und ihrer exzentrischen Geisterschar. Jeweils samstags gibt es bei Sky zwei neue Episoden von „Ghosts“ zu sehen. Ab dem 30. Mai geht es immer mittwochs zur Prime-Time um 20:15 Uhr bei Sky One mit neuen Episoden weiter. Schon im Sommer soll der zweite Teil von Staffel 4 folgen.

Serien-Fortsetzungen bei Universal TV

Bei Universal TV werden unterdessen zwei Serien-Klassiker fortgesetzt. Ab dem 7. April 2025 kannst du dort sowie auf Abruf bei Wow die bereits 13. Staffel von „Chicago Fire“ sowie wie 10. Staffel von „Chicago Med“ sehen. Beide Serien gehen mit extra-langen Staffeln in die Verlängerung. Jeweils 22 neue Episoden stehen auf der Programmagenda der Geschehnisse rund um die Feuerwache 51 und das Garrney Chicago Medical Center.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Germanwings – Was geschah an Bord von Flug 9525? 1 14. März 2025 Sky Documentaries Sky Original Dokumentation Gangs of London 3 20. März 2025 Sky Atlantic Sky Original Serie Vermisst: Was geschah mit Lucie Blackman? 1 20. März 2025 Sky Crime Faszination Otter 1 21. März 2025 Sky Nature Happy Face 1 21. März 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Pandababys 1 23. März 2025 Sky Nature Star Trek: Picard 1 24. März 2025 Syfy Diese Ochsenknechts 4 25. März 2025 Sky #IdahoKiller - Mörderjagd außer Kontrolle 1 27. März 2025 Sky Crime Großbritanniens Eisbärbaby 1 30. März 2025 Sky Nature Star Trek: Picard 2 31. März 2025 Syfy Dead Still - Bitte recht tödlich 1 1. April 2025 Sky Krimi Trump: Ein US-Präsident vor Gericht 1 1. April 2025 Sky Documentaries Großfahndung: Wo ist Danielle Jones? 1 4. April 2025 Sky Crime Die afrikanische Tierwelt - Leben und Überleben 1 5. April 2025 Sky Nature Chicago Fire 13 7. April 2025 Universal TV Chicago Med 10 7. April 2025 Universal TV Oasen der Artenvielfalt 1 8. April 2025 Sky Nature Wunderkinder der Natur 2 10. April 2025 Sky Nature Chimp Crazy: Bizzare Affenliebe 1 11. April 2025 Sky Documentaries School Spirits 2 11. April 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Mission to Burnley: Vincent Kompanys Traum vom Aufstieg 1 12. April 2025 Sky Documentaries The Last Of Us 2 14. April 2025 Sky Atlantic Con Girl: Die vielen Leben einer Betrügerin 1 17. April 2025 Sky Crime Das Bärencamp 1 20. April 2025 Sky Nature Social-Media-Morde: Wie Täter ihre Opfer finden 3 21. April 2025 Sky Crime Ein Vater unter Mordverdacht: Der Fall Dupont de Linonnès 1 23. April 2025 Sky Crime Wild Sky 1 24. April 2025 Sky Nature Adoptiert für Klicks? Ein Familienvlog auf YouTube 1 25. April 2025 Sky Documentaries Das Reich der Ameisen 1 25. April 2025 Sky Nature Die afrikanische Savanne - Ein einzigartiger Lebensraum 1 26. April 2025 Sky Nature Ghosts 4a 26. April 2025 Sky One Parallel Me 1 26. April 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Die Tuamotu-Inseln: Naturwunder in der Südsee 1 28. April 2025 Sky Nature Die Toten unter der Veranda: Mord in der Vorstadt 1 30. April 2025 Sky Crime Mobland 1 31. Mai 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Righteous Gemstones 4 Mai 2025 Sky Atomic 1 2025 Sky Sky Original Serie Dexter: Resurrection 1 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 3 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Narrow Road to the Deep North 1 2025 Sky Amadeus 1 noch unklar Sky Sky Original Serie Landman 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Starfleet Academy 1 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Day of the Jackal 2 noch unklar Sky Atlantic Sky Original Serie

Neue Filme bei Sky und Wow im April 2025

Kein neuer Monat bei Sky ohne neue Filme. Das trifft natürlich auch wieder auf den April 2025 zu. So kannst du zum Beispiel ab dem 4. April die deutsche Produktion „Der Vierer“ sehen. Darin hätte Karrierefrau Sophie (Julia Koschitz) gern mehr Abwechslung und Aufregung in ihrer Beziehung mit Paul. Der etwas gemütlichere Paul (Florian David Fitz) wünscht sich, dass Sophie mehr Zeit für ihn zu Hause hat. Ihr gemeinsamer Plan: Ein Vierer-Date soll frischen Wind in ihr Eheleben bringen. Pauls bester Freund Lukas (Friedrich Mücke) und Sophies spanische Bekannte Mia (Lucía Barrado) stehen für das Abenteuer bereit. Doch bei der Vorbereitung auf den Abend kommen sich Sophie und Paul schnell in die Haare – und statt feuriger Leidenschaft droht bald ein handfester Ehestreit. (zum Trailer)

Ungleich mehr Action ist ab dem 11. April in „Transformers One“ garantiert. Dieser actiongeladene Animationsfilm erzählt die Vorgeschichte des Kult-Franchises

um die außerirdischen Roboter: Auf ihrem Heimatplaneten Cybertron sind die beiden Transformers Orion Pax (der spätere Optimus Prime) und D-16d (der spätere Megatron) immer füreinander da und helfen einander aus der Patsche. Doch dann werden sie in einen Konflikt mit Anführer Sentinel Prime gezogen – und müssen sich entscheiden, wo sie stehen: Aus besten Freunden werden Feinde, die in der Zukunft die Autobots und Decepticons gegeneinander in die Schlacht führen werden. (zum Trailer)

The Green Deal (3. April 2025)

Der Vierer (4. April 2025)

Plattfuß – Ein Cop in Neapel: Schande (5. April 2025 / Sky Original)

The Parenting (10. April 2025)

Transformers One (11. April 2025 // Paramount+)

Smile 2: Siehst du es auch? (11. April 2025 // Paramount+)

Plattfuß – Ein Cop in Neapel: Jenseits der Grenze (12. April 2025 / Sky Original)

Madame Web (18. April 2025)

Plattfuß – Ein Cop in Neapel: Die Verdammten (19. April 2025 / Sky Original)

Der wilde Roboter (20. April 2025)

Speak No Evil (21. April 2025)

Breathe (25. April 2025)

Neue Dokumentationen bei Sky und Wow

Neben neuen Serien und Filmen darfst du dich bei Sky und Wow im April 2025 auch auf einige spannende Dokumentationen freuen. Für Fußball-Fans dürfte zum Beispiel „Mission to Burnley“ interessant sein. Im Mittelpunkt steht hier in vier Episoden mit dem FC Burnley, einer der ältesten Fußballvereine Englands. Im Jahr 2022 gelingt dem Traditionsverein mit vielen neuen Spielern und Vincent Kompany als Trainer, heute Chefcoach des FC Bayern, ein sensationelles Comeback mit dem Aufstieg in die Premier League. Alles zu sehen ab dem 12. April 2025 bei Sky Documentaries.

Bereits ab dem 11. April 2025 kannst du bei Sky Documentaries „Chimp Crazy“ sehen. Hier steht die ehemalige Krankenschwester Tonia Haddix im Mittelpunkt, die seit 2018 die Missouri Primate Foundation in Festus, Missouri, leitet. Hier werden Schimpansen gehalten, um sie an die Unterhaltungsindustrie oder als exotische Haustiere zu verkaufen. Doch die Tierschützer von PETA wollen den Handel unterbinden. Nach einer gerichtlichen Anordnung stehen Beamte vor der Tür, um die Primaten mitzunehmen – doch von Film-Schimpanse Tonka fehlt jede Spur. Vier Episoden umfasst diese neue HBO-Doku.