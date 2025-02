Sky Update: Faszinierende Neuheiten für alle Kunden

Der Pay-TV-Riese Sky sorgt in diesen Tagen abseits des Film- und Serien-Geschäfts für reichlich Aufsehen. Vielen Kunden flattert momentan nämlich ein Schreiben ins Haus, in dem der Sender offen eine Kündigung androht, wenn Betroffene einer von Sky angedachten Preiserhöhung nicht zustimmen. Was das Unternehmen auf offiziellen Kanälen als gangbaren Weg für mehr Fairness unter allen Kunden bezeichnet, sorgt bei vielen bestehenden Nutzern für eine Menge Frust. Sie machen ihrem Unmut über die in ihren Augen zu hohen Pay-TV-Kosten in einschlägigen Internetforen Luft. Sky muss unterdessen mit neuen Programminhalten gegenhalten, um die Laune bei der (noch) zahlenden Kundschaft hochzuhalten. Neue Serien und Filme wird es bei Sky auch im März 2025 wieder reichlich geben.

Sky kündigt Staffel 3 von „Gangs of London“ an

So steht schon jetzt die dritte Staffel von „Gangs of London“ fest im Programmplan von Sky. Die knallharte Sky-Original-Serie aus Großbritannien geh ab dem 20. März 2025 bei Sky Atlantic und auf Abruf über die bekannten Kanäle von Sky und Wow auf Sendung. In den insgesamt acht neuen Folgen arbeitet der ehemalige Undercover-Cop Elliot nun als Top-Krimineller an der Seite der Dumanis. Die Stadt ist in Aufruhr, nachdem Hunderte Menschen durch manipuliertes Kokain getötet wurden. Zufall? Nein! Im rücksichtslosen Kampf um die kriminelle Unterwelt Londons ist keiner sicher. Der Kokainvorfall war kein Unfall – es war ein kalkulierter Angriff. Aber wer hat hier die Fäden in der Hand? Hier geht’s zum Trailer.

„Adam Dalgliesh, Scotland Yard“: Dritte Staffel vor dem Start

Für alle Krimi-Freunde interessant: „Adam Dalgliesh, Scotland Yard“ geht ab dem 11. März 2025 bei Sky Krimi und Wow ebenfalls mit der dritten Staffel weiter. In sechs neuen Episoden kannst du in britische Krimispannung mit 70er-Jahre-Flair eintauchen. Die neuen Folgen basieren auf drei verschiedenen Romanen des Bestseller-Autors P.D. James. Und wieder geht es um Mord und Verbrechen aller Art, die Inspector Adam Dalgliesh von Scotland Yard aufklären muss.

Bereits bei Staffel 4 angekommen: „Diese Ochsenknechts“

Oder doch lieber ein wenig Reality-TV? Dann kannst du dich ab dem 25. März 2025 bei Sky One auf die bereits vierte Staffel von „Diese Ochsenknechts“ freuen. Natascha Ochsenknecht, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Cheyenne Ochsenknecht und ihr Mann Nino Sifkovits sowie Oma Bärbel Wierichs nehmen die Zuschauer in acht neuen Episoden mit in ihre Welt. Exklusiv auf Sky gibt die beliebte Promi-Familie Einblicke in ihr turbulentes Privatleben. Es geht um gesundheitliche Probleme, berufliche Herausforderungen und eine besondere Überraschung. Na dann…

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen 1923 2 23. Februar 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Confessions of a Teenage Fraudster 1 27. Februar 2025 Sky Crime Drive Me Crazy 1 28. Februar 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Killer USA 1 3. März 2025 Sky Crime Whistleblower 1 & 2 5. März 2025 Sky Crime Faszinaton Haut - Das Organ der Superlative 1 6. März 2025 Sky Nature Geheimnisse royaler Paläste 3 6. März 2025 Sky Documentaries Navy CIS 12 & 13 6. März 2025 Sky One Ren Faire: Kampf um König Georges Krone 1 7. März 2025 Sky Documentaries Adam Dalgliesh, Scotland Yard 3 11. März 2025 Sky Krimi Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This? 1 12. März 2025 Sky Atlantic Germanwings – Was geschah an Bord von Flug 9525? 1 14. März 2025 Sky Documentaries Sky Original Dokumentation Gangs of London 3 20. März 2025 Sky Atlantic Sky Original Serie Vermisst: Was geschah mit Lucie Blackman? 1 20. März 2025 Sky Crime Faszination Otter 1 21. März 2025 Sky Nature Pandababys 1 23. März 2025 Sky Nature Happy Face 1 20. März 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Picard 1 24. März 2025 Syfy Diese Ochsenknechts 4 25. März 2025 Sky #IdahoKiller - Mörderjagd außer Kontrolle 1 27. März 2025 Sky Crime Großbritanniens Eisbärbaby 1 30. März 2025 Sky Nature Star Trek: Picard 2 31. März 2025 Syfy School Spirits 2 11. April 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Last Of Us 2 14. April 2025 Sky Atlantic The Righteous Gemstones 4 Mai 2025 Sky Atomic 1 2025 Sky Sky Original Serie Dexter: Resurrection 1 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 3 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Narrow Road to the Deep North 1 2025 Sky Amadeus 1 noch unklar Sky Sky Original Serie Star Trek: Starfleet Academy 1 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Day of the Jackal 2 noch unklar Sky Atlantic Sky Original Serie

Neue Doku zu Germanwings-Absturz

Alte Wunden reißt unterdessen eine neue Dokumentation auf, die ab dem 14. März 2025 im Programm von Sky Documentaries und Sky Showcase zu sehen ist: „Germanwings: Was geschah an Bord von Flug 9525?“ Die Doku greift die Geschehnisse vom 24. März 2015 auf, als in den französischen Alpen der Germanwings-Flug 9525 von Barcelona nach Düsseldorf zerschellte. Kurz darauf steht für die französische Staatsanwaltschaft fest, dass der Co-Pilot Andreas Lubitz die Maschine gezielt abstürzen ließ.

Zehn Jahre nach dem Absturz sind jedoch noch Fragen offen: Warum wurde Hinweisen auf technische Mängel an der Unglücksmaschine scheinbar nicht nachgegangen? Warum wurden offenbar sämtliche Daten von den Mobiltelefonen und Laptops der Absturzopfer, die an die Angehörigen zurückgegeben wurden, gelöscht? Die Sky Original Doku-Serie analysiert akribisch das Ereignis und lässt Hinterbliebene, Experten und Journalisten zu Wort kommen.

Neue Filme bei Sky und Wow im März 2025

Natürlich dürfen sich Kunden von Sky und Wow aber auch wieder auf neue Filme freuen. Zumindest dann, wenn sie das Cinema-Paket gebucht haben. Bereits ab dem 1. März 2025 startet „Sleeping Dogs – Manche Lügen sterben nie“ mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Eine deutsche Komödie geht ab dem 7. März 2025 mit „Alter weißer Mann“ an den Start. Und ab dem 21. März 2025 lässt Sky Joaquin Phoenix und Lady Gaga in „Joker: Folie à Deux“ auf seine Kunden los.

Sleeping Dogs – Manche Lügen sterben nie (1. März 2025)

My Penguin Friend (6. März 2025)

Alter weißer Mann (7. März 2025)

Love Lies Bleeding (8. März 2025)

Dìdi (13. März 2025)

Trap: No Way Out (14. März 2025)

Home Sweet Home – Wo das Böse wohnt (15. März 2025)

Joker: Folie à Deux (21. März 2025)

Boneyard (22. März 2025)

Sunrise (27. März 2025)

Borderlands (28. März 2025)

Plattfuß – Ein Cop in Neapel: Rückkehr (29. März 2025)

Bereits ab dem 28. Februar 2025 startet auf Sky Cinema Highlights eine Sonderprogrammierung anlässlich der bevorstehenden Oscar-Verleihung. Bis zum 3. März 2025 sind zahlreiche ausgezeichnete Blockbuster zu sehen. Geballte Frauenpower folgt dann an gleicher Stelle ab dem 6. März 2025. Zum Internationalen Frauentag am 8. März 2025 stehen bei Sky starke Frauen in starken Filmen im Mittelpunkt.