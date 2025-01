Überraschung für Sky-Kunden: Sport-Angebot massiv erweitert

Möglich macht die massive Erweiterung für Sky-Kunden die Einführung der neuen trendSports App. Mit der App sind alle Inhalte, die das Portal trendSports bietet, jetzt auch über Kabel-TV und über Sky Stream zugänglich. Bisher konnten ausschließlich Satelliten-Kunden auf das Sportangebot zugreifen. Durch die Implementierung auf den Sky Q- und Sky Stream-Receiver steigt nun die Reichweite erheblich.

Diese Sportarten kommen dank trendSorts dazu

trendSports bietet Zugriff auf Wettbewerbe und Ligen rund um den Globus. Auf sechs Kanälen bekommst du so Einblicke in Sportarten, die es sonst nirgendwo zu erleben gibt. Die Kanäle Sportdigital1+, EDGE, SPORTDIGITAL FUSSBALL, ClipMyHorse.TV, eSportsONE und WAIDWERK stehen dabei im Zentrum. Nach Angaben des Senders gibt es allein auf diesem über 4.000 Stunden Live-Sport im Jahr. Hinzu kommen News, Magazine und Dokumentationen.

Doch welche Sportarten gibt es zu sehen? Als Beispiele nennt Sky die NASCAR Cup Series und das Daytona 500, das es live zu sehen gibt. Beim Fußball kannst du dich auf Begegnungen wie Ajax vs. Feyenoord oder Sporting Lissabon vs. Porto freuen. Auch Pferdesport, Rugby und Eishockey sind im Angebot. Die trendSports App bietet denselben umfangreichen Sportmix wie das bereits via Satellit verfügbare Angebot.

Die trendSports App ist für Bestandskunden (auch Neukunden direkt nach Abo-Abschluss) für Sky Stream sowie Sky Q verfügbar. Sky Stream ist der Nachfolger des Sky Q IPTV, einem vollwertigen Sky-Receiver, der aber komplett auf das Internet als Signalanlieferung setzt. Zusätzlich bleibt trendSports auch weiterhin für Kunden via Satellit zugänglich. Das Abo kostet 5,99 Euro extra. Sky Extra-Kunden können die trendSports App zwei Monate gratis testen. Bis zum 11. Februar besteht für sie die Möglichkeit, sich für einen kostenlosen trendSports Zugang zu registrieren. Sky Extra ist ein Treueprogramm für Kunden, die ein echtes Sky-Abo nutzen. Mit Zusatzfeatures und besonderen Aktionen will Sky die Kunden so an sich binden.