Sky Stream startet in Kürze: Das sind die Preise

Sky Stream kommt. Und zwar schon nächste Woche. Ab dem 31. Juli wird das neue Streaming-Angebot für das Fernsehen über das Internet endlich für Neukunden auch in Deutschland nutzbar sein. In Großbritannien steht die Streaming-Lösung schon etwas länger bereit, hierzulande gab es bisher im vergangenen März nur eine vage Ankündigung. Nun gibt es neue Details.

Sky Stream: 4K-Streams über eine kleine Box

Nutzbar ist Sky Stream über eine handliche Streaming-Box, die per HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden wird und neben HD-Inhalten auch 4K-Inhalte (UHD) darstellen kann. Zudem unterstützt sie die Bildoptimierungstechnologien HDR 10, Dolby Vision und HLG sowie Dolby Atmos für einen möglichst perfekten Audiogenuss. Verbindung zum Internet wird wahlweise über einen LAN-Anschluss oder per WLAN (Wi-Fi 6) realisiert. Außerdem ist Bluetooth in Version 5.1 verbaut, die Bedienung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung, die auch mit einer Sprachsteuerung ausgestattet ist.

Kernidee von Sky Stream ist es, die von Sky bekannten Inhalte mit linearen Free-TV-Sendern und Streamingdiensten sowie Apps wie Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+, RTL+auf einer Oberfläche zu vereinen. Dazu arbeitet Sky künftig verstärkt auch mit ProSiebenSat.1 zusammen. Neben 22 weiteren Apps wird auch die Joyn-App über die Plattform von Sky Stream nutzbar sein. Eine weiterentwickelte Suche soll das Finden von Inhalten auch über den Sky-Kosmos hinaus gestattet. Jederzeit ist es möglich, eine Playlist zu erstellen, um keine favorisierten Inhalte mehr zu verpassen. Bereits laufendes Programm von vorn zu starten soll ebenfalls möglich sein.

Sky Stream Startseite.

Was kostet Sky Stream?

Bleibt natürlich noch die Frage: Welcher Preis wird für Sky Stream fällig? Die Antwort: Bei 15 Euro geht es los. Zu diesem Preis gibt es die Sky Stream Box in Kombination mit Sky Entertainment und Netflix. Zudem ist es möglich, Free-TV-Sender in HD-Qualität zu empfangen. Damit eignet sich die neue Streaming-Box nach Ende des Nebenkostenprivilegs am Kabelanschluss auch als alternativer Weg, das TV-Programm in die heimischen vier Wände zu holen.

Auf Wunsch hast du die Möglichkeit, Sky Stream um Premium-Inhalte zu erweitern. So wie du es auch schon von den klassischen Pay-TV-Paketen mit dem Sky Q Receiver kennst. Das Sky Cinema Paket mit aktuellen Film-Blockbustern kostet monatlich 10 Euro Aufpreis. Buchst du auch das Sport- und Bundesliga-Paket hinzu, wird ein Aufpreis in Höhe von insgesamt 30 Euro fällig.

Sky Sport allein kostet bei Sky Stream 10 Euro Aufpreis pro Monat, das Bundesliga-Paket 15 Euro monatliche extra. Entscheidest du dich für Sport und Bundesliga liegt der monatliche Aufpreis bei 20 Euro. Ein Sport-Komplettpaket, das auch den Empfang von Inhalten aus dem Hause DAZN beinhaltet, kannst du für 49,99 Euro extra im Monat buchen.

Die Sky Stream Box wird in Form eines Leihgerätes kostenlos bereitgestellt. Einmalig wird eine Servicepauschale in Höhe von 29 Euro fällig, die aktionsbedingt bei einer Onlinebestellung aber entfallen kann. Gleiches gilt für die Versandkosten, die regulär bei 12,90 Euro liegen.

Neuer Streamingdienst im Test von inside digital

Übrigens: Wir haben derzeit bereits die Möglichkeit, Sky Stream im Test unter die Lupe zu nehmen. Unsere Eindrücke teilen wir mit dir im Laufe der kommenden Woche, wenn wir die Streaming-Box samt ihrer bereitgestellten Inhalte ausführlich unter die Lupe nehmen konnten. Ab wann auch Bestandskunden auf das Angebot von Sky Stream umsteigen können, ist noch unklar. Ein Marktstart in Österreich soll erst im Jahr 2025 erfolgen.

