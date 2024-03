Es soll nicht weniger machen, als „das Fernseherlebnis auf die nächste Stufe“ zu heben – so eine vollmundige Ankündigung von Sky. Es geht um ein neues Produkt, das Sky aufgrund eines Interviews in der Welt am Sonntag vorstellt – ohne es wirklich vorzustellen. Man erklärt in einer Pressemitteilung, dass der TV– und Streamingmarkt immer fragmentierter werde. Das mache es für die Konsumenten schwieriger, aus diesem vielfältigen Angebot den gewünschten Content zu finden. Die Antwort darauf sei Sky Stream. „Das gesamte Sky Stream-Erlebnis zielt darauf ab, den Konsumenten zu helfen, Inhalte, die sie gerne schauen, schnell und einfach zu finden, unabhängig davon, von welchem Anbieter sie kommen und ob sie im Free-TV, bei Sky oder in einer Streaming-App verfügbar sind“, so die Pressemitteilung.

Sky Stream: Streaming, Free-TV und Sky in einem

Bei Sky Stream handele es sich um eine kleine, handliche Box, mit der Inhalte über das Internet auf jedem Fernseher gestreamt werden können. Das betreffe gleichermaßen Sky-Inhalte, aber auch Free-TV, lineare Kanäle und Apps. Das gehe einher mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und innovativen Funktionen.

Diese Ankündigung hinterlässt einen jedoch ratlos. Denn Sky Stream klingt sehr nach einem Produkt, das Sky schon seit über zwei Jahren im Angebot hat: Sky Q per Internet. Das Angebot wird für Neukunden seit Kurzem auch als Sky TV vermarktet und ist eine Kombination aus Free-TV und Sky zusammen mit Apps verschiedener anderer Anbieter – letztlich also genau das, was Sky Stream bieten soll. Dabei soll Sky Stream „eine zentrale Rolle in unserer Strategie spielen, unser Geschäft weiter auszubauen“, sagt Barny Mills, CEO von Sky Deutschland. „Sky Stream bietet ein völlig neuartiges TV-Erlebnis und wird unseren Kunden dabei helfen, Inhalte, die sie lieben, schnell und einfach über Anbieter hinweg zu finden.“

Sky Stream soll in Deutschland im Spätsommer eingeführt werden. Details dazu werde man vor dem Start bekanntgeben. In Großbritannien sei Sky Stream bereits in der Vermarktung. Optisch erinnert die dort vermarktete Box tatsächlich an den Sky Q IPTV. Denkbar also, dass man dem Gerät eine neue Oberfläche verpasst. Zumindest hat Sky vor einigen Wochen im Gespräch mit inside digital den seit über zwei Jahren geplanten Start von UHD-Inhalten auf der Box in Aussicht gestellt.